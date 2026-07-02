Alonso ontkent bewering dat de upgrade van Aston Martin voor de F1 Grand Prix van Hongarije zijn toekomst zal bepalen

Fernando Alonso heeft bevestigd dat zijn toekomst in de Formule 1 niet afhangt van de aanstaande upgrade van Aston Martin, waarvan teambaas Adrian Newey hoopt dat die hem zal overtuigen om te blijven.

De formatie uit Silverstone heeft een verschrikkelijke start van de 2026-reglementen doorgemaakt, met slechts één punt uit de eerste acht ronden en soms één seconde achter de rest.

Een groot deel daarvan komt doordat Aston geen onmiddellijke upgrades monteert, omdat het zich in plaats daarvan richt op een groter updatepakket voor Hongarije om zijn te zware AMR26 te verbeteren.

Daardoor heeft de situatie Alonso verhinderd zijn kwaliteiten te tonen en met het contract van de 44-jarige dat eind 2026 afloopt, blijft zijn toekomst onzeker.

Dat werd Newey eerder deze week in een interview met Aston voorgelegd en de legendarische ontwerper hoopt dat de upgrade de tweevoudig F1-kampioen zal overtuigen om voor 2027 en daarna te blijven.

"Fernando kijkt echt uit naar de upgrade en, als die presteert, hopen we dat hij nog een seizoen in de cockpit zit,” beweerde Newey.

"Gezien zijn ervaring, zijn gevoel voor de auto, zijn vermogen om de ontwikkeling te sturen, is hij een enorme aanwinst. Maar hij wil duidelijke, tastbare vooruitgang zien. Als we kunnen laten zien dat we vastberaden de goede kant op gaan, is hij absoluut toegewijd om achter het stuur te zitten."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Maar Alonso heeft ontkend dat zijn toekomst afhangt van de upgrade, voordat hij bevestigde dat hij tijdens de zomerstop, die direct volgt op de Grand Prix van Hongarije, een beslissing zal nemen.

“Ik kan niet zeggen dat het echt verbonden is,” zei Alonso voorafgaand aan de Grand Prix van Groot-Brittannië van dit weekend. “Want of de auto goed of slecht is, er zijn andere factoren waar ik over moet nadenken.”

De Spanjaard bevestigde wel dat de upgrade van Aston bijzonder belangrijk is voor zijn kansen in 2027, of hij nu in de auto zit of niet, nu teams beginnen te kijken naar de ontwikkeling voor volgend jaar.

“Het is belangrijk om te zien welke richting we hebben ingeslagen en ook alle tijd die we sinds Bahrain hebben genomen, voegde hij toe. “Het team nam de beslissing om te wachten op een degelijk pakket dat zou worden geïntroduceerd wanneer dat ook was. We wisten niet of het race zeven of race 12 of aan het einde van het jaar zou zijn.

“Maar we wisten dat dit onze uitgangspositie en positie is. Dit is niet goed genoeg. We komen downforce, vermogen, versnellingsbak, ervaring, al dit soort dingen tekort.

“Dus we moeten een studie maken, we moeten ons hergroeperen en we moeten een plan maken. Voor mij is het belangrijk om in Hongarije te voelen dat we begrijpen wat de zwakke punten van de auto zijn en dat we die aanpakken.

“Vooral op het aeropakket, dat is het eerste dat eraan komt. We worstelen dit jaar achter het stuur met heel specifieke dingen.

“Als die in Hongarije worden verbeterd en we de auto maximaal kunnen rijden, dan denk ik dat er een heel duidelijk pad is en een goed momentum dat we mee kunnen nemen naar volgend jaar. Dus dat is voor mij het belangrijkste.”