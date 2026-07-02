"Achterstand kan twee keer zo groot zijn" – Waarom Ferrari zware F1-weekenden verwacht op Silverstone en Spa

Na Lewis Hamiltons overwinning in Barcelona groeide de hoop op echte inbreng van Ferrari in de Formula 1-titelstrijd, maar de zevenvoudig wereldkampioen benadrukt dat er nog een lange weg te gaan is.

Het komt enerzijds door wat Hamilton de “fenomenale” kracht van zijn voormalig werkgever Mercedes noemt, anderzijds doordat Ferrari qua puur motorvermogen nog altijd tekortkomt – ondanks de eerste ADUO-upgrade van het jaar in Oostenrijk. Op de Red Bull Ring voelde Hamilton dat het verschil met de Mercedes power unit nog altijd significant is.

"We hebben daarvoor natuurlijk een paar geweldige prestaties geleverd. Feit is, zoals je in de race kon zien, dat we behoorlijk veel tijd verliezen. Ik denk dat het zo'n vier tienden is die we op het rechte stuk verliezen. Het is moeilijk om dat in de bochten terug te winnen," zei Hamilton donderdag op Silverstone.

"Ik denk dat we fundamenteel een geweldige auto hebben, het is alleen dat we gewoon moeten blijven werken om te maximaliseren wat we kunnen, zoveel mogelijk punten te scoren totdat we dat tekort kunnen dichten."

Het voordeel van de Mercedes power unit zit volgens Hamilton niet alleen in puur vermogen, maar ook in energiemanagement. Juist dat zal in Silverstone en Spa-Francorchamps weer een grotere factor worden dan in voorgaande raceweekenden.

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"Het is niet zo dat ik geen vertrouwen heb,” voegde hij eraan toe. “Het is gewoon een feit dat we hier veel lange rechte stukken hebben. Ik denk dat dit het meest ongekende weekend gaat worden qua energiemanagement. Alle coureurs hebben op in de WhatsApp-groep alleen maar gepraat over hoe slecht de power op dit circuit zal zijn. We vallen meteen zonder elektrisch vermogen."

"Er zijn maar een paar bochten om de motor op te laden, dus de MGU-K zal gedurende een groot deel van de ronde uitgeschakeld zijn en dat is waar we waarschijnlijk het meest zullen worstelen. Het tekort kan twee keer zo groot zijn."

Teamgenoot Charles Leclerc komt met een soortgelijke lezing. De Monegask kwam naar eigen zeggen race pace tekort in Spielberg, en ondanks dat er lessen zijn getrokken uit dat weekend, verwacht hij meer uitdagingen voor Ferrari in Silverstone en Spa.

"Oostenrijk was tot zondag geen worsteling voor mij, maar op zondag worstelde ik absoluut. Ik denk dat we een paar dingen hebben vastgesteld die een grote rol speelden in het gebrek aan performance op zondag. Die dingen gaan we veranderen, maar ik denk dat de volgende twee races heel zwaar zullen worden voor ons het team. Maar goed, het beste wat ik kan doen is mijn hoofd naar beneden houden en pushen, ongeacht waar we staan."

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Silverstone en Spa maximaliseren, toeslaan in Boedapest

Doordat de krachtbron nog altijd een tekortkoming is ten opzichte van Mercedes, wil Hamilton voorafgaand op zijn thuisrace nog niet al te veel ingaan op een mogelijke titelstrijd.

Gevraagd of er nog iets kan gebeuren om Kimi Antonelli dit jaar bij te halen, lacht de negenvoudig winnaar op Silverstone: "Alleen de Mercedes-pitbox ingaan en daar wat dingetjes los draaien! Kijk, Mercedes is een fenomenaal team. Je ziet ze op zo'n geweldig niveau presteren, het is echt mooi om te zien wanneer een team volledig in synergie is. En wat ze dit jaar hebben gedaan is enorm, ik denk dat er ontzettend veel voor nodig is voor wie dan ook om Mercedes in te halen."

Desondanks weet Hamilton ook dat 2026 meer dan ooit tevoren een ontwikkelingsstrijd is en dat de verhoudingen nog kunnen verschuiven, waarbij hij ook naar Red Bull wijst. "Je hebt ook gezien dat Red Bull echt een stap heeft gezet. Ze hebben in de laatste race een enorme stap gezet. Dus zonder twijfel stel ik me voor dat Max een grote kanshebber gaat zijn, hij heeft ook het motorvermogen om Mercedes bij te houden, dus ik verwacht dat hij hier echt sterk zal zijn."

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Hamilton roept Ferrari vooral op om operationeel te maximaliseren in de lastige weekenden en toe te slaan op circuits die de SF-26 beter liggen, zoals de Hungaroring. "We moeten gewoon alles uit elk weekend halen wat we kunnen, en zelfs, indien mogelijk, een beetje meer dan wat qua performance mogelijk is,” zei hij.

"En dan komen er een paar circuits waar het een beetje nivelleert. Ik denk dat we er in Boedapest misschien wat dichter bij zitten, omdat je daar geen lange rechte stukken hebt. We hebben eerlijk gezegd meer van dat soort circuits nodig. Maar ja, het is ook nog te vroeg om over een titelstrijd te spreken. Kimi ligt ver voor en hij is de vorige race weer op ons uitgelopen. Daarom zei ik dat het voor ons een goede reality check is geweest, maar de strijd is nog niet voorbij. Iedereen is zo opgepept en pusht zo hard als hij kan, dus dat is alles wat ik kan vragen."