Cadillac markeert 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid met livery voor de Britse GP

Het Cadillac Formula 1-team heeft een speciale livery onthuld ter gelegenheid van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid, waarmee het dit weekend tijdens de British Grand Prix zal rijden.

Cadillac, dat dit seizoen zijn F1-debuut maakte tijdens de Australian Grand Prix, verruilt zijn kenmerkende monochrome look voor de stars and stripes wanneer het dit weekend het circuit van Silverstone op gaat. Het volgt op vergelijkbare speciale liveries van thuisteams McLaren en Williams.

Maar terwijl McLaren en Williams de gelegenheid gebruiken om hun thuisraces te vieren, zal Cadillac zijn livery gebruiken om de 250e verjaardag van Amerika’s onafhankelijkheid van Groot-Brittannië te vieren.

De sprintrace en kwalificatie van zaterdag voor de British GP vinden plaats op 4 juli, de dag waarop Amerikanen 250 jaar zullen markeren sinds de onafhankelijkheidsverklaring door het congres werd aangenomen. Ter gelegenheid daarvan zal de MAC-26 tijdens het raceweekend een full-colour rode, witte en blauwe livery dragen. De vernieuwde look bevat ook de stars and stripes-iconen van de vlag van het land op de voorvleugel en motorkap.

Cadillac will mark 250 years of American independence from Britain with the special British GP livery Photo by: Cadillac F1 Team

Naast dat het dit weekend op de auto’s van zowel Valtteri Bottas als Sergio Perez te zien zal zijn, wordt het levendige nieuwe kleurenschema ook doorgevoerd in de aankleding van de garage op Silverstone, evenals op de helmen van de coureurs en de teamkleding.

"Het weekend van 4 juli is voor ons een moment om onze voortdurende trots te tonen in het vertegenwoordigen van de Verenigde Staten op het wereldtoneel van de F1," zei Dan Towriss, CEO van Cadillac Formula 1 Team Holdings. "We willen het gebruiken als een kans om nieuwe gemeenschappen de sport te laten ontdekken en onze passie te delen."

Sergio Perez, die dicht bij de eerste F1-punten van het team kwam tijdens de Monaco Grand Prix, voegde toe: “Silverstone wordt een lastig evenement en het ziet er opnieuw naar uit dat de temperaturen hoog zullen zijn, maar we hebben veel ervaring en veerkracht in dit team om de weg vooruit te vinden.

“Ik kijk uit naar het weekend en hoop onze Amerikaanse fans nog een reden te kunnen geven om 4 juli te vieren."