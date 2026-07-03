"Ze maakten me gisteren bang" – Hamilton dacht dat Ferrari zes tienden tekort zou komen

Tijdens de mediadag voor de Britse Grand Prix, en zelfs na de enige training van het weekend, temperde Ferrari alle verwachtingen. Hamilton weet door negen overwinningen als geen ander wat nodig is om competitief te zijn op Silverstone – en gaf aan dat Ferrari nog meer dan normaal naar zijn input heeft gevraagd – maar hij dacht simpelweg vermogen tekort te komen om echt vooraan mee te doen.

In werkelijkheid is het beeld vele malen beter gebleken dan verwacht. Hamilton was na de eerste training al bovenaan de tijdenlijst te vinden en sloeg tijdens de sprintkwalificatie opnieuw toe, door Kimi Antonelli met een miniem verschil van 0,011 seconde voor te blijven.

“Ze maakten me gisteren allemaal bang. Ze zeiden: we gaan op de rechte stukken zes tienden tekortkomen ten opzichte van die andere mannen. Tijdens de vorige race kwamen we op de rechte stukken ook daadwerkelijk vier tienden tekort”, zei Hamilton na de sprintkwalificatie, verwijzend naar Ferrari's achterstand op de rechte stukken in Oostenrijk.

“Maar vandaag zitten we er ineens gewoon bij. Ik dacht aan het begin nog: is dit echt? Gaan die anderen tijdens de kwalificatie de motor misschien nog wat verder opendraaien? Maar gek genoeg doen we gewoon vooraan mee in de strijd.”

Volgens Hamilton onderstreept het vooral het werk dat Ferrari blijft verzetten in Maranallo. “Ik wil de credits altijd geven aan iedereen in de fabriek. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: ze blijven keihard pushen. Vorig jaar zaten we een beetje vast en konden we niet veel doen. Maar nu vinden ze steeds weer nieuwe dingen en voegen ze telkens nieuwe onderdelen aan de auto toe.”

“Iedere raceweekend brengen we kleine updates mee en voegen we weer wat performance aan de auto toe. Dit weekend voelde de auto geweldig aan en Silverstone is simpelweg het mooiste circuit om op te rijden.”

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Voorafgaand aan het weekend had Hamilton daar, net zoals alle coureurs, ook vraagtekens over. Het circuit is bovenmatig lastig qua energiemanagement, maar volgens Hamilton is het in de praktijk veel minder erg dan verwacht. “Zelfs tijdens de persconferentie zei ik nog: ‘het circuit zal niet meer hetzelfde zijn’. Dat dachten we allemaal, maar het circuit is nog altijd fenomenaal en voelt nog steeds geweldig aan. De problemen met de motor zijn bij lange na niet zo groot als we hadden verwacht.”

Teamgenoot Charles Leclerc kende niet voor het eerst dit jaar een lastigere kwalificatie, maar ook hij toonde zich na afloop zeer verrast over hoe competitief Ferrari lijkt te zijn op een power sensitive track. “Wij zijn enorm verrast dat Lewis vandaag pole heeft gepakt, maar in het algemeen hadden we een veel grotere achterstand op de auto's voor ons verwacht. Het is een goede stap vooruit, maar als team zijn we echt heel erg verrast dat we op een circuit als dit zo competitief zijn.”

Hamilton blij met long runs, maar beducht voor slipstreameffect

Desondanks wil Hamilton nog niet al te veel vooruitlopen op een mogelijke overwinning in de sprintrace. Hij is weliswaar tevreden over zijn long run pace, maar blijft beducht voor het vermogen van Mercedes en Red Bull – zeker met het slipstreameffect erbij.

“Ik moet eerst nog naar de long runs kijken, maar eerlijk gezegd voelde de auto tijdens de lange runs geweldig aan. Het wordt lastig, want deze gasten zitten heel dicht bij elkaar, maar ik denk niet dat het onmogelijk is. We zitten in een uitstekende positie, maar in de eerste ronden zal er natuurlijk veel gebruik worden gemaakt van de slipstream. Daardoor wordt het niet eenvoudig om auto's met een Mercedes- of Red Bull-motor achter me te houden. Maar ik ga voor deze fans absoluut alles geven.”

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images