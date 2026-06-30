Verstappens F1-toekomst: Zijn de gesprekken met McLaren serieus of extra druk op Red Bull?

Max Verstappen beschikt bij Red Bull nog altijd over een contract dat doorloopt tot het eind van 2028, maar net zoals een jaar geleden houdt zijn toekomst de gemoederen in de paddock flink bezig. Aan het begin van dit jaar luidde de vraag of de Nederlander überhaupt in de koningsklasse zou blijven door zijn onvrede over het technisch reglement, maar door stapsgewijze aanpassingen richting een 60-40 verhouding in 2028 is de angel daar inmiddels uit.

Vervolgvraag luidt logischerwijs voor welk team Verstappen de komende jaren uitkomt en in dat opzicht lijkt de huidige situatie een déjà vu. Het heeft immers veel weg van vorig jaar. Ook toen moest Red Bull aan Verstappen laten zien dat het een lastige situatie kon omdraaien en ook toen voelde Verstappen – net zoals nu – lange tijd niet de behoefte om zich publiekelijk uit te spreken.

In Oostenrijk gebeurde dat het tijdens het voorbije raceweekend ook niet. Nadat The Daily Mail had geschreven over informele gesprekken met McLaren, werd Verstappen na afloop van de kwalificatie logischerwijs gevraagd naar zijn toekomst en wat hij van Red Bull wil zien om te blijven. “Ze weten het, maar ik hoef daar verder niet veel over te zeggen”, reageerde de viervoudig wereldkampioen.

Kan McLaren daadwerkelijk een optie zijn voor Verstappen?

Wat betreft de berichtgeving over ‘informele gesprekken’ tussen Verstappen en McLaren, wordt dat in de paddock door ingewijden bij het team uit Woking niet ontkend. In plaats daarvan wordt er – overigens terecht – aangegeven dat dergelijke gesprekken volledig normaal zijn. Iedereen met iedereen, zo luidt de reactie, en juist doordat Verstappen zijn toekomstplannen publiekelijk in het midden laat, zou het naïef zijn van andere formaties om niet informeel te spreken over zijn status.

Precies dat zei Mercedes-teambaas Toto Wolff vorig jaar trouwens ook, toen hij meermaals werd gevraagd naar de gesprekken met Verstappen. “Als er een viervoudig wereldkampioen is die moet beslissen wat hij in de toekomst wil doen, dan is het de taak van een teambaas om in ieder geval te kijken wat er gaande is.”

McLaren CEO Zak Brown verwoordde het afgelopen weekend iets diplomatieker, maar smoorde de geruchten niet meteen in de kiem. “Ik zou erg verbaasd zijn als Lando of Oscar ergens anders naartoe gaat, want beide coureurs zijn blij. Natuurlijk hebben we contracten met hen, maar zelfs los van die contracten zijn wij blij met hen en omgekeerd ook. Maar goed, als voor wat voor reden dan ook, iemand uitglijdt over een bananenschil en het team verlaat, dan is Max natuurlijk wel een viervoudig wereldkampioen”, zei Brown ietwat cryptisch.

Zak Brown, McLaren Foto door: Kym Illman / Getty Images

Waar de huidige soap in zekere zin een déjà vu is, zijn er ook twee belangrijke verschillen met vorig jaar. Het eerste verschil is dat het fabrieksteam van Mercedes ditmaal niet centraal staat. In Spielberg heeft Wolff aangegeven dat Mercedes niets wil veranderen voor 2027 en sprak Russell hardop uit (overigens niet voor het eerst) dat hij ook volgend jaar “honderd procent” voor het merk met de ster rijdt.

Ondanks dat zijn contract als een meerjarige deal werd aangekondigd, is in de paddock alom bekend dat het om een één-plus-één deal gaat. Russell zei tijdens de aprilbreak dat er duidelijke parameters in staan en dat hij op basis daarvan ook volgend jaar voor de formatie van Wolff zal rijden. Het is naast Russells eigen prestaties ook om een andere reden logisch: gezien het track record van Verstappen ten opzichte van zijn teamgenoten zou het riskant zijn om hem naast Antonelli te zetten, zeker doordat de jonge Italiaan bij Mercedes als het project voor de langere termijn wordt gezien.

Bovendien zit Mercedes met de huidige line-up ook al in de positie om voor overwinningen en kampioenschappen te vechten. Dat is in zekere zin het risico dat Verstappen heeft genomen door voor het seizoen 2026 geen overstap te maken, al valt dat om twee redenen te verklaren. Ten eerste kon Verstappen in de zomerstop van 2025 geen gebruikmaken van de exitclause in zijn contract, al heeft hij zelf meermaals aangegeven dat hij ongeacht de clausules was gebleven.

Dat laatste past bij de politieke realiteit van dat moment. Red Bull had enkele weken ervoor afscheid genomen van Christian Horner en Verstappen heeft meermaals uitgesproken goed met Laurent Mekies te kunnen werken. Het is in die politieke realiteit logischerwijs schier onmogelijk om enkele weken later zelf een vertrek aan te kondigen.

Het maakte de keuze om Red Bull trouw te blijven – zeker met de sterk verbeterde prestaties vorig jaar – logisch, maar betekent wel dat de rijdersmarkt er een jaar na dato anders uitziet.

Mercedes wint momenteel ook zonder Verstappen, terwijl Ferrari ook voorzien lijkt. Charles Leclerc heeft voorafgaand aan de Grand Prix van Monaco een nieuw contract getekend dat hem tot in de 2030s voor de Scuderia laat rijden. Over Lewis Hamilton bestonden na het moeizame vorige seizoen meer twijfels, maar die zijn met de verbeterde prestaties van dit jaar grotendeels weggenomen.

Tel daarbij op dat Aston Martin – waar Verstappen vorig jaar ook nog mee in verband werd gebracht – de grootste verliezer onder het nieuwe technisch reglement is, en het is best logisch dat McLaren nu als één van de weinige opties wordt genoemd, waarbij het overigens niet per se over 2027 hoeft te gaan, maar 2028 als de rijdersmarkt meer open lijkt te liggen minstens zo interessant is. Het feit dat voormalig Red Bull-kopstukken als Rob Marshall, Will Courtenay en Gianpiero Lambiase daar werkzaam zijn of zich in het geval van Lambiase in 2028 bij het team voegen, mag logischerwijs niet worden vergeten.

De twee dingen die Red Bull kan doen om Verstappen te behouden

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto door: Erik Junius

Het tweede aspect dat nu los van de rijdersmarkt anders is, is de stand in het kampioenschap. Ondanks de opleving in Oostenrijk staat Verstappen nog altijd slechts zevende in de tussenstand en is zijn gemiddelde kwalificatieresultaat tot dusver een 7,4de plaats geweest.

Met nog slechts drie raceweekenden te gaan tot aan de zomerstop zal Verstappen de top-twee à top-drie in de WK-stand waarschijnlijk niet bestormen, wat het aannemelijk maakt dat hij de exitclausule in zijn contract – die betrekking heeft op de positie in het kampioenschap in augustus – ditmaal wél kan gebruiken als hij zou willen.

Dat laatste is logischerwijs de hamvraag en daar heeft Raymond Vermeulen afgelopen weekend enig licht op laten schijnen in gesprek met De Telegraaf. Verstappens manager herhaalde nog maar eens dat het de intentie is om bij Red Bull te blijven, maar voegde toe dat Verstappen “niet is geboren om in het middenveld te rijden.”

De gemiddelde startpositie tot dusver is dat wel, al lijkt de progressie van Red Bull net op tijd te komen. Toen Verstappen na de Oostenrijkse Grand Prix met een kwinkslag door Servus TV werd gevraagd of zijn tweede plek in Spielberg nog steeds tot het middenveld behoort, lachte de Nederlander: “Nee, dat is niet echt het middenveld.”

Het onderstreept ten eerste dat Red Bull de performance moet verbeteren. Verstappen wil simpelweg een auto waarin hij voor de wereldtitel mee kan doen en als Red Bull hem die – ook voor de komende jaren – kan bieden, dan is er geen reden om verder te kijken.

De updatepakketten van Miami en Spielberg hebben de enorme achterstand van begin dit jaar grotendeels ongedaan gemaakt. Het gat is van meer dan een seconde per ronde gereduceerd tot hooguit enkele tienden, deels door gewichtsreductie, al maakte Verstappen meteen na zijn tweede podiumfinish van het jaar duidelijk dat er meer nodig is. Bovendien is de Red Bull Ring een heel kort circuit waar Verstappen altijd sterk is, waardoor er voor een representatiever beeld moet worden gewacht tot Silverstone en Spa.

Naast het sportieve plaatje is er ook nog een commercieel aspect. Want kunnen de gesprekken met McLaren wellicht worden gebruikt om de druk op Red Bull op te voeren – zowel op het circuit als ook ernaast, oftewel om een nog betere deal veilig te stellen? Die laatste variant klinkt de laatste weken steeds luider in de paddock. Het is met andere woorden niet uit te sluiten dat de huidige situatie uitmondt in simpelweg bij Red Bull blijven, maar dan wellicht met (nog) betere voorwaarden.

Adrian Newey, Aston Martin Racing Foto door: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Enkele ingewijden in de paddock sluiten op de langere termijn zelfs de optie van een aandeel in het team niet uit. Dat laatste zou voor een actieve coureur in het moderne tijdperk een unicum zijn, maar zou wel in de trend passen van andere kopstukken die een aandeel in een team hebben verworven – zoals Adrian Newey bij zijn overstap naar Aston Martin. Curieus is overigens dat Horner ook lange tijd op zijn constructie voor zichzelf aasde.

Nog los van de exacte invulling – waar op dit moment werkelijk niemand zicht op heeft – betekent het wel dat de situatie zich op twee fronten afspeelt: Verstappen moet afwegen wat zowel op als ook naast de baan het beste is voor de komende jaren. Wat betreft dat laatste moet naast de financiën niet worden vergeten dat Verstappen zeer actief is buiten de Formule 1 en dat Red Bull hem daar alle vrijheid voor geeft. Dat geldt niet alleen voor zijn GT3-uitstapjes, maar ook voor de keuze met welk automerk hij dat doet, net zoals een samenwerking met zijn eigen race- en simteam.

McLaren laat doorschemeren niet per se onwelwillend tegenover die dingen te staan, maar bij Red Bull vindt Verstappen in dat opzicht al een omgeving die op hem is ingesteld. Hij heeft vorig jaar al aangegeven dat het gesprek met andere teams aangaan niet eens zin zou hebben als hij daar niet de ruimte zou krijgen om bepaalde (endurance-)ambities buiten de Formule 1 waar te maken.

McLaren ontkent de ‘informele gesprekken’ zoals gezegd niet, maar dat betekent niet meteen dat het serieus van aard is. Het is vanuit beide partijen gezien bovenal logisch om informele gesprekken te voeren, zoals McLaren ook erkent, waarbij het Verstappen om meerdere redenen niet slecht uit hoeft te komen.

Een langer verblijf bij Red Bull lijkt – eventueel onder andere voorwaarden – nog altijd plausibel, al is het in ieder scenario een slim spel dat er wordt gespeeld. Verstappen had er geen baat bij om zich weken geleden al uit te spreken in de publiciteit, waardoor de huidige situatie logisch is: de markt verkennen en mochten er geen betere opties zijn, dan valt het wellicht te gebruiken richting Red Bull.

Intussen moet Red Bull twee dingen doen om de kans zo groot mogelijk te maken hem te behouden: het gesprek achter de schermen gaande houden – zoals enkele weken ook met de Red Bull-top is gebeurd in Oostenrijk, met de veelbesproken foto’s tot gevolg – en bovenal de RB22 doorontwikkelen. In Spielberg is wat betreft dat laatste een belangrijke stap gezet, maar één zwaluw maakt nog geen zomer. En wat onverminderd geldt: Verstappen heeft de tijd nog altijd aan zijn zijde.