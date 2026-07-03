Max Verstappen fileert LEGO-rijdersparade: “F1-coureurs zijn geen kinderen of clowns”

Na het succes van de eerste LEGO-rijdersparade in Miami vorig jaar, krijgt het dit seizoen een vervolg in Silverstone. Ditmaal heeft iedere coureur zijn eigen LEGO-minicar, gemaakt van maar liefst 28.000 stenen, waardoor alle 22 coureurs zelf kunnen rijden. De snelheid van de minicars is beperkt op 25 kilometer per uur, al weerhield dat coureurs er vorig jaar niet van om elkaar veelvuldig aan te rijden – met LEGO-stenen die over het circuit vlogen.

De eerste keer in Miami leidde tot overwegend positieve reacties van fans en coureurs, maar Max Verstappen zit niet op het vervolg in Silverstone te wachten. Volgens hem moeten Formule 1-coureurs er niet als “kinderen of clowns” uitzien, waardoor hij de voorkeur geeft aan de normale variant. Bij de meeste races op de kalender worden de coureurs achterop een vrachtwagen rondgereden over het circuit, terwijl ze naar de fans zwaaien en een kort interview aan F1TV geven.

“Ik speel liever thuis met LEGO, met de kinderen. Niet hier in een soort kart, om eerlijk te zijn”, aldus Verstappen voor de camera van Viaplay. “Ik sta liever met iedereen achterop een vrachtwagen. Ik denk dat dat leuker is en bovendien ook professioneler oogt.”

Verstappen vindt de ronde in LEGO-auto’s, die overigens om 13.30 uur Britse tijd begint, niet passen bij het imago van F1-coureurs. “Uiteindelijk zijn we Formule 1-coureurs. Ik vind niet dat we eruit moeten zien als kinderen of clowns, die elkaar proberen te rammen. Ik denk niet dat dit is wat de Formule 1 nodig heeft, maar goed, het is nu eenmaal zoals het is.”

Waar de editie in Miami chaos was met onderlinge botsingen en coureurs die het circuit afsneden, zegt Verstappen dat ditmaal niet van plan te zijn. “Ik rijd gewoon mijn eigen rondje en zwaai naar de fans, want die verdienen het om ons te zien. Maar persoonlijk had ik het liever op een andere manier gezien.”

Meeste coureurs genieten wel van ‘af en toe iets anders’

The Lego minicars for all 22 drivers to use ahead of Sunday's British Grand Prix Photo by: Formula 1

Lewis Hamilton is ook geen voorstander van de Lego-race - weliswaar om hele andere, financiële redenen - maar de meeste coureurs hebben zich tijdens de mediadag wél positief uitgelaten over het initiatief. “Ik heb er eigenlijk best veel zin in!”, zei regerend wereldkampioen Lando Norris in de persconferentie. "Als het net zo wordt als in Miami, dan denk ik dat degene die de finishlijn weet te halen sowieso al een winnaar is. Ik vind het een leuk idee. Het is weer eens iets anders."

“Natuurlijk is het ook leuk als je met z’n allen op de vrachtwagen staat, een beetje kunt kletsen en de fans kunt zien. Maar ik vind het ook leuk om af en toe iets anders te doen. Zolang het veilig blijft en we ons allemaal gedragen – en dat zullen we vast wel – wordt het een leuke rit.”

Cadillac-coureur Valtteri Bottas deelde alvast zijn tactiek om de ronde als eerste af te sluiten. “Ik heb er eerlijk gezegd echt veel zin in, want vorig jaar in Miami heb ik het gemist. Toen ik het zag, leek het behoorlijk veel lol. Omdat iedereen begrensd is op 25 kilometer per uur is het waarschijnlijk de sleutel om zo min mogelijk afstand af te leggen. Daar ligt mijn strategie: zoveel mogelijk afsnijden en gebruikmaken van de slipstream.”

The Lego cars F1 used last year during the Miami Grand Prix weekend Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images