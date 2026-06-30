"Niet geschikt voor het doel" – Newey bespreekt structurele problemen achter F1-worsteling Aston Martin

Adrian Newey zegt dat de tools en procedures van Aston Martin niet aan de norm voldeden, terwijl hij de rampzalige campagne van 2026 van het team toelicht.

Aston kon nauwelijks rijden tijdens de tests en gedurende de eerste paar races van het seizoen 2026, grotendeels door enorme betrouwbaarheidsproblemen met zijn Honda-powerunit. Maar zodra het eenmaal betekenisvolle kilometers kon maken, werd duidelijk dat ook de AMR26 zelf niet aan de norm voldeed: hij was aanzienlijk te zwaar en miste downforce.

Het team gaf eerder toe dat het enkele maanden later dan zijn rivalen was begonnen met de ontwikkeling voor 2026, waarbij de auto pas in april 2025 de windtunnel inging. Maar naast die vertragingen zei Newey dat verschillende andere belangrijke zwakke punten in de fabriek in Silverstone het project voor 2026 verder lieten ontsporen, wat leidde tot een seizoen waarin het team nu ruim achter nieuwkomer Cadillac staat als langzaamste deelnemer van F1.

"Timing was een enorm onderdeel ervan, maar niet het enige," vertelde Newey aan de website van Aston Martin. "We hebben een zeer getalenteerde groep mensen, maar als organisatie werkten we nog niet zo goed samen als je zou willen en opereerden we niet als één hechte eenheid. De verwachtingen waren torenhoog, maar de realiteit van waar we stonden kwam daar niet mee overeen.

"Aan de chassiskant zitten we behoorlijk ver boven het gewicht. Een deel daarvan komt door de integratie van de powerunit en het omgaan met trillingsproblemen waar we met Honda doorheen hebben moeten werken, maar ook aan onze kant hebben we niet zo goed werk geleverd als had gemoeten om gewicht te besparen. Wanneer je onder tijdsdruk ontwerpt, is gewicht het eerste dat eronder lijdt, omdat je niet de tijd hebt om alles grondig te optimaliseren.

"Aerodynamisch zijn we ook een gedurfde richting ingeslagen – grotendeels door mij aangedreven – zonder de luxe om meerdere concepten diepgaand te verkennen, omdat de tijd tegen ons was. Ik zou niet zeggen dat de richting die we hebben gekozen fundamenteel verkeerd is, maar ze heeft uitdagingen opgeworpen die we niet hadden voorzien."

Adrian Newey says his team has relied on tools that have been "patched and bodged for years" Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Oude tools in een nieuwe schil

Aston begon in mei 2023 met de verhuizing naar een gloednieuw, state-of-the-art hoofdkantoor in Silverstone. Maar binnen de glimmende nieuwe fabriek ontdekte Newey dat veel van de onderliggende fundamenten bij het team nog steeds verouderd waren of niet goed op elkaar waren afgestemd.

"We vertrouwden op tools en processen die jarenlang waren opgelapt en geïmproviseerd – sommige daarvan kon je helemaal terugvoeren tot de allereerste dagen van het Jordan-team dat hier in Silverstone gevestigd was, lang voordat Aston Martin terugkeerde op de grid," legde hij uit. "Op een gegeven moment is een systeem dat alleen maar lap-op-lap is niet langer geschikt voor zijn doel. Daar waren we beland.

"Het resultaat was een zeer frustrerende autobouw. Onderdelen werden niet op het juiste moment besteld – niet omdat mensen hun werk niet deden, maar omdat het onderliggende systeem hen in de steek liet."

Naast een vernieuwing van de auto die volgende maand voor Hungary komt en aanzienlijke aerodynamische winst en gewichtsverlies zou moeten opleveren, heeft het team ook fundamentele veranderingen doorgevoerd om in de toekomst een herhaling van het dieptepunt van 2026 te voorkomen, waaronder meer productie in eigen huis halen in plaats van te vertrouwen op onderaannemers.

The team will roll out a B-spec car in Hungary Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"We hebben deze moeilijke periode aangegrepen als een kans om onze manier van werken te herzien," zei Newey. "We boeken grote vooruitgang in onze interne faciliteiten en productiecapaciteiten.

"Je zult niet alle winst meteen zien, maar ze zal zichtbaar zijn op de bijgewerkte auto: veel meer componenten worden nu in eigen huis geproduceerd. Het versnellingsbakhuis wordt hier vervaardigd, de vloerpatronen en de vloeren zelf worden hier gemaakt, en veel onderdelen die eerder waren uitbesteed zijn terug in huis gehaald.

"Dat geeft ons betere kostenbeheersing, maar belangrijker nog, veel meer flexibiliteit en controle over ons eigen lot. Meer werk in huis halen geeft ons betere kwaliteitscontrole, betere responsiviteit en een strakkere feedbacklus van onderzoek naar ontwerp naar productie."

Maar die inspanning zal niet van de ene op de andere dag vruchten afwerpen, dus Newey verwacht de resultaten pas later dit jaar te zien.

"Historisch gezien is er bij dit team niet genoeg geïnvesteerd in technische simulatietools – niet alleen projectmanagementsystemen, maar de kernfysicatools zelf," voegde hij toe. "We investeren daar nu in, maar je herschrijft en valideert die tools niet van de ene op de andere dag. Ze goed correleren met de echte auto kost tijd.

"Op dit moment verbeteren ze, maar de echte winst uit dat werk komt later in het jaar."