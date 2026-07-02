Sainz gaat F1-toekomstkeuze "na de zomer" pas maken

Williams Formula 1-coureur Carlos Sainz heeft aan het einde van 2026 geen contract meer bij het team uit Grove, maar geeft toe dat hij “niet echt” zal nadenken over waar zijn F1-toekomst ligt tot de zomerstop van het kampioenschap.

De Spanjaard kwam voor het seizoen 2025 over van Ferrari naar Williams en kende een indrukwekkend eerste jaar bij het team. Hij pakte vorig jaar punten in 20 races en stond zelfs op het podium in Baku en Qatar.

Dit jaar is Williams echter op achterstand begonnen met een te zware, niet-competitieve auto – wat in de paddock vragen oproept over of Sainz ervoor zal kiezen bij het team te blijven of elders te kijken.

"Niet echt,” zei Sainz toen hem werd gevraagd of hij stoelen bij rivaliserende teams aan het verkennen was. “Dat doe ik niet, serieus. Ik doe het niet omdat ik hier bij Williams op dit moment zoveel werk te doen heb.

“In de komende paar races en met het aantal simulatorsessies dat we doen, het aantal vergaderingen dat de afgelopen maanden is gehouden.

“Ik heb mijn team ook verteld om me tot de zomerstop een beetje met rust te laten, gewoon om te proberen Williams te helpen en de situatie zoveel mogelijk te verbeteren. En dan zal het in de zomerstop uiteraard tijd zijn om erover na te denken, naar de opties te kijken.”

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De viervoudig grandprixwinnaar zei dat het team “weet wat mijn intenties en mijn prioriteiten zijn”, wat volgens hem is om bij het team door te gaan en zich te verbinden aan het langetermijndoel om terug te keren naar winnende resultaten. Hij erkent echter dat er in dit opzicht nog “veel werk” te doen is.

Dat werk gebeurt achter de schermen, en het team uit Grove heeft een reeks updates gepland voor de komende races met als doel het gewicht van de FW48 te verminderen en ook de prestaties ervan vrij te maken.

Teambaas James Vowles zei dat er dit weekend bij de Britse Grand Prix op Silverstone een “middelgrote” update komt, voordat verdere aanpassingen volgen op Spa, Budapest en Zandvoort. Sterker nog, hij zei dat het team in september “bijna een volledig nieuwe auto voor Baku” zal hebben.

De prestaties die dit upgradeprogramma bij Williams vrijmaakt, zullen een belangrijke factor zijn in elke beslissing die Sainz over zijn toekomst neemt.

“Ik probeer samen met JV, het hele management en iedereen die erbij betrokken is diep door te dringen tot de oorzaken, om te zien waar het mis begon te gaan,” voegde Sainz toe. “Ik denk dat we dat hebben geanalyseerd en geconcludeerd, maar niet alleen dat: het gaat erom wat we in de toekomst doen, hoe snel die veranderingen hun vruchten gaan afwerpen, en hoe zorgvuldig en hoe agressief we uiteraard zijn in het herstel van de tegenslag.

“Dat allemaal analyseren, proberen zoveel mogelijk te helpen met mijn oordeel, mijn ervaring, om te zien welke kant en welk gebied we agressiever moeten aanpakken. Uiteindelijk is het zoveel informatie en gebeurt er zoveel dat er echt heel weinig gelegenheid of heel weinig denkruimte en tijd overblijft om aan iets anders te denken.”

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Totdat dit allemaal duidelijk wordt, heeft Sainz zijn management gevraagd om “zo weinig mogelijk ruis” rond contracten, coureurswissels en waar zijn toekomst mogelijk zou kunnen liggen.

“Ik weet vrij zeker dat er uiteraard gesprekken en informatie zullen zijn en dat er in de paddock over gesproken wordt, zoals altijd in deze fase van het jaar,” zei Sainz. “Maar van mijn kant heb ik hun gezegd dat ik er tot de zomerstop liever een beetje afstand van houd en het team help en alles zo snel mogelijk vooruit help, omdat mijn ideale plan en mijn volgorde van prioriteiten is om te blijven en op de lange termijn door te gaan.”

Maar waar zou Sainz naartoe kunnen als hij wel verandering van omgeving zou willen? De echte bepalers van de coureursmarkt dit jaar zijn Max Verstappen en Fernando Alonso. Mocht de Nederlander ervoor kiezen Red Bull of de F1 als geheel te verlaten, dan laat dat een enorm gat achter om op te vullen bij de voormalige wereldkampioenen.

Evenzo, als Alonso op 44-jarige leeftijd besluit dat dit nu echt het moment is om zijn racehelm aan de wilgen te hangen, dan zou Sainz een aantrekkelijke optie kunnen zijn voor Aston Martin. Maar zou hij van het ene langetermijnproject naar het andere willen springen?

Ook bij Audi, Racing Bulls en Haas lopen dit jaar contracten af, dus de komkommertijd van de F1 zou dit jaar weleens hectisch kunnen worden.