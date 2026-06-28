Wolff wijst op Verstappen-factor achter het tempo van Red Bull in Oostenrijk
Mercedes-baas denkt dat, hoewel Red Bull zijn auto verbeterde, de grootste factor die Max Verstappen in Oostenrijk de belangrijkste rivaal van zijn team maakte Verstappen zelf was
Max Verstappen kwam in Oostenrijk dichter dan ooit bij zijn eerste overwinning van het seizoen. De Red Bull-coureur, die als vijfde was gestart in Spielberg, ontpopte zich tijdens de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk tot de belangrijkste achtervolger van George Russell en finishte iets meer dan 1,6 s achter hem.
Red Bull bracht een grote upgrade mee naar Oostenrijk in een poging het gat naar Mercedes en Ferrari te dichten, de twee teams die in recente races in het voordeel leken te zijn geweest. Hoewel het pakket duidelijk de gewenste stap in prestaties opleverde, gelooft Toto Wolff nog steeds dat het vooral Verstappen was die Red Bull in Spielberg in de strijd om de overwinning bracht.
"Ik ben helemaal niet verrast," zei Wolff, toen hem na de race werd gevraagd of hij verrast was Red Bull als de belangrijkste uitdager te zien in plaats van Ferrari.
"Red Bull is één ding, maar het was Max Verstappen. Voor mij voelt het alsof Max hier elke race heeft gewonnen waaraan hij ooit heeft deelgenomen, in welke auto dan ook. Spielberg is een van zijn sterke plekken.
"De auto lijkt goed te hebben gelopen en de Ferrari's, ik weet niet wat er met hen is gebeurd."
Verstappen heeft inderdaad vijf Formule 1-races gewonnen op de Red Bull Ring, waaronder zowel de Grands Prix van Stiermarken als Oostenrijk in 2021.
Toto Wolff, Mercedes
Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
Wolff ging echter niet mee in de suggestie dat Verstappen nu als een bedreiging voor het kampioenschap moet worden gezien. Gevraagd of hij de Nederlander nu beschouwde als een factor in de titelstrijd - of op zijn minst als iemand die punten kon afpakken van de kampioenschapskandidaten - reageerde de Oostenrijker met een grap.
"Ik denk dat dit een George Russell-gedachte zou kunnen zijn," zei hij, suggererend dat er te veel in de situatie werd gelezen. "[Het is een] overcomplicatie.
"Max is altijd goed om een rol te spelen in het kampioenschap.
"Die [Red Bull]-auto presteerde dit weekend goed. Ik denk dat de grootste factor dit weekend Max was, om eerlijk te zijn. Hij is in staat alles uit die auto te halen. Je kunt dat zien aan zijn teamgenoten.
"Daarom kun je de Verstappen-factor voor een kampioenschap nooit uitsluiten of onderschatten."
Na Oostenrijk is het nog steeds de andere coureur van Mercedes, Kimi Antonelli, die het kampioenschap leidt. De Italiaan, die als derde finishte, staat nu 40 punten voor op Russell, terwijl Lewis Hamilton is teruggezakt naar de derde plaats, nog eens zes punten daarachter.
Verstappen behaalde ondertussen pas zijn tweede podiumplaats dit jaar en staat nu zevende in het klassement, 98 punten achter Antonelli.
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Wolff wijst op Verstappen-factor achter het tempo van Red Bull in Oostenrijk
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