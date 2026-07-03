Hoe "oplaadstation" Silverstone er in F1 2026 echt anders uit zal zien

Als je dacht dat het favoriete gespreksonderwerp bij de koffieautomaat in Formula 1, energiemanagement, was verdwenen door de noodoplossingen die in Miami zijn toegepast en de grotere wijzigingen die voor 2027 zijn afgesproken, denk dan nog maar eens na.

Recente races op circuits waar de auto's minder door energie beperkt waren, hadden het ergerlijke gepraat over energiemanagement misschien op een laag pitje gezet. Maar het iconische Silverstone-circuit is door Sergio Perez bestempeld als de "grootste test" van dit regelpakket, terwijl Max Verstappen zei dat hij moest lachen toen hij het circuit op de simulator probeerde met deze generatie auto's, en niet uit pure vreugde.

In de kern ligt de tweedeling die ten grondslag ligt aan de huidige versie van het reglement. De circuits waar coureurs het meest van houden - snel, vloeiend, met nadruk op hoge snelheid boven lage snelheid - blijken juist de meest problematische te zijn voor energiemanagement.

De 2026-power units met hun huidige hybride component hebben aanzienlijke remzones nodig zodat coureurs hun batterij kunnen opladen. Maar Silverstone, een van de circuits met het hoogste percentage volgas van de hele kalender, heeft er daar nogal weinig van en juist veel hogesnelheidsbochten die gebruikt zullen moeten worden als "laadstations" voor de lange rechte stukken die volgen, zoals Fernando Alonso het omschreef.

Worden sommige van de favoriete bochten van de coureurs op de kalender - evocatieve namen als Copse, Maggotts, Becketts en Stowe - dit jaar nu volledig verpest? Dit is wat er dit weekend echt aan de hand is.

Wat er echt anders gaat zijn aan Silverstone, en wat niet

Het grootste pijnpunt van dit reglement wordt blootgelegd wanneer auto's een aanzienlijke afstand moeten afleggen zonder de mogelijkheid te hebben om energie terug te winnen onder het remmen, of dat nu op een rechte lijn is of in een hogesnelheidsbocht waar fors remmen niet nodig is. Dat heeft geleid tot het fenomeen super clipping, waarbij auto's de batterij op het rechte stuk tegen de motor in opladen, terwijl ze vol gas blijven. Dat is in de kwalificatie grotendeels verdwenen dankzij enkele energie-aanpassingen, maar Silverstone is waarschijnlijk het meest extreme voorbeeld tot nu toe.

Als we specifiek naar het circuit in Northamptonshire kijken, zijn er twee hoofdgebieden waar coureurs hun bochten zullen moeten compromitteren om hun totale rondetijd te optimaliseren. Het eerste komt direct aan het begin van de ronde, wanneer auto's normaal gesproken volgas door bocht 1 en 2 zouden razen voordat ze op de rem springen voor de krappe rechterbocht van bocht 3.

Dat zal dit weekend niet meer het geval zijn. Naar verwachting zullen de auto's in plaats daarvan al door de eerste paar knikken beginnen te clippen, omdat het aankomende Wellington Straight tussen bocht 5 en 6 een van de zones is waar energie in de batterij cruciaal zal zijn om de totale rondetijd te optimaliseren.

Foto door: Uncredited

Een welkome laadmogelijkheid volgt in Brooklands, voordat de auto's richting de angstaanjagende Copse-bocht gaan. Vorig jaar nam polesitter Lando Norris de rechterbocht volgas met meer dan 300 km/h, met de vrees dat de bocht nu wordt afgezwakt doordat de bochtsnelheden kelderen. Bronnen suggereren echter dat Copse in de kwalificatie nog steeds grotendeels volgas zal zijn.

Bij het uitkomen van de bocht wordt zelfs verwacht dat auto's opnieuw energie inzetten voordat ze richting Maggotts en Becketts gaan. Dit is het tweede gebied waar de klasse van 2026-auto's er merkbaar anders uit zal zien, waarbij de kronkelende reeks richtingsveranderingen nu wordt gebruikt om de batterij op te laden. Opnieuw is dit een compromis dat noodzakelijk wordt gemaakt door het daaropvolgende Hangar Straight. Aan het begin van het rechte stuk energie inzetten en zo snel mogelijk de eindsnelheid bereiken is cruciaal voor de totale rondetijd.

Auto's moeten lading hebben opgebouwd in hun batterijen met relatief lage capaciteit om dit te kunnen doen, en het gebrek aan remmen tussen Luffield en Stowe betekent dat er iets zal moeten wijken. In dit geval worden Maggotts en Becketts het offerlam, en daarom zijn de coureurs zo somber over dit weekend. Te hard pushen door hun favoriete bochtencomplex kan juist nadelig zijn voor de totale rondetijd, omdat het betekent dat coureurs op het rechte stuk te snel zonder energie komen te zitten.

Ook de bochtsnelheden door Stowe zullen naar verwachting veel lager zijn, hoewel dit naar verluidt meer te maken heeft met de lagere downforceniveaus van de 2026-auto's dan met een strikte beperking door energiemanagement.

Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

FIA verlaagt energielimieten

In een poging het ergste neveneffect van dit reglement te vermijden, heeft de FIA voor dit weekend een conservatieve route gekozen met de maximale limieten voor energie-inzet. Naar verluidt is de inzetlimiet vastgesteld op 8 MJ voor de race en 6,5 MJ voor de kwalificatie. In beide gevallen is dit 0,5 MJ lager dan Barcelona.

Ondanks deze verlaging zullen auto's aan het einde van de langste rechte stukken naar verwachting nog steeds te maken krijgen met super clipping, al zal de situatie minder ernstig zijn dan zonder de regelaanpassingen van Miami het geval zou zijn geweest.

Is jojo-racen terug?

Teams zijn bij recente evenementen geleidelijk naar zeer vergelijkbare inzetprofielen toegegroeid om in de kwalificatie rondetijd na te jagen. In de race zit er echter een tactisch aspect aan energie-inzet, waarbij coureurs alternatieve profielen kunnen proberen om de auto's voor hen in te halen. Het bandenmanagement zal naar verwachting veel minder zwaar zijn dan tijdens de Grand Prix van Oostenrijk van vorige week, dus er zal meer worden geleund op de power unit om een weg erlangs te proberen te vinden.

Door hoe energiearm de auto's op dit circuit zijn, bestaat er een zeer reële mogelijkheid dat coureurs worden verleid om op één recht stuk energie in te zetten, om op het volgende een sitting duck te zijn en opnieuw te worden ingehaald, een fenomeen dat dit jaar jojo-racen is genoemd.

Is dat een goede of een slechte zaak? Sommige fans zullen het kunstmatig vinden, terwijl anderen liever actie op de baan zien dan het alternatief. Op een circuit met beperkte bandenslijtage zou dat waarschijnlijk nauwelijks actie betekenen.