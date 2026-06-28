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F1 Grand Prix van Oostenrijk: Russell houdt aanstormende Verstappen achter zich en wint

De titelfavoriet van vóór het seizoen heeft zijn eerste overwinning behaald sinds de F1-seizoensopener van 2026 in Australië

Ed Hardy
Ed Hardy
Bewerkt:
George Russell, Mercedes

George Russell heeft eindelijk zijn tweede overwinning van de Formule 1-campagne van 2026 behaald door de Grand Prix van Oostenrijk vanaf pole te winnen voor Max Verstappen.

De Mercedes-coureur kwam 1,6 seconden voor de Red Bull-wereldkampioen over de streep, met Russells teamgenoot en titelrivaal Kimi Antonelli die het podium completeerde.

Dit heeft Russell zijn eerste zege sinds de openingsrace in Melbourne opgeleverd na een tegenvallende start van 2026, aangezien Antonelli in die periode vijf overwinningen had behaald om de leiding in het kampioenschap te pakken.

Maar de uitvalbeurt van de 19-jarige in Barcelona de vorige keer, gewonnen door Lewis Hamilton, gaf Russell de perfecte kans om zijn achterstand te verkleinen nadat hij in Spanje als tweede was geëindigd.

De 28-jarige volgde dat op door pole af te snoepen van Charles Leclerc op de Red Bull Ring na Verstappens late crash, met Hamilton en Antonelli daarachter op de tweede rij.

Alle vier startten op de mediumbanden en het was een hectische openingsronde waarin Russell standhield, Antonelli wijd ging in bochten 1 en 3, voordat Hamilton Ferrari-teamgenoot Leclerc inhaalde in bocht 5.

Dat zette de Monegask meteen onder druk van Antonelli, die er nog steeds in was geslaagd vierde te blijven, en de leider in het kampioenschap zette zijn aanval in bij bocht 1 in de tweede ronde.

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Hoewel hij er kortstondig voorbij kwam, ging hij daarbij van de baan, net als in ronde één, en moest hij de derde plaats teruggeven richting bocht 3, maar dit opende de deur voor de als vijfde rijdende Verstappen.

De Red Bull-coureur verspilde daarom geen tijd om terrein te winnen door Antonelli in bocht 5 in te halen, voordat hij Leclerc in de volgende bocht passeerde en vervolgens inliep op Hamilton.

Dit zette een agressief gevecht op tussen de voormalige titelrivalen, waarbij Verstappen in ronde 11 aan de binnenkant van bocht 3 dook, voordat Hamilton terugsloeg in bocht 5 en zijn manoeuvre in de volgende bocht voltooide.

Het duwde Verstappen bij de exit het grind in, wat klachten opleverde van de viervoudig wereldkampioen, voordat het gevecht werd hervat na het eerste pitstopvenster, waarin de coureurs allemaal hun positie behielden.

Bij deze gelegenheid pakte Verstappen echter eindelijk de tweede plaats af van Hamilton door in ronde 22 opnieuw aan de binnenkant van de haarspeldbocht van bocht 3 te gaan, voordat de Ferrari-coureur de positie in bocht 5 terugpakte.

Maar nadat hij had geleerd van de vorige keer, toen hij aan de buitenkant richting bocht 6 zat, dook Verstappen dit keer aan de binnenkant van die bocht om het wiel-aan-wielgevecht eindelijk te beëindigen.

Slechts drie ronden later maakte Hamilton echter zijn tweede pitstop, waarbij hij van harde naar zachte banden ging, nadat Carlos Sainz plotseling vermogen verloor en naast de pitmuur stopte, wat een VSC veroorzaakte.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Toch bleven Hamiltons rivalen buiten - hoewel Antonelli enkele seconden voor de VSC pitte - en in vrije lucht begon Verstappen in te lopen op leider Russell, terwijl coureurs achter hem met elkaar duelleerden.

In ronde 30 haalde Antonelli bijvoorbeeld Leclerc in voor de derde plaats in bocht 5, voordat de Ferrari-coureur slechts zeven ronden later terugviel naar de zesde plaats achter Oscar Piastri en Hamilton.

Op dit punt had Ferrari zich erbij neergelegd om te vechten om de posities in de middenmoot van de punten, aangezien het Mercedes-duo en Verstappen bij het tweede pitstopvenster duidelijk waren weggelopen.

Dat zag Russell in ronde 44 opnieuw stoppen voor harde banden, net toen Verstappen binnen twee seconden was gekomen, maar in plaats van onmiddellijk te reageren, koos Red Bull ervoor zijn Nederlander vijf extra ronden buiten te houden.

Dat bleek uiteindelijk de verkeerde beslissing, want Verstappen verliet de pitlane 10 seconden achter Russell, die tijdens dat venster had geprofiteerd van versere banden om de hoop op een Red Bull-overwinning vrijwel te beëindigen.

De Oostenrijkse formatie bleef daardoor achter met spijt over wat had kunnen zijn en ondanks dat de Nederlander in de slotfase het gat dichtreed, had Russell genoeg gedaan om de overwinning te pakken.

Maar Antonelli zat ook niet ver achter Verstappen, slechts 0,3s, na late druk, terwijl Piastri op een verdere 19,823s van het podium vierde werd en Hamilton de top vijf completeerde.

Verstappens teamgenoot Isack Hadjar en McLaren’s Lando Norris haalden Leclerc laat nog in om zesde en zevende te worden, de Ferrari als achtste, terwijl het Racing Bulls-duo Liam Lawson en Arvid Lindblad de top 10 completeerde.

Lees ook:

Dit laat Antonelli bovenaan het kampioenschap staan met 171 punten, 40 voor op de als tweede geplaatste Russell, die nu is opgeschoven voorbij de als derde geplaatste Hamilton met 125 punten.

RACE

Alle statistieken
 
Pos Coureur # Ronden Tijd Interval Km/u Pitstraat Punten Uitgevallen Chassis Motor
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 71

-

     2 25   Mercedes Mercedes
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 71

+1.611

1.611

 1.611   2 18   Red Bull Red Bull
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 71

+1.986

1.986

 0.375   2 15   Mercedes Mercedes
4 Australia O. Piastri McLaren 81 71

+21.809

21.809

 19.823   2 12   McLaren Mercedes
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 71

+26.393

26.393

 4.584   3 10   Ferrari Ferrari
6 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 71

+29.399

29.399

 3.006   2 8   Red Bull Red Bull
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 71

+31.505

31.505

 2.106   2 6   McLaren Mercedes
8 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 71

+45.659

45.659

 14.154   3 4   Ferrari Ferrari
9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 70

1 lap

     2 2   RB Red Bull
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 70

1 lap

     2 1   RB Red Bull
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 70

1 lap

     2     Audi Audi
12 Germany N. Hülkenberg Audi 27 70

1 lap

     2     Audi Audi
13 France P. Gasly Alpine 10 70

1 lap

     3     Alpine Mercedes
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 70

1 lap

     2     Haas Ferrari
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 70

1 lap

     2     Alpine Mercedes
16 France E. Ocon Haas F1 Team 31 69

2 laps

     2     Haas Ferrari
17 Thailand A. Albon Williams 23 69

2 laps

     2     Williams Mercedes
18 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 68

3 laps

     2     Aston Martin Honda
dnf Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 45

26 laps

     2   Uitgevallen Aston Martin Honda
dnf Spain C. Sainz Williams 55 23

48 laps

     1   Uitgevallen Williams Mercedes
dnf Mexico S. Pérez Cadillac-Ferrari 11 4

67 laps

     1   Uitgevallen Cadillac Ferrari
dnf Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 2

69 laps

     1   Uitgevallen Cadillac Ferrari
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