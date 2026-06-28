Analyse: Had Max Verstappen GP Oostenrijk kunnen winnen met andere Red Bull-strategie?

Een extreem warme middag in Oostenrijk biedt bepaald niet de ideale omstandigheden om je waterfles niet meer te kunnen gebruiken, vooral wanneer het geduld met de Europese hittegolf al op is. Toch was dit de situatie waarin George Russell zich bevond toen hij zijn plaats vooraan op de grid innam voor de Oostenrijkse Grand Prix.

Het zou niet impopulair zijn om te stellen dat de kwalificatiecrash van Max Verstappen vanaf het begin dubbele gele vlaggen had moeten opleveren, maar Russell ging om met de enkele gele vlag die hem werd getoond: hij liet genoeg gas los om de stewards tevreden te stellen, ging alsnog sneller dan Charles Leclerc (waarbij hij de tijd terugwon die hij door het liften in de laatste bocht had verloren) en had genoeg gedaan om later zijn zaak te bepleiten.

Leclerc, en zijn Ferrari-teamgenoot Lewis Hamilton, stonden te popelen om Russell in de openingsronde onder druk te zetten. Als deze race vóór Miami was gevallen, was de kans groot geweest dat de twee rode machines de Brit bij de start ver achter zich hadden gelaten, maar Mercedes heeft sinds het begin van het jaar aanzienlijke vooruitgang geboekt met zijn startprocedures. Destijds verloren Russell en Kimi Antonelli posities bij bosjes; nu hebben ze, zelfs met fouten richting de openingsbocht (zoals Antonelli liet zien met een paar momenten waarin hij in ronde één wijd ging), genoeg in de tank om hun positie te behouden.

Hoewel Russell in de openingsronde even schrok van de Ferrari's, hield hij stand en behield hij de leiding, en hij had de kans weten af te wenden dat Hamilton hem met de inhaalknop opnieuw zou kunnen aanvallen toen hij de grens van één seconde doorbrak. Dit was de mate waarin Ferrari in Oostenrijk uitdaagde; hoewel het probeerde zijn drie-stopstunt uit Barcelona te herhalen, een gok die Hamilton een racezege had opgeleverd, was het racetempo van de SF-26 lang niet voldoende om dit opnieuw te laten werken.

In plaats daarvan kwam de uitdaging om Mercedes van de kop te verdringen neer op Red Bull en Verstappen. Met zijn auto gerepareerd na zijn uitstapje in de muur bij bocht 9 op zaterdag, leek de Nederlander tevreden met zijn lot en met een sterk verbeterd RB22-chassis. Een reeks updates om de vaak licht aanvoelende Red Bull van broodnodige downforce te voorzien, gaf Verstappen de middelen om in de tweede ronde toe te slaan op Leclerc en Antonelli, en zich te mengen in het gevecht tussen de twee auto's voor hem terwijl Leclerc de Italiaanse coureur ophield door bocht 3 en 4.

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Ferrari hielp Verstappens zaak enigszins aan het einde van de 12e ronde; na een zwaar bevochten duel met Hamilton om de tweede plaats te hebben verloren, werd de Brit naar binnen gehaald terwijl Ferrari zijn driestopper in gang zette - enigszins in de verwachting dat Verstappen hetzelfde zou doen. De weg voor hem was vrij, en de Nederlander had in de daaropvolgende ronden een seconde van Russells voorsprong kunnen afsnoepen voordat hij zes ronden later zijn eigen stop maakte.

Russell did enough to ward off the threat of a rapid Verstappen Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Russell reageerde vrijwel onmiddellijk om eventuele undercutpogingen van de twee achter hem te pareren, en Verstappen reageerde op Hamiltons inhaalactie van een paar ronden eerder - waarbij hij klaagde dat de winnaar van Barcelona hem in het grind had geduwd - met een manoeuvre door bocht 6 die zijn titelrivaal van 2021 geen enkele kans op een tegenaanval bood.

Deze keer kon Verstappen, eenmaal terug op de tweede plaats, in Russells voorsprong gaan snijden. Nadat hij bij het einde van de virtual safety car, veroorzaakt doordat Carlos Sainz' Williams de geest gaf, 5,6s achter lag, had Verstappen 14 ronden nodig om de achterstand terug te brengen tot slechts 1,4 seconden. Maar, geconfronteerd met de vuile lucht van Russells auto, leek het gat enigszins te stabiliseren en schommelde het rond de 1,3-1,4s voordat Russell aan het einde van ronde 43 binnenkwam voor een tweede stop.

Verstappen reageerde echter niet in de volgende ronde. In plaats daarvan besteedde hij de volgende zes ronden aan het proberen opbouwen van een offset voor de laatste stint, in de hoop die te gebruiken om Russell in de slotfase van de race te passeren. Na zijn eigen stop lag de viervoudig kampioen 11 seconden achter Russell en hij had geen tijd nodig om het gat in de laatste 20 ronden gestaag kleiner te maken. Toch was het net niet genoeg; Russell had genoeg gedaan om het bloeden in de laatste 10 ronden te stelpen; in plaats daarvan werd het waarschijnlijker dat Verstappen onder vuur zou komen te liggen van een herstellende Antonelli, dan dat hij zelf nog een ultieme aanval zou inzetten.

Na de race merkte Verstappen op dat hij een probleem met de auto aan het managen was dat hem ervan weerhield Russell verder onder druk te zetten, waarbij hij verklaarde dat "er midden in de tweede stint iets met de auto en de achteras gebeurde, waardoor ik tempo verloor en dat bleef zo tot het einde". Toch vond hij desondanks dat hij het voordeel qua degradatie had ten opzichte van Russell. Heeft de verlengde stint dus tijd - en mogelijk de overwinning - gekost?

Het tijdverlies van Verstappens langere tweede stint berekenen

Had things gone his way, Verstappen will feel he could have won at his team's home race Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Laten we dit oppakken vanaf het einde van ronde 42, toen Verstappen op de baan 1,314s achter Russell lag. Russell reed nog maar één ronde voordat hij de pits in kwam, en Verstappen bleef buiten tot het einde van ronde 49 voordat hij zijn laatste stop maakte. Van ronde 42-50 (dus inclusief Verstappens out-lap) kostte de verlengde stint Verstappen in totaal 9,285s. Toen Verstappen de pitstraat verliet, leverde dit het gat van 10,656s op, zoals in de onderstaande tabel.

Russell vs Verstappen, raceronden 42-50

Lap RUS VER Delta 42 72.225 72.168 1.314 43* 76.208 72.087 -2.807 44 87.853 72.414 -18.246 45 70.860 72.356 -16.750 46 71.045 72.380 -15.415 47 70.904 72.630 -13.689 48 71.215 72.681 -12.223 49** 70.683 77.001 -5.905 50 70.952 87.513 10.656

* duidt Russells stopronde aan ** duidt Verstappens stopronde aan

Als we aannemen dat Verstappen in dezelfde ronde als Russell pit en dezelfde rondetijden noteert als zijn eerste zeven rondetijden uit de pits (waarbij we de tweede door VSC beïnvloede ronden in ronde 52 en 53 verwijderen, toen Alex Albon een paaltje op de baan spuugde), dan hebben we een theoretische situatie waarin Verstappen in ronde 48 binnen een seconde van Russell zit. In deze situatie is Red Bull waarschijnlijk niet geneigd om Verstappen de opdracht te geven tegelijk met Russell te stoppen, tenzij het er echt vertrouwen in had dat de Nederlander zijn banden kon opwarmen en in hetzelfde tempo een aanval kon plaatsen.

In plaats daarvan zeggen we dat Verstappen een ronde later stopt; opnieuw, met het verwijderen van de ronden onder VSC en aannemend dat aan weerszijden daarvan dezelfde rondetijden worden gereden, komt Verstappen tegen ronde 51 binnen een seconde van Russell. Dit stemt dus zeker tot nadenken; Verstappen had zijn inhaalrace met bijna 20 ronden kunnen versnellen als hij eerder was gestopt. Zo pakt dat uit in de onderstaande tabel.

Theoretische Russell vs Verstappen, als Verstappen in ronde 44 stopt

Lap RUS VER Delta 42 72.225 72.168 1.314 43* 76.208 72.087 -2.807 44** 87.853 77.001 -13.659 45 70.860 87.513 2.994 46 71.045 70.888 2.837 47 70.904 70.596 2.529 48 71.215 70.599 1.913 49 70.683 70.633 1.863 50 70.952 70.483 1.394 51 71.171 70.622 0.845 52 70.937 70.508 0.416

* duidt Russells stopronde aan, ** duidt Verstappens stopronde aan

Terug in de echte wereld: vanaf ronde 60 valt Russell terug in een behoorlijk consistent patroon van 1m11s, maar dit lijkt eerder een natuurlijke progressie van degradatie dan het managen van zijn voorsprong. Daarvoor zit hij in de hoge 1m10s, aan weerszijden van die door het paaltje veroorzaakte VSC-periode. Verstappen kan ondertussen comfortabel in de 1m10s blijven tot ronde 65, en zijn terugval naar de 1m11s zit in de regionen van 1m11,1s/1m11,2s, in plaats van Russells verdere terugval naar 1m11,6s en verder.

Hoewel Russell eerder een handvol tijden in deze marge reed, duikt hij pas consequent in de hoge 1m11s in de laatste zeven ronden - wat de offset verklaart die Verstappen had opgebouwd.

Er valt iets voor te zeggen dat, als Red Bull sneller op Russell had gereageerd, Verstappen met nog minstens 10 ronden te gaan een aanval had kunnen inzetten. Natuurlijk zijn er degradatie en verkeer om rekening mee te houden, maar je vraagt je af of ze een simulatie paraat hebben die zou kunnen aantonen dat de verlengde tweede stint niet per se de juiste weg was.

Had Antonelli kunnen winnen met gunstigere VSC-timing?

Antonelli's first stop was complete just moments before a VSC was called Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Tot op zekere hoogte verprutste Antonelli zijn eigen kansen met een zwalkende aanpak van de eerste paar ronden en gaf hij zo positie prijs aan Verstappen - en bijna aan Lando Norris toen de McLaren-coureur een solide start van de race maakte. De kampioenschapsleider herstelde zich, met name tijdens zijn tweede stint waarin hij een gat van 13 seconden naar Russell wist terug te brengen tot 7,3s tegen de tijd dat zijn teamgenoot pitte.

Hoewel Antonelli uit zijn tweede stop in ronde 51 tevoorschijn kwam met een vergelijkbaar groot gat van 13,9s, was zijn tempo onverminderd; hij vond 12 seconden op Russell in de laatste 20 ronden en zat bij de zwart-wit geblokte vlag binnen twee seconden van de winnaar.

Antonelli's eerste stop kwam op een ongelooflijk ongelukkig moment; hij was al op weg naar de pits toen Sainz' Williams de geest gaf, en de VSC werd pas geactiveerd toen de Italiaan al uit de pitstraat was.

We hebben hier echter een delta om te gebruiken; Hamilton gebruikte die VSC-periode om voor de tweede keer te pitten, net als de twee Aston Martins, en het bespaarde hen ongeveer 10 seconden op een tijdverlies van 21 seconden. Op het moment dat Antonelli de pitstraat inreed, leidde hij met 7,2s op Russell en 10,8s op Verstappen. Dus zou hij hier nek aan nek met Verstappen hebben gelegen, en met jongere banden om te gebruiken zodra de VSC was opgeheven.

Een interessant aspect van deze VSC is dat Russell 1,5 seconde tijdwinst boekte op Verstappen, door zijn delta's perfect te raken en een snellere herstart te pakken. Hij lag ongeveer vijf seconden voor toen de race werd hervat, en Verstappen zou Antonelli mogelijk in zijn nek hebben voelen hijgen als de goedkopere pitstop de 19-jarige pal achter hem had gezet. Sterker nog, het had voor hem wellicht licht lastig kunnen zijn om Antonelli's aanval met versere banden op zijn Mercedes af te slaan.

Als Antonelli vergelijkbare vooruitgang richting Russell had geboekt als Verstappen in dit deel van de race had bereikt, zou hij ongeveer een seconde van zijn teamgenoot verwijderd zijn geweest. Aangezien Antonelli's racetempo sterker was dan dat van Russell, had het de deur kunnen openen voor een herhaling van Barcelona, waarin de kampioenschapsleider uiteindelijk Russells verdediging brak en voorbijglipte naar de tweede plaats (kort voordat hij uitviel).

Als die strategische beslissingen iets anders waren genomen, had een van Verstappen of Antonelli in Oostenrijk kunnen winnen; dus, om Betteridge's Law of Headlines te tarten, is het antwoord op de vraag bovenaan een volmondig 'ja'. Maar het draait allemaal om je kansen grijpen; Russell kreeg er één in de kwalificatie, en opnieuw in de race, en hij greep ze allebei met verve.

Zijn beloning? Een terugkeer naar de tweede plaats in het kampioenschap, en nu slechts 40 punten achter Antonelli. Het spel is begonnen.

Russell has cut his gap to Antonelli - but must find a bit of extra pace to shrink it further Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Artikel oorspronkelijk geplaatst op Autosport