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Kan Verstappen een titelstrijd aangaan? "We hebben nog steeds te veel problemen"

Verstappens Formule 1-seizoen van 2026 is op gang gekomen na een reeks upgrades van Red Bull, maar hij gelooft nog niet dat zijn RB22 het eindproduct is

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Viervoudig Formula 1-wereldkampioen Max Verstappen is gesterkt door de recente vooruitgang van Red Bull, maar denkt dat het team nog steeds een paar ingrediënten mist om Mercedes te evenaren en een regelmatige winnaar te zijn, laat staan een titelkandidaat.

Op zondag eindigde Verstappen als tweede, dicht achter George Russell, tijdens de Austrian Grand Prix, en in de eerste helft van de race leek hij de snelheid te hebben om Russells Mercedes uit te dagen. Het is het resultaat van een enorme inspanning achter de schermen in Milton Keynes om de vorm om te buigen na de start van 2026 met de op drie na snelste auto.

Dat proces wierp voor het eerst vruchten af in Miami, en Red Bull bracht vervolgens nog een enorm upgradepakket mee naar de Austrian GP van afgelopen weekend, op het thuiscircuit van het moederbedrijf, opgebouwd rond een gloednieuwe vloer.

De ingrijpende verandering kostte Red Bull tijdens de trainingen wat tijd om goed af te stellen, omdat de balans van de RB22 veranderde. Maar zodra het team zijn nieuwste specificatie dichter bij de sweet spot kreeg, stelde de extra aerodynamische belasting Verstappen in staat om in de kwalificatie opnieuw een stap vooruit te zetten. De Nederlander leek op weg naar minstens de derde plek op de grid, totdat hij in Q3 in bocht 9 crashte door wat leek op een technisch probleem waardoor de achtervleugel dichtging.

In de race was hij opnieuw snel, zette hij echte druk op uiteindelijke winnaar George Russell en versloeg hij de andere Mercedes van Kimi Antonelli.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Verstappens tweede plaats was zijn beste resultaat van de campagne, met een duidelijke opwaartse trend sinds Miami. Sinds de ronde begin mei scoorde Verstappen 61 punten, en dat omvat een Monaco Grand Prix waarin hij zich als tweede kwalificeerde maar uitviel nadat hij op de grid was stilgevallen.

Nu de upgrades van Red Bull als "cruciaal" worden bestempeld voor Verstappens vooruitzichten, zowel voor dit seizoen als voor zijn toekomst, verliet de 28-jarige Oostenrijk optimistischer over de rest van de campagne. Het wakkerde zelfs titelgesprekken aan, ook al lijkt een echte titelstrijd een grote opgave, hoewel zijn achterstand op Antonelli vergelijkbaar is met die welke hij in de tweede helft van 2025 goedmaakte op Oscar Piastri van McLaren.

"Nou, ik denk dat er meer races over zijn dan vorig jaar, maar het is een heel groot gat," zei Verstappen over zijn achterstand van 98 punten op leider Antonelli. "We hadden een heel goed tempo, maar ik denk dat we allrounder moeten zijn om voor een titel te vechten."

Coreur Punten gescoord sinds Miami
Kimi Antonelli 99
Lewis Hamilton 84
George Russell 68
Lando Norris 64
Max Verstappen 61
Oscar Piastri 59
Charles Leclerc 30

Starts zijn nog steeds een terugkerende zwakte voor Red Bull, en Verstappen liet doorschemeren dat er andere "procedurele" gebieden waren die de formatie uit Milton Keynes op orde moet brengen.

"We hebben nog steeds te veel problemen," zei de Nederlander. "Of dat nu bij een start is of gewoon procedurele problemen op de achtergrond, waarvan ik denk dat jullie ze niet kennen, maar ik wel.

"Het is geen grote kritiek, ik denk dat iedereen zich ervan bewust is. Maar we willen altijd beter zijn, we jagen erop om de beste te zijn. Dus we moeten ons gewoon op al die dingen focussen. Als we wat meer, laten we zeggen, rotsvast zijn, en we hebben dat in het verleden laten zien, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Maar hopelijk duurt het niet te lang. We hebben nog een beetje werk te doen."

Maar Verstappen had wel het gevoel dat Oostenrijk het begin kon zijn van een veel competitievere periode, nadat hij twee weken eerder in Barcelona flink achterop was geraakt.

"Nou, ik startte als vijfde. Ik verkleinde het gat voortdurend in elke stint. Ik liep in op George, Kimi liep in op mij," zei hij. "Voor ons is dit al een heel grote stap vooruit geweest vergeleken met de vorige races. Ik bedoel, kijk naar de vorige race. Ik reed gewoon in mijn eentje, daagde echt niets uit. Dus op een circuit waar de banden degraderen, is dat een goed teken."

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