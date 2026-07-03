Verstappen verwacht defensieve sprintrace tijdens Britse Grand Prix tegen Russell en Leclerc

Max Verstappen tempert de verwachtingen voor een eventuele sprintzege in de Grand Prix van Groot-Brittannië en verwacht in een gevecht met de auto's achter hem te worden getrokken, des te meer doordat hij de starters op de eerste rij, Lewis Hamilton en Kimi Antonelli, een "beetje te snel" acht om uit te dagen.

Verstappen verzekerde zich vrijdagmiddag van de derde plaats op de grid voor de sprintrace van zaterdag, waarmee hij zich mengde in de strijd tussen de Mercedes en de Ferrari's, zij het drie tienden achter Hamilton en Antonelli aan het einde van de SQ3-runs.

De Red Bull-coureur was iets meer dan een tiende sneller dan teamgenoot Isack Hadjar, zij het vijf plaatsen hoger, aangezien de Fransman in een competitieve top-acht slechts achtste wist te worden. Hoewel Verstappen tevreden was met zijn prestatie, ondanks beperkingen in topsnelheid op de rechte stukken, denkt hij dat Charles Leclerc en George Russell qua racetempo in staat moeten zijn om naar voren te komen

"Hamilton en Antonelli lijken een beetje te snel en, in vergelijking met hun teamgenoten, zouden ze ook qua race pace snel moeten zijn," blikte Verstappen alvast vooruit. "Als alles een beetje tot rust komt, dan denk ik dat het voor mij meer een gevecht met de jongens achter me zal worden."

Verstappen voegde eraan toe dat hij aan de "goede kant" zat van de marginale verschillen, waar energiemanagement een beslissende factor was door de lay-out van het circuit van Silverstone. De GPS-data van de Nederlander laten zien dat hij minder inzette bij het uitkomen van Woodcote en bij het uitkomen van Stowe vergeleken met Hamilton en Antonelli, maar meer gebruikte aan het begin van de ronde en op Hangar Straight.

"Het zat heel dicht bij elkaar. Het was uiteindelijk een derde plek, maar het had ook makkelijk P6 of P7 kunnen zijn. Maar gelukkig zaten we aan de goede kant."

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Ik denk dat we nog steeds niet zijn waar we willen zijn qua bochtensnelheid, en ook niet met de deployment en dat soort zaken. Er zijn dus een paar dingen om uit te zoeken om meer rondetijdte vinden. We zullen proberen dat na de sprint te doen."

Hadjar hield Verstappen intussen behoorlijk bij gedurende zijn ronde, maar nam niet genoeg snelheid mee door Club en gaf uiteindelijk 0.138s toe op zijn teamgenoot, wat het verschil bleek tussen de derde en achtste plaats op de grid.

Het was allerminst verrassend dat Hadjar teleurgesteld was over zijn uitslag, waarbij hij ook opmerkte dat hij inderdaad minder snelheid meenam door de eerste bocht, waardoor hij gedurende de ronde achter kwam te liggen.

"Ja, het zit gewoon heel dicht bij elkaar," zei hij. "Ik bedoel, ik ben achtste, de laatste man van de top-vier auto's, dus het is een beetje teleurstellend. Ik loop de derde plaats mis, omdat ik gewoon niet snel genoeg was in die laatste ronde, Max kon het wel, dus ik wil echt bekijken wat er misging in de ronde. Ik weet dat ik niet de beste start ervan had, bij het aanzetten, dus ik weet dat het me wat tijd heeft gekost.

"Kleine marges zijn waarom het nog frustrerender is, omdat ik weet dat als ik één of twee dingen netter doe, we er kunnen staan. Maar over het algemeen ben ik alsnog wel blij met hoe ik vandaag heb gereden. Ik denk dat ik er vanaf ronde één goed bij zat, dus dat is goed, en hopelijk vinden we morgen nog meer tijd."