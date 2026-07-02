Waarom Antonelli positiever is over zijn F1-titelkans ondanks een "slecht weekend" in Oostenrijk

De Grand Prix van Oostenrijk gaf kampioenschapsleider Kimi Antonelli eigenlijk meer vertrouwen dat hij de wereldtitel in de Formule 1 van 2026 kan winnen, ondanks dat het een “slecht weekend” was.

Antonelli kende een bliksemstart van ronde acht door twee trainingen als snelste af te sluiten en voorlopig op pole te staan, maar werd aan het einde nipt geklopt na de crash van Max Verstappen.

De Mercedes-coureur brak zijn laatste ronde af omdat hij dacht dat er dubbele gele vlaggen werden gezwaaid, maar het waren slechts enkele vlaggen, wat teamgenoot George Russell herkende om pole te pakken.

Antonelli zakte daardoor terug naar de vierde plaats en in een poging zich te herstellen, was hij te agressief in de eerste twee ronden en ging hij drie keer van de baan - waardoor hij terugviel naar de vijfde plaats.

Maar de 19-jarige klom uiteindelijk naar de derde plaats, slechts 1,9s achter winnaar Russell en 0,3s achter nummer twee Verstappen, in wat als een sterk resultaat in een minder weekend kan worden beschouwd.

“Daarom is het belangrijk om het beste uit elke kans te halen en te proberen elk resultaat te maximaliseren,” zei Antonelli voorafgaand aan de Britse Grand Prix van dit weekend.

George Russell, Mercedes, Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Eric Le Galliot

“Natuurlijk was het geen geweldig weekend, omdat veel dingen niet goed gingen, maar uiteindelijk hoort dit ook bij het leren - het is allemaal ervaring.

“Als het slechte weekend zo moet verlopen, zou ik daar met alle plezier voor tekenen, want we stonden nog steeds op P3, we hadden nog steeds een sterke tweede helft van de race.

“Het gaf me gewoon dat extra vertrouwen dat zelfs wanneer de dingen er niet goed uitzien voor mij, we samen met het team nog steeds een geweldig resultaat en een geweldige prestatie kunnen neerzetten.

“Het gaat er nu vooral om, aangezien de performance er is, de snelheid er is, gewoon ervoor te zorgen dat ik elk weekend alles bij elkaar breng en elke sessie maximaliseer.”

Wat nu zal dienen als een lakmoesproef voor hoeveel Antonelli is verbeterd ten opzichte van zijn rookieseizoen, is of hij wel of niet zal leren van zijn fouten op de Red Bull Ring.

Zijn Mercedes-baas Toto Wolff sprak het vertrouwen uit dat het nooit meer zal gebeuren, net zoals hij niet meer de onnodige fouten maakt die hij op verschillende momenten tijdens de campagne van 2025 maakte.

“In Oostenrijk hadden we over het algemeen de beste snelheid,” voegde Antonelli toe. “Ook omdat het tweede en derde team echt sterk waren. De manier waarop we daarna terugkwamen was goed, maar het was gewoon niet genoeg.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Uiteraard kwam ik een beetje te laat op het feest. De eerste twee ronden, track position verliezen aan Max, dat was niet ideaal.

“Ook had ik gedurende de eerste stint behoorlijk veel moeite met de remmen, waar ik de rest van de race omheen kon rijden, maar ik had echt moeite om aan te vallen bij het remmen.

“Daarmee verloor ik behoorlijk wat tijd. Zeker, die twee ronden en positie verliezen aan Max hebben het verloop van de race echt veranderd. Als ik mijn positie had behouden, was het waarschijnlijk een ander verhaal geweest, maar dat gebeurde niet.

“Ik moet ervoor zorgen dat als dezelfde situatie zich voordoet, ik gewoon probeer wat rustiger te blijven en van daaruit probeer op te bouwen en gewoon probeer de snelheid te gebruiken, maar verstandig.”

Antonelli is daardoor op Silverstone aangekomen met een voorsprong van 40 punten op de als tweede geklasseerde Russell, nog altijd een enorme ommekeer ten opzichte van zijn achterstand van 169 punten op de Brit in 2025.

“Zeker had ik zo’n sterke start niet verwacht,” concludeerde Antonelli, “maar uiteraard klaag ik helemaal niet. Ik ga gewoon proberen dit vast te houden, de lat hoger te blijven leggen.

“Natuurlijk is er wat meer druk, maar ik denk dat het een geweldige kans is om te schitteren wanneer er druk komt. Maar natuurlijk ga ik gewoon proberen me race voor race te concentreren.

“Niet proberen te rijden terwijl ik me zorgen maak over het kampioenschap of iets anders. Gewoon proberen mijn best te doen, en dan zien we waar we aan het einde van het jaar eindigen.”