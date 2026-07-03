Vassuer slaat terug na Wolffs beschuldigingen van "valsspelen" over Ferrari's F1-upgrades

Ferrari-baas Fred Vasseur heeft vrijdag fel gereageerd op Toto Wolffs uitspraken dat Ferrari ongelimiteerd upgrades lijkt te introduceren. Vasseur vindt zelfs dat zijn Mercedes-rivaal hem heeft beschuldigd van “valsspelen”.

De Scuderia is in de eerste acht ronden van het seizoen 2026 agressief geweest met updates aan de SF-26, waarmee het team op de tweede plaats de kloof naar Mercedes probeert te dichten. Dat leidde ertoe dat Wolff na de Grand Prix van Oostenrijk vertelde “een beetje verrast te zijn dat Ferrari ongelimiteerd zulke grote updates op de auto kan zetten”.

De baas van de Zilverpijlen suggereerde vervolgens dat Ferrari ‘binnenkort zonder geld onder het budgetplafond moet komen te zitten’ - $215 miljoen in 2026 - in de hoop dat het team uiteindelijk zal vertragen met de updates.

Maar Vasseur is tijdens de Britse Grand Prix van dit weekend in de tegenaanval gegaan en stelt dat Ferrari niet agressiever te werk gaat dan zijn rivalen, aangezien efficiëntie met upgrades het succes in deze nieuwe cyclus zal bepalen.

“Ik vind het behoorlijk ironisch dat dit van Toto en Mercedes komt,” zei Vasseur in Silverstone. “Wanneer Red Bull ontwikkelt, of wanneer Mercedes ontwikkelt, dan zijn ze geniaal, maar wanneer wij doorontwikkelen, dan spelen we vals. Ik denk dat het een beetje moet kalmeren. Wij hebben niet meer nieuwe onderdelen naar het circuit gebracht dan Red Bull of iemand anders - ik weet niet of het een grap was van Toto!”

Foto door: Kym Illman / Getty Images

Toen hem vervolgens werd gevraagd zijn opmerking over “valsspelen” te verduidelijken en of hij denkt dat Wolff daadwerkelijk die bewering deed, antwoordde Vasseur: “Als je denkt dat wij het budgetplafond overschrijden, dan gaat het voor mij wel die richting op.”

Vasseur was gedurende de hele persconferentie op vrijdag geïrriteerd en toonde duidelijke tekenen van frustratie telkens wanneer hem werd gevraagd naar Wolffs opmerkingen vanaf de Red Bull Ring.

In één geval werd de Fransman gevraagd waarom hij denkt dat Wolff Ferrari eruit pikte, het enige andere team dat in 2026 een Grand Prix heeft gewonnen, met Lewis Hamilton in Barcelona. Vasseur antwoordde: “Als je iets aan Toto wilt vragen, ga dan naar Toto toe en vraag hem waarom hij over mij sprak. Maar vraag het niet aan mij! Eerlijk gezegd heb ik geen idee.”

Vasseur en Wolff staan bekend als vrienden en zijn dat al behoorlijk lang, maar hij gaf ook een scherp antwoord toen hem werd gevraagd of ze sindsdien hebben gesproken. “Ik denk dat het beter was om te vermijden met hem te praten,” zei Vasseur.

De 58-jarige gaf vervolgens wel een duidelijke uitleg waarom Ferrari agressief is geweest met zijn upgrades, waarbij hij betoogde dat het beter is om dat te doen met nog twee derde van de campagne te gaan.

“We zitten allemaal in hetzelfde schuitje: als we aan het begin iets kunnen brengen, doen we dat,” zei hij. “Het is beter om een paar tienden te hebben voor vijf races dan slechts een paar tienden voor de laatste twee. Maar soms is het moeilijk om performance te vinden, soms kun je het gevoel hebben dat we een grote upgrade brengen, maar het is alleen de aanpassing van enkele onderdelen en niets anders.”