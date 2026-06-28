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Alonso heeft vertrouwen in vooruitgang ondanks de achterstand van Aston Martin op Cadillac in de kwalificatie in Oostenrijk

Aston Martin pakte voor de derde opeenvolgende keer de laatste twee plekken in de kwalificatie en eindigde een seconde achter naaste rivaal Cadillac

Ed Hardy Stuart Codling
Gepubliceerd:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso was verrassend positief na de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk, ondanks dat zijn Aston Martin Formula 1-team opnieuw als laatste eindigde.

Het team uit Silverstone zal voor de derde opeenvolgende race de achterste startrij bezetten nadat Alonso zich zaterdag op de Red Bull Ring als 21e kwalificeerde, vóór stalgenoot Lance Stroll.

Het zette een goed gedocumenteerde, vreselijke start van 2026 voor Aston voort en op papier was Oostenrijk zo slecht als het maar kon, met een aanzienlijke achterstand op de rest van het veld ondanks een zeer korte ronde.

Alonso en Stroll zaten respectievelijk 2,859s en 3,280s achter de Q1-referentietijd van Kimi Antonelli, maar belangrijker nog, 0,997s en 1,418s achter de snelste Cadillac van Sergio Perez op de 19e plaats.

Maar dat was te danken aan upgrades voor F1’s debuterende team dit weekend, terwijl Aston updates uitstelt tot later in de zomer, wat betekent dat de rondetijden voorlopig niet zullen veranderen.

Daarom heeft Alonso zijn toevlucht genomen tot openbare bemoedigende woorden, waarbij hij na de kwalificatie via de teamradio volhield dat “we dichterbij komen” dankzij het voortdurende werk terug in de fabriek.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Zie je, ik ben altijd positief," lachte Alonso. “Binnen het team staan we dit weekend voor enkele uitdagingen: misschien door de hoogte, een ander circuit, zeer dorstig naar energie.

“Dus sinds FP1 denk ik dat we enorme stappen hebben gezet op het gebied van rijdbaarheid, de versnellingsbak, terugschakelen, opschakelen en energieconsistentie.

“De inzet van energie is in het eerste deel van het jaar een beetje inconsistent geweest; elke ronde heb je een andere snelheid op de rechte stukken en bij het aanremmen van de bochten.

“Ik denk dat we hier veel nadruk hebben gelegd op het verbeteren daarvan. Het was de eerste kwalificatie van het jaar waarin ik alle drie de ronden dezelfde energielevering had en dat stelde me in staat de limieten in de bocht op te zoeken, omdat ik de aanrijsnelheid naar de volgende bocht kende.”

Het gaat dus om de kleine stappen, en Alonso putte moed uit het feit dat zijn achterstand in de kwalificatie daadwerkelijk kleiner was dan in alle drie de vrije trainingen, waarin hij meer dan drie seconden achter lag.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Ik weet het niet, ik denk dat de stappen die we van FP1 tot de kwalificatie hebben gezet zeer bemoedigend waren,” voegde Alonso toe. “We staan achteraan op de grid. Zelfs Cadillac, onze naaste rivaal, heeft hier met upgrades een grote stap gezet. Maar het team werkt nog steeds alsof we om punten of podiumplaatsen vechten. Dus achter de schermen is dit belangrijk.

“Het is heel moeilijk om gemotiveerd te blijven wanneer je elk weekend laatste bent. Maar in het team geeft niemand op en ze werken elke sessie om de auto te verbeteren. Dus vanuit het oogpunt van de coureur geeft dat je ook die motivatie om niet op te geven, omdat zij niet opgeven.

“Dus dat is waarschijnlijk wat ik vandaag bedoelde, omdat het positief was om de verbeteringen te zien die we van FP1 tot de kwalificatie hebben kunnen realiseren.”

Wat we van Alonso zien, is zeker een andere aanpak dan toen hij in 2015 bij McLaren met een vergelijkbare situatie te maken had, toen hij zijn Honda-krachtbron als “GP2”-niveau bestempelde tijdens een race in Japan.

Het zou voor hemzelf en Stroll heel gemakkelijk zijn om soortgelijke frustraties te uiten over de huidige situatie, opnieuw met een Honda-motor, maar in plaats daarvan waarderen ze gewoon het werk dat wordt verricht.

“Zoals ik al zei, is het moeilijk om de 1000 mensen te motiveren om te werken en prestaties te vinden wanneer je elk weekend verder achter lijkt te liggen. Maar we blijven verenigd, iedereen werkt voluit,” zei de tweevoudig F1-kampioen.

“Zij inspireren ons, de coureurs, terwijl wij niet alle vooruitgang zien omdat we alleen het slechte nieuws voelen telkens wanneer we de rondetijd zien.

“Maar wanneer je de garage ziet, wanneer je de vergaderingen ziet, de debriefings, de fabriek, vraag je je af hoeveel je zelf moet pushen en hoeveel je ook moet verbeteren, omdat zij nog steeds op een zeer hoog niveau zitten, zelfs als het resultaat dat niet laat zien.

“Dus je moet dat niveau bijbenen en je moet op je maximum presteren.”

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