Max Verstappen barste tijdens F1-simulatorrun voor Silverstone in lachen uit

Na enkele Europese Formule 1-weekenden waarin het qua energiemanagement ogenschijnlijk iets natuurlijk is geweest voor coureurs, zal de Grand Prix van Groot-Brittannië volgens Max Verstappen een compleet ander verhaal vormen.

Monaco was het ene uiterste waarin coureurs volle bak konden pushen tijdens de kwalificatie door de vele langzame bochten en remzones. Volgens Verstappen was de Red Bull Ring eveneens goed te doen, aangezien het circuit in Oostenrijk meerdere harde remzones kent om energie terug te winnen.

In Silverstone ontbreken die door de snelle en vloeiende lay-out, waardoor de viervoudig wereldkampioen daar een compleet andere ervaring voor de coureurs verwacht – meer in lijn met hoe het begin dit jaar was.

Het is Verstappen naar eigen zeggen duidelijk geworden in simulatorruns ter voorbereiding op de Britse Grand Prix. “Silverstone, ik houd van dat circuit, maar ik reed een paar rondjes in de simulator en toen moest ik gewoon lachen”, zei Verstappen nadat hij in Spielberg zijn tweede podiumfinish van het seizoen had behaald. “Om eerlijk te zijn voelde het als een compleet ander circuit.”

The Silverstone race will pose a different challenge for the drivers this year Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Voor coureurs betekent het een weekend met meer energiemanagement, wat de ervaring in de vele snelle bochten van het circuit anders zal maken dan in bijvoorbeeld het grondeffecttijdperk. Die auto’s omschreef Verstappen als ‘een boot’ in langzame bochten, maar stonden wel bekend om hun goede wegligging in snelle bochten.

Dit jaar is dat aan de chassiskant al iets anders, al zien fans dat – bijvoorbeeld door de meerdere stuurcorrecties – als iets positiefs. Energiemanagement is echter een compleet ander verhaal, zeker als coureurs door clipping of superclipping snelheid verliezen voordat ze bij de remzones aankomen.

“Je hebt gedurende een ronde nauwelijks iets van de batterij beschikbaar. Het is eigenlijk continu vol gas. Dus ja, het gaat heel anders aanvoelen dan we van Silverstone gewend zijn, puur door de lay-out van het circuit.”

In Suzuka was dat eveneens het geval met de befaamde 130R. Die bocht was weliswaar al meerdere jaren volgas, maar doordat coureurs voor de bocht al 50 kilometer per uur verloren, was de uitdaging volgens onder meer Fernando Alonso en Lando Norris in 2026 heel anders dan voorheen.

Verstappen verwacht meer van hetzelfde mee te maken op Silverstone, waar zeker het gedeelte met Copse en dan Maggots and Becketts lastig is doordat het volgas is en geen remzones kent. “Hier in Oostenrijk heb je lange rechte stukken en zware remzones, waardoor je de batterij weer kunt opladen”, legde Verstappen uit.

Heavy braking zones in Austria meant energy management was less of an issue Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

“In Silverstone heb je ook lange rechte stukken, maar die volgen bijvoorbeeld op een snelle bocht. Daardoor kun je de batterij niet echt opladen en heb je op het volgende rechte stuk ook niet veel energie meer om te gebruiken. Dat wordt een lastige.”

Verstappen wel tevreden met stappen voor de toekomst

Verstappen liet tijdens de mediadag in Spielberg bij navraag door Motorsport.com al weten de 2026-auto’s sowieso minder natuurlijk te vinden om te besturen, zelfs aan de chassiskant. De grondeffectauto’s moesten erg stijf en laag worden gereden, waardoor het nieuwe reglement aan de chassiskant een stap voorwaarts lijkt, maar volgens Verstappen worden die dingen op circuits als Silverstone nog steeds overschaduwd door energiemanagement.

“Ik denk dat dit minder natuurlijk aanvoelt, maar dat gaat hand in hand met het energiemanagement. De helft van de tijd kun je niet eens de versnellingen gebruiken die je eigenlijk wilt gebruiken, dus dit voelt minder natuurlijk aan dan vroeger, of dan hoe echt racen zou moeten zijn.”

Verstappen is wel tevreden over de manier waarop de Formule 1 en FIA naar zijn input hebben geluisterd, wat mede heeft bijgedragen aan de reglementswijzigingen voor 2027 en 2028. De verbrandingsmotor wordt in twee stappen weer prominenter gemaakt, volgend jaar met een verhouding van 58-42, om in 2028 tot de beoogde 60-40 verdeling te komen.

Het lijkt genoeg om Verstappen langer in F1 te houden, al stelt hij over dit jaar: “Het is dit jaar allemaal super ingewikkeld met heel veel dingen. Je rijdt de pits uit en je valt stil, allemaal van dat soort dingen. Ik moet vaak gewoon tot 10 tellen. Of tot 100.”