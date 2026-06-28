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Antonelli gefrustreerd door horrormoment bij start van F1 Grand Prix van Oostenrijk

De Mercedes-coureur eindigde als derde op de Red Bull Ring, ondanks dat hij in de eerste twee ronden drie keer van de baan ging

Ed Hardy
Ed Hardy
Gepubliceerd:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Formule 1-kampioenschapsleider Kimi Antonelli bleef gefrustreerd achter door zijn verschrikkelijke start van de Grand Prix van Oostenrijk, waarbij hij in de eerste twee ronden drie keer van de baan ging.

De Mercedes-coureur startte als vierde en nam veel snelheid mee naar bocht 1, waardoor hij over de sausage kerb en de uitloopstrook op werd gedwongen, met iets vergelijkbaars in bocht 3.

Antonelli probeerde vervolgens Ferrari-coureur Charles Leclerc in te halen voor de derde plaats in bocht 1 in ronde twee, maar ging opnieuw wijd bij het uitkomen van de bocht, ondanks dat hij de Monegask voorbij was gegaan.

Daarom moest hij de positie teruggeven richting bocht 3, waardoor Max Verstappen in beeld kwam en ook de 19-jarige inhaalde, die daardoor in ronde twee was teruggezakt naar de vijfde plaats.

Antonelli herstelde zich uiteindelijk om als derde te finishen op de Red Bull Ring achter zijn racewinnende teamgenoot George Russell en Verstappen, maar vond dat hij veel meer had kunnen bereiken.

De Italiaan was de snelste in beide vrije trainingen op vrijdag voordat hij de voorlopige pole pakte, maar brak zijn laatste ronde af omdat hij dacht dat Verstappens late crash dubbel gezwaaide gele vlaggen had veroorzaakt.

Maar het was slechts enkel gezwaaid, waarvan Russell profiteerde om pole te pakken, terwijl Antonelli zich naast hem op de eerste startrij zou hebben gevoegd als hij niet de fout had gemaakt die hij toegaf.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

“Het was een weekend waarin ik heel sterk begon en ik denk dat ik daardoor de intensiteit een beetje te veel heb verlaagd,” zei Antonelli, die nu 40 punten voor Russell staat.

“Toen ik aan de kwalificatie begon, voelde ik me qua rijden gewoon wat gespannen. Ik zat er nog steeds bij, maar ik had het gevoel dat ik niet zo goed reed en niet zo vrij.

“Natuurlijk ging de laatste ronde zo, maar ik zat een tiende achter George, dus het zou waarschijnlijk P2 zijn geweest.

“Startend vanaf P4 waren de eerste twee ronden echt slecht voor mij en daarna had ik echt moeite met de remmen en verloor ik gewoon veel tijd omdat ik fouten begon te maken.

“Daarna was de tweede stint iets beter en de derde stint was echt heel, heel sterk, de pace was er, maar natuurlijk kwam ik net iets tekort.”

De kwalificatie en de openingsronden toonden daarom de onervarenheid van tweedejaars Antonelli, die volgens zijn Mercedes-teambaas Toto Wolff nu van het weekend zou moeten leren.

Toto Wolff, Mercedes

Toto Wolff, Mercedes

Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

“De eerste paar bochten, daar is de race verloren gegaan,” zei Wolff. “Volledige aanvalmodus, rempunt gemist in bocht 1, rempunt gemist in bocht 3, rempunt gemist in bocht 4.

“Maar, zoals ik al zei, dit is precies wat ik van hem verwacht. Net als gisteren, het geel, dat gaat hem in zijn leven nooit meer overkomen. Niet zien of het dubbel geel of enkel geel is.

“Op dezelfde manier wilde hij vandaag gewoon direct bij George zitten. Hij wilde vlak achter hem zitten en dat kostte hem een positie of twee.”

Aanvullende reportage door Oleg Karpov

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