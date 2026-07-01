Vijf dingen om op te letten tijdens de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië

Formula 1 beleefde de vorige keer in Oostenrijk een middag vol chaotisch racen, en Silverstone zou dit weekend de perfecte plek kunnen zijn voor een herhaling.

Het weekend van de Britse Grand Prix omvat op zaterdag een sprintrace, dus teams hebben op het historische circuit slechts één vrije training om hun afstellingen goed te krijgen en te proberen de best mogelijke rondetijd eruit te halen.

Dit, in combinatie met de onvoorspelbaarheid van Silverstone, kan voor een spannend weekend zorgen. Hier zijn vijf verhaallijnen om in de gaten te houden tijdens de Britse Grand Prix.

Eindelijk wat geluk in de thuisrace voor George Russell?

George Russell, Mercedes Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Niemand had die overwinning in de Grand Prix van Oostenrijk harder nodig dan George Russell. De titelfavoriet van voor het seizoen begon het jaar sterk door de openingsrace in Melbourne vanaf pole te winnen, voordat hij achter zijn tienerteamgenoot bij Mercedes, Kimi Antonelli, terugviel, die de volgende vijf grands prix won en een voorsprong van 50 punten opbouwde.

Russell was verbijsterd en uitte zijn frustraties over de auto’s van 2026 – en over de pech die hij in die vijf rondes te verduren kreeg. Dus slaagde hij er in Barcelona in om een “reset” te doen en kwam hij terug, nou ja, min of meer, door de tweede plaats van Lewis Hamilton te erven na Antonelli’s late uitvalbeurt.

Maar de Brit had nog altijd die langverwachte tweede zege van de campagne nodig, die er uiteindelijk in Oostenrijk kwam. Nu is het tijd om door te pakken nu hij naar zijn thuiscircuit komt, waar hij het door de jaren heen niet bijzonder goed heeft gedaan. Russell wacht nog steeds op dat eerste podium op Silverstone en hij zal dat dit weekend op zijn minst zeker moeten behalen om het momentum vast te houden dat de 28-jarige begint op te bouwen.

Maar Antonelli is razendsnel en zal erop gebrand zijn zijn teleurstellende weekend in Oostenrijk goed te maken, waar hij, als het niet voor de crash van Max Verstappen was geweest, op de eerste startrij had gestaan, waardoor hij niet tot zijn wanhopige overdrijven in de eerste paar ronden was gekomen.

Het voelt alsof de titelstrijd nu een kritiek punt bereikt, en Russell kan zich niet veroorloven dat die kloof van nu 40 punten nog veel groter wordt.

- Ed Hardy

Hoe zit het met de andere thuisfavorieten?

Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Russell is uiteraard niet de enige Brit die dit weekend op Silverstone in actie komt en er zijn er twee die zeker meer geluk hebben gehad op hun thuiscircuit: Lando Norris en Lewis Hamilton. In het geval van de eerste won de regerend wereldkampioen vorig jaar de Britse Grand Prix, maar het begin van 2026 is minder vriendelijk geweest voor zijn McLaren-team, dat derde staat in het klassement en op enige afstand van Mercedes en Ferrari.

Oostenrijk afgelopen weekend was voor Norris een beetje een non-event; hij eindigde op een magere zevende plaats en stelde dat “we ver achter liggen” op kampioenschapsleider Mercedes. Een herhaling van de zege is dus onwaarschijnlijk voor de 26-jarige, maar Hamilton mag alle vertrouwen hebben in een overwinning.

De zevenvoudig wereldkampioen heeft een recordaantal van negen overwinningen op Silverstone en beleeft een heropleving in 2026, met onder meer een zege in Barcelona. Zijn momentum kwam tot stilstand op de Red Bull Ring met een vijfde plaats, maar dat circuit is nooit een bijzondere favoriet van hem geweest, in tegenstelling tot Silverstone.

Toch blijven er twijfels over hoe Ferrari het zal doen op het vermogenshongerige Britse circuit, aangezien het qua motorprestaties achterloopt op Mercedes.

Er zijn dit weekend nog twee coureurs die in hun thuisrace uitkomen, Oliver Bearman en rookie Arvid Lindblad, die beiden dit jaar indruk hebben gemaakt en midden in het middenveld zouden moeten meedoen.

- Ed Hardy

Max Verstappen noemde Oostenrijk een "cruciale" test, maar Silverstone wordt net zo belangrijk

Max Verstappen, Red Bull Photo by: Eric Le Galliot

Voorafgaand aan de Grand Prix van Oostenrijk ging veel aandacht uit naar het grote upgradepakket van Red Bull. Met Max Verstappen als tweede aan de finish is het eerlijk om te zeggen dat het team van Laurent Mekies die eerste test heeft doorstaan, al plaatste Mercedes-baas Toto Wolff achteraf een belangrijke kanttekening.

"Red Bull is één ding, maar het was Max Verstappen. Voor mij voelt het alsof Max hier elke race heeft gewonnen waaraan hij ooit heeft deelgenomen, in welke auto dan ook. Spielberg is een van zijn sterke plekken."

Het klopt dat Verstappen het traditioneel goed doet in Oostenrijk, maar er is nog een reden waarom de Britse Grand Prix van dit weekend een even belangrijke test voor Red Bull belooft te worden.

De Red Bull Ring is een relatief kort circuit, wat betekent dat de verschillen altijd klein zijn – vooral in de kwalificatie. Verstappen wees daar zelf op tijdens zijn sessie met de Nederlandse media en legde uit dat een achterstand van twee tienden op Spielberg niet per se betekent dat het gat op circuits als Silverstone of Spa-Francorchamps even klein zal zijn.

Om die reden zal Red Bull de komende twee raceweekenden met grote belangstelling volgen om een duidelijker beeld te krijgen van zijn upgrades, net zoals Verstappen dat zal doen met het oog op zijn eigen toekomstoverwegingen.

Ja, Red Bull heeft de eerste test met zijn upgradepakket doorstaan, maar één zwaluw maakt nog geen zomer. Silverstone, samen met Spa, zou een beter beeld moeten geven van hoe echt de vooruitgang van het team is, zeker nu de rivalen zich ook blijven ontwikkelen.

- Ronald Vording

Punten op het bord

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Terwijl de teamgenoten van Mercedes en Ferrari aan de scherpe kant van het klassement strijden met meer dan 500 punten tussen hen in, zijn er vier coureurs op de grid die nog altijd niet hebben gescoord.

Lance Stroll worstelt het hele jaar al met zijn Aston Martin, Cadillac heeft een knotsgekke race nodig om in de buurt te komen, en Nico Hulkenberg heeft dit seizoen op de een of andere manier nog steeds niet gescoord. Op Silverstone, de plek van de eerste F1-podiumplaats van de Duitser amper 12 maanden geleden, kan hij eindelijk zijn stempel drukken?

De Audi-coureur is dichtbij gekomen: twee elfde plaatsen, twee twaalfde plaatsen en een dertiende plaats in de races waarin hij de finishvlag haalde, zetten hem achter zijn jongere teamgenoot Gabriel Bortoleto, die bij de seizoensopener scoorde. Nu Audi met een bijgewerkte powerunit rijdt en er nog een handvol andere aanpassingen in de pijplijn zit, kan Hulkenberg dan eindelijk zijn eerste punten pakken, een jaar na zijn glorieuze podium voor Sauber bij de Britse Grand Prix?

Hij zal er flink voor moeten vechten als hij dat wil doen, want Haas, Racing Bulls en Alpine strijden allemaal regelmatig om de laatste punten. En hoewel Oostenrijk voor Cadillac een beetje een sof was, brachten de nieuwste updates wel prestaties – wat betekent dat, mits Valtteri Bottas of Sergio Perez de race kan uitrijden, ze misschien steeds dichter bij een eerste punt voor het gloednieuwe team komen.

- Owen Bellwood

Silly season begint op gang te komen nu de zomerstop nadert

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing Photo by: Erik Junius

Of je het nu geweldig vindt of verafschuwt, F1's silly season is terug en de geruchtenmolen staat op het punt op Silverstone op volle toeren te draaien – als dat al niet het geval is.

Het voelt misschien wat vroeg gezien hoeveel van het seizoen nog voor ons ligt, maar de Britse Grand Prix valt midden in een veeleisende reeks van vijf races in zeven weken richting de zomerstop. Dat betekent dat niet alleen de auto’s snel zullen bewegen, maar ook de gesprekken in de paddock.

En hoewel de meeste stoeltjes vooraan de grid vast lijken te liggen, is er altijd de Max Verstappen-factor. Wat de viervoudig wereldkampioen ook besluit, het kan de rijdersmarkt opnieuw vormgeven.

Verstappen zei na Oostenrijk dat Red Bull "weet" wat er nodig is om hem na 2026 te behouden, ondanks dat hij tot eind 2028 onder contract staat. De geüpgradede RB22 liet bemoedigende snelheid zien op de Red Bull Ring, en of dat op Silverstone het begin van een trend blijkt te zijn, kan de speculatie rond zijn toekomst doen afkoelen of juist aanwakkeren.

Verder naar achteren op de grid worden ook meerdere teams verwacht onderdeel van het gesprek te worden, waarbij sommige stoeltjes er veel aantrekkelijker uitzien dan 12 maanden geleden (hallo, Alpine), terwijl Fernando Alonso en Carlos Sainz al hebben aangegeven dat ze van plan zijn te wachten tot de zomerstop voordat ze beslissingen nemen over hun toekomst bij respectievelijk Aston Martin en Williams.

Laat silly season maar beginnen.

- Federico Faturos