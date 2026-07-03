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Wat Antonelli teleurstelde nadat hij werd verslagen voor pole in sprintkwalificatie Britse GP

Kampioenschapsleider Kimi Antonelli vond dat hij "een klein beetje had laten liggen" toen hij 0,011 seconden tekortkwam op Ferrari's Lewis Hamilton in de sprintkwalificatie op Silverstone

Stuart Codling
Stuart Codling
Bewerkt:
Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Lewis Hamilton voerde de training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië aan met twee tienden van een seconde voorsprong op Kimi Antonelli, en troefde hem vervolgens met een nog veel kleinere marge van 0,011s af voor de poleposition voor de sprintrace van zaterdag.

Ondanks de uiteindelijke volgorde in de training was het allerminst vanzelfsprekend dat Ferrari de snelste zou zijn op Silverstone – en Antonelli was na afloop zichtbaar teleurgesteld dat hij naast de pole greep.

"Het zat zo, zo dicht bij elkaar en dat was jammer," zei de in het kampioenschap leidende Mercedes-coureur na afloop. "Om eerlijk te zijn voelde ik me in SQ1 een beetje slecht. Ik voelde me niet geweldig in de auto, maar daarna hebben we een kleine balansaanpassing gedaan en SQ2 voelde als een verschil van dag en nacht – en ineens zaten we weer in het tempo.

"In SQ3 liet ik nog een beetje liggen, maar het was een degelijke ronde en helaas zat het superdicht bij Lewis, maar natuurlijk felicitaties aan hem."

De sprintkwalificatie op Silverstone voltrok zich tegen een achtergrond van toenemende rancune tussen Mercedes en Ferrari, nadat Mercedes-baas Toto Wolff openlijk in twijfel had getrokken hoe de Scuderia het zich onder het budgetplafond van de F1 kon veroorloven om upgrades op zijn SF-26-auto te blijven toepassen. Tussen de training en de sprintkwalificatie op Silverstone, tijdens de FIA-persconferentie voor teambazen, raakte Ferrari-baas Frederic Vasseur steeds geïrriteerder door verdere vragen over dit onderwerp.

Ferrari introduceerde in Oostenrijk een nieuwe motor, waarbij het gebruikmaakte van prestatieconcessies die het had gekregen onder de eerste van de driemaandelijkse Additional Development and Upgrade Opportunities (ADUO)-beoordelingen van de FIA, maar hoge omgevingstemperaturen verhulden mogelijk het potentieel van de upgrade. Tot dusver dit seizoen is de Scuderia naar voren gekomen als de naaste uitdager van Mercedes, met een auto die mogelijk de snelste is in langzame en middensnelle bochten, maar die iets tekortkomt in elektrische inzet.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Het beeld van de relatieve performance blijft op Silverstone onduidelijk, aangezien dit circuit veel minder bepalend is voor harvest-/deploymentstrategieën dan de vier circuits die eraan voorafgingen op de kalender. Er is vroeg in de ronde een relatief conventionele mix van rechte stukken en bochten, maar vanaf de Wellington Straight verschuift de verhouding tussen rechte stukken en bochten – en de bochten die er zijn, zijn meestal snel, waardoor er weinig mogelijkheden zijn om energie terug te winnen.

Vanaf de uitgang van Luffield is er dus potentieel dat harvest- en deploymentstrategieën over de rest van de ronde uiteenlopen, aangezien de elektrische component weinig input krijgt tenzij de coureurs lift-and-coast toepassen of super clippen bij het ingaan van bochten. De FIA heeft de oplaadlimiet voor de kwalificatie teruggeschroefd naar 6,5 megajoule, waarmee in feite pieksnelheid op het rechte stuk wordt ingeruild om de noodzaak tot super clipping te verminderen.

Antonelli's teamgenoot George Russell, wiens zege in Oostenrijk afgelopen weekend hem weer voorbij Hamilton naar de tweede plaats in de coureursstand bracht, had de hele dag moeite om Antonelli te evenaren en eindigde drie tienden achter de andere Mercedes om de vijfde plaats op de sprintgrid te pakken.

"Zeer verrast," zei Russell. "Weet je, ze [Ferrari] hebben met de PU [Power Unit] en energiemanagement in het nadeel gezeten – en hier lijken ze op dit moment de beste, dus dat is echt een verrassing geweest. We hebben altijd geweten dat ze een geweldig chassis hadden, maar ja, ik denk dat sommige dingen niet helemaal logisch zijn.

"Als ik een voorspelling had moeten doen, had ik gezegd dat Ferrari vorige week snel zou zijn en wij deze week snel zouden zijn. Kimi heeft natuurlijk geweldig werk geleverd, maar Ferrari heeft de hele dag nog steeds de overhand gehad."

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