Terugslaan in Silverstone? Hoe Kimi Antonelli zich herpakt en omgaat met de druk in de F1

Kimi Antonelli arriveerde in de paddock van Silverstone met een nieuw blauw uniform, gedragen door het hele Mercedes-team. In zijn handen houdt hij trots het schaalmodel van de beroemde "Blue Wonder", het historische voertuig dat het merk uit Stuttgart in de jaren vijftig in één exemplaar bouwde om de single-seaters van het team te vervoeren. Het is het symbool van de speciale collectie retro-merchandise die Mercedes heeft gelanceerd en die juist is gewijd aan de iconische Rennwagen Schnelltransporter.

Il modellino del "Blue Wonder" il mezzo di trasporto veloce Mercedes degli anni '50 Foto di: Roberto Chinchero

Het is maar al te gemakkelijk te zien hoe ontspannen Antonelli is. De stress van het wereldkampioenschap, waarvan velen hadden voorspeld dat die zijn rookieseizoen zou kunnen begeleiden, is tot nu toe weggebleven. Sterker nog, voor het eerst sinds hij helm en overall draagt, weet Kimi al waar hij het jaar erop zal racen. Ook voor hem een nieuwe situatie.

"De positieve kant van deze situatie is dat je alleen aan rijden kunt denken, wetende dat er geen openstaande vraagtekens zijn. Aan de andere kant is er echter ook het gevaar dat het hebben van zekerheden ertoe kan leiden dat je ontspant, en dat is een valkuil waar ik niet in wil trappen. Mijn aanpak blijft om de baan op te gaan om te bewijzen dat ik de kans die mij is gegeven verdien. Afgezien daarvan denk ik dat ik een veel rustigere zomer zal hebben dan twaalf maanden geleden".

Dettaglio del sedile della Mercedes W17 di Kimi Antonelli Foto di: Roberto Chinchero

In de debriefing na de Grand Prix van Oostenrijk verdedigde Mercedes de strategische keuzes die op Spielberg waren gemaakt. Als je naar Antonelli luistert, krijg je echter het gevoel dat die uitleg hem niet helemaal heeft overtuigd.

“Mij is verteld dat de strategie die voor mij was gekozen de snelste was - legde hij uit - ze wilden me in de slotfase een kans geven door te kunnen rekenen op een frissere set banden.

"Natuurlijk heb ik mijn mening gegeven, en ik blijf erbij dat we de kans hebben gemist om de undercut op Verstappen te doen, zowel aan het einde van de eerste als van de tweede stint.

"Ook gezien het tempo dat ik kon aanhouden, vooral op de harde compound, denk ik dat we geen problemen met degradatie zouden hebben gehad als ik een paar ronden eerder was gestopt. In de laatste stint reed ik mijn snelste ronde twee ronden voor de finishvlag, toen de banden inmiddels twintig ronden hadden afgelegd."

Ook over het remprobleem, dat zijn race heeft beïnvloed, wacht Antonelli nog op een definitief antwoord. "Ik had het hele weekend wat problemen, niet alleen in de race. In de eerste ronden, toen ik achter Charles terechtkwam, was er een temperatuurverschil tussen de rechter- en linkerkant van het remsysteem: de ene was warmer dan de andere en dat maakte de auto wat instabiel bij het remmen. Ook het pedaal was langer dan normaal. Het team onderzoekt de oorzaken en ik denk dat ik vandaag iets meer zal weten."

De derde plaats die in Oostenrijk werd behaald, liet onvermijdelijk een beetje een bittere nasmaak achter.

"Mijn gezicht op het podium? Natuurlijk was ik niet blij. Het stoorde me dat ik zo dicht bij de eerste twee was gefinisht zonder nog een paar ronden extra te hebben om mijn kansen te spelen. Het zou mooi zijn geweest om het te proberen. Maar de race duurt 71 ronden en er valt weinig over te klagen. Laten we zeggen dat ik een beetje baalde. Ik denk ook dat de eerste ronden de race hebben beslist: als ik de positie aan Max niet had verloren, was het waarschijnlijk een andere race geweest."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Nu zoekt Antonelli revanche op een circuit dat, althans op papier, perfect lijkt te passen bij de eigenschappen van zijn teamgenoot. Meer dan de ‘thuis’-factor is het zijn rijstijl die George Russell tot een van de favorieten maakt, bijzonder effectief in de snelle en lange bochten die Silverstone kenmerken. Maar Kimi lijkt het niet als een persoonlijke uitdaging te beleven.

"Ik wil zeker niet de baan op gaan met de gedachte dat ik George koste wat kost moet verslaan - besloot hij - want met die aanpak zou ik me uiteindelijk alleen op dat doel concentreren en het grotere plaatje uit het oog verliezen. Het is duidelijk dat hem juist in zijn thuisrace voorblijven een mooi signaal zou zijn, maar het is niet alleen een kwestie van nationaliteit. Op papier zou dit circuit heel goed bij zijn rijstijl moeten passen, ook al werd hetzelfde gezegd over Barcelona. Ik heb behoorlijk wat tijd in de simulator doorgebracht, op zoek naar een zo natuurlijk mogelijke aanpak om de snelle en zeer lange bochten van Silverstone zo goed mogelijk aan te pakken. Je moet wat zachter met het stuur omgaan, en dat was precies het aspect waarop ik me het meest heb geconcentreerd."