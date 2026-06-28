Stand F1-kampioenschap 2026: Russells overwinning in GP Oostenrijk verkleint achterstand op Antonelli

Winnaar van de Grand Prix van Oostenrijk, zijn tweede overwinning in 2026, George Russell is definitief weer op het juiste spoor in het Formule 1-kampioenschap, waarin hij opnieuw 10 punten inloopt op Kimi Antonelli.

Nog altijd de solide leider, beperkte de Italiaan de schade goed in de race en heeft hij nog steeds een voorsprong van 40 punten op zijn teamgenoot, die de tweede plaats heeft heroverd op Lewis Hamilton.

Nu vierde voor Lando Norris, leidt Oscar Piastri een groep van vier die dichter op elkaar schuift achter het leidende trio, waar Max Verstappen zich bij voegt dankzij zijn tweede plaats in de thuisrace van Red Bull - zijn beste resultaat van het seizoen.

Ondanks dat een reeks puntenfinishes tot een einde is gekomen, blijft Pierre Gasly in de top 10, maar ziet hij zijn landgenoot Isack Hadjar hem voorbijgaan.

In het constructeursklassement blijft Mercedes bovenaan het kampioenschap verder uitlopen met bijna 100 punten meer dan Ferrari! Cadillac blijft het enige team zonder ook maar één punt.

Coureurskampioenschap

Constructeurskampioenschap

Pos. Constructeur Punten 1 Mercedes 302 43 55 37 45 39 25 18 40 2 Ferrari 204 27 40 23 20 37 18 25 14 3 McLaren 159 10 8 28 48 12 10 25 18 4 Red Bull 115 8 4 4 14 27 12 20 26 5 Alpine 57 1 9 6 7 12 15 7 - 6 Racing Bulls 44 4 8 2 - 7 14 6 3 7 Haas 21 6 11 1 - 1 2 - - 8 Williams 11 - 2 - 3 2 4 - - 9 Audi 2 2 - - - - - - - 10 Aston Martin 1 - - - - - 1 - - 11 Cadillac - - - - - - - -