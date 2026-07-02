Ecclestone: "Max Verstappen in de auto hebben is goedkoper dan de auto verbeteren"
De voormalig Formule 1-supremo deelde zijn gedachten over waar de Nederlander hierna naartoe zou moeten gaan, en gaf zelfs advies aan voormalig Red Bull-teambaas Chrstian Horner
De toekomst van Max Verstappen in de Formule 1 is en blijft een hot topic in de paddock, terwijl geruchten de ronde doen over een mogelijke overstap naar McLaren, het vooruitzicht op nog een jaar bij Red Bull, en zelfs een mogelijke constructie met aandelen.
Nu heeft voormalig F1-baas Bernie Ecclestone zich in het debat gemengd en de Nederlander opgeroepen om op een dag naar Ferrari te gaan. Ecclestone stond aan het roer van het kampioenschap voordat het begin 2017 aan Liberty Media werd verkocht. Zodra de deal was afgerond, werd hij door de nieuwe top aan de kant gezet, waardoor hij nu al bijna tien jaar geen professionele band meer met de sport heeft.
Bij de Grand Prix van Oostenrijk keerde hij terug naar de paddock om zijn gedachten te delen over de huidige staat van F1, waaronder de positie van viervoudig wereldkampioen Verstappen. "Als ik nu een team had, zou het eerste wat ik zou willen doen zijn Max aan boord halen, ongeacht de kosten,” zei de 95-jarige. “Omdat het goedkoper is dan proberen de auto te verbeteren.”
Toen hem werd gevraagd waar hij Verstappen zou aanraden heen te gaan om zijn talenten het best te tonen, voegde Ecclestone toe: “Bedoel je nu? Ik denk dat je al deze dingen moet afwegen. Als hij blijft, is het echt moeilijk; als hij gaat – waar gaat hij heen? “Ik zou hem vorig jaar hebben geadviseerd om naar Ferrari te gaan.”
Foto door: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images
Verstappen was echter niet de enige persoon die Ecclestone adviseerde om naar de Scuderia te gaan, en hij onthulde ook dat hij de zaak met Christian Horner had besproken. De voormalige Red Bull-baas werd bijna precies een jaar geleden uit zijn functie gezet en is sindsdien niet meer in de F1-paddock gezien.
“Christian bevindt zich hoe dan ook in een moeilijke positie,” voegde Ecclestone toe. “Waar hij ook heen gaat, als hij niet slaagt zullen mensen zeggen: 'ach Christian, je was heel goed toen je bij Red Bull zat met grote budgetten en dat soort dingen, en nu win je daardoor niet', of iets dergelijks. Dus het is moeilijk voor hem. Ik spreek hem behoorlijk vaak. In het begin probeerde ik hem ervan te overtuigen om bij Ferrari te proberen aan de slag te gaan.”
Hoewel de voormalige F1-baas misschien heeft geprobeerd Horner over te halen tot een overstap naar Italië, gaf hij toe dat hij “geen idee” had waar de voormalige Red Bull-chef terecht zou kunnen komen.
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