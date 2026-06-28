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Stand F1-kampioenschap 2026: Russells overwinning in GP Oostenrijk verkleint achterstand op Antonelli

George Russell pakte 10 punten terug op de kampioenschapsvoorsprong van Kimi Antonelli na zijn overwinning in Oostenrijk. Hier zijn de volledige coureurs- en constructeurskampioenschappen na de achtste ronde van het seizoen, in Spielberg

Basile Davoine
Bewerkt:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto: Pauline Ballet / Formula 1 via Getty Images

Winnaar van de Grand Prix van Oostenrijk, zijn tweede overwinning in 2026, George Russell is definitief weer op het juiste spoor in het Formule 1-kampioenschap, waarin hij opnieuw 10 punten inloopt op Kimi Antonelli.

Nog altijd de solide leider, beperkte de Italiaan de schade goed in de race en heeft hij nog steeds een voorsprong van 40 punten op zijn teamgenoot, die de tweede plaats heeft heroverd op Lewis Hamilton.

Nu vierde voor Lando Norris, leidt Oscar Piastri een groep van vier die dichter op elkaar schuift achter het leidende trio, waar Max Verstappen zich bij voegt dankzij zijn tweede plaats in de thuisrace van Red Bull - zijn beste resultaat van het seizoen.

Ondanks dat een reeks puntenfinishes tot een einde is gekomen, blijft Pierre Gasly in de top 10, maar ziet hij zijn landgenoot Isack Hadjar hem voorbijgaan.

In het constructeursklassement blijft Mercedes bovenaan het kampioenschap verder uitlopen met bijna 100 punten meer dan Ferrari! Cadillac blijft het enige team zonder ook maar één punt.

Coureurskampioenschap

Pos. Coureur Punten Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria
1 ItalyK. AntonelliMercedes 171 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3
2 United KingdomG. RussellMercedes 131 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 125 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5
4 AustraliaO. PiastriMcLaren 80 - 3 18/2 22 5 10/5 10/5 12/4
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 79 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7
6 MonacoC. LeclercFerrari 79 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8
7 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 73 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2
8 FranceI. HadjarRed Bull 42 - 4 - - 10 12/4 8/6 8/6
9 FranceP. GaslyAlpine 41 1/10 8 6/7 1 4 15/3 6/7 -
10 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 30 - 8 2/9 - 6 8/6 4/8 2/9
11 United KingdomO. BearmanHaas 18 6/7 11 - - 1 - - -
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 16 - 1 - 6 8 - 1/10 -
13 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 14 4/8 - - - 1 6/7 2/9 1/10
14 SpainC. Sainz JrWilliams 6 - 2 - 2 2 - - -
15 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - -
16 FranceE. OconHaas 3 - - 1/10 - - 2/9 - -
17 BrazilG. BortoletoAudi 2 2/9 - - - - - - -
18 SpainF. AlonsoAston Martin 1 - - - - - 1/10 - -
19 GermanyN. HülkenbergAudi   - - - - - - - -
20 FinlandV. BottasCadillac   - - - - - - - -
21 MexicoS. PérezCadillac   - - - - - - - -
22 CanadaL. StrollAston Martin   - - - - - - - -

Constructeurskampioenschap

Pos. Constructeur Punten Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria
1 GermanyMercedes 302 43 55 37 45 39 25 18 40
2 ItalyFerrari 204 27 40 23 20 37 18 25 14
3 United KingdomMcLaren 159 10 8 28 48 12 10 25 18
4 AustriaRed Bull 115 8 4 4 14 27 12 20 26
5 FranceAlpine 57 1 9 6 7 12 15 7 -
6 ItalyRacing Bulls 44 4 8 2 - 7 14 6 3
7 United StatesHaas 21 6 11 1 - 1 2 - -
8 United KingdomWilliams 11 - 2 - 3 2 4 - -
9 GermanyAudi 2 2 - - - - - - -
10 United KingdomAston Martin 1 - - - - - 1 - -
11 United StatesCadillac   - - - - - - - -

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