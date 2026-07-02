F1-coureurs stappen in Lego-miniauto's voorafgaand aan Britse GP

Formule 1-coureurs stappen dit weekend in Lego-miniauto's voor de paraderonde van de Britse Grand Prix, voortbouwend op het succes van de Lego-coureursparade tijdens de GP van Miami van vorig jaar.

Alle 22 coureurs krijgen individuele miniauto's, gemaakt van 28.000 Lego-steentjes, voor de traditionele paraderonde van de coureurs op Silverstone vóór de grand prix van zondag.

De miniauto's werden gebouwd door 20 ontwerpers en ingenieurs, en het kostte meer dan 6.400 uur om ze te voltooien in Lego's fabriek in Tsjechië, waarbij de miniauto's tot 25 km/u kunnen halen. Elke miniauto weegt 280 kg, waarvan 65 kg uit Lego-steentjes bestaat, en heeft standaard skelterwielen.

F1 en Lego zorgden tijdens de GP van Miami van vorig jaar voor een virale sensatie toen de coureurs in Lego-auto's sprongen, met één coureur achter het stuur en hun teamgenoot die hen vanaf de passagiersstoel aanmoedigde.

De paraderonde veranderde al snel in een race tussen de 10 Lego-auto's, waarbij de steentjes alle kanten op vlogen.

Lego Williams car at the drivers parade Photo by: James Sutton / Motorsport Images

Dit jaar komen er 22 Lego-miniauto's in actie tijdens de paraderonde van de Britse GP, die 90 minuten voor de start van de race plaatsvindt – 13:30 BST.

“De F1-coureursparade van vorig jaar in Miami met de grote Lego-bouwauto's was een van de meest memorabele en besproken momenten van het seizoen, sprak tot de verbeelding van fans over de hele wereld en liet een andere kant van de sport zien,” zei Emily Prazer, chief commercial officer bij Formula 1.

“Dit jaar bouwen we voort op dat moment om een ongelooflijk spektakel te creëren voor fans die de Britse Grand Prix bijwonen en voor degenen die wereldwijd meekijken. Er is iets werkelijk bijzonders aan het samenbrengen van de werelden van Formula 1 en Lego-spel, waarbij innovatie, creativiteit en entertainment worden gecombineerd op een manier die fans van alle leeftijden kan inspireren en enthousiasmeren.”

Julia Goldin, chief product and marketing officer van de Lego Group, voegde toe: “Het enthousiasme van zowel coureurs als fans tijdens de coureursparade in Miami van vorig jaar was onmogelijk te negeren.

“Zowel fans als coureurs vroegen erom – dus nu leveren we. We wilden nog groter uitpakken dan vorig jaar en ervoor zorgen dat we onze fans blijven verrassen en blij maken. We kunnen niet wachten om te zien wat de coureurs doen wanneer ze deze miniauto's de baan op krijgen.”