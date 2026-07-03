F1-update: Verschil in data tussen Hamilton, Antonelli en Verstappen, Vasseur haalt uit naar Wolff
De vrijdag in Silverstone uitgebreid besproken tijdens een nieuwe aflevering van de F1-update.
Lewis Hamilton heeft tot verrassing van velen bij Ferrari de sprintpole te pakken voor de Formule 1 Britse Grand Prix. Op basis van de Ferrari-voorspellingen dacht hij maar liefst zes tienden te verliezen op rechte stukken, maar de realiteit bleek anders. Het laat ten eerste zien dat de Ferrari-motor wellicht niet zo slecht is als dat Hamilton wil doen geloven, al tonen de GPS-data ook zeer interessante verschillen met Kimi Antonelli en Max Verstappen, vooral qua energiemanagement. Ronald Vording bespreekt die uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals Verstappens ongezouten mening over de LEGO-rijdersparade op zondag. Tot slot aandacht voor de harde woorden van Ferrari-teambaas Frederic Vasseur over Toto Wolff en waarom McLaren dit weekend nog met een oudere versie van de Mercedes-motor rijdt.
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