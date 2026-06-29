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Mercedes-baas vraagt zich af hoe Ferrari zich "onbeperkte" F1-upgrades kan veroorloven

Na een weekend waarin Ferrari een nieuwe motorspecificatie introduceerde, vroeg Toto Wolff zich openlijk af hoe de Scuderia zoveel kan uitgeven en onder het budgetplafond in de Formule 1 kan blijven

Stuart Codling Oleg Karpov
Bewerkt:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

Sinds de verplichte aprilpauze in de Formule 1, na de annulering van de Grands Prix van Bahrein en Saudi-Arabië, lijkt er nauwelijks een raceweekend voorbij te gaan zonder dat Ferrari upgrades aan zijn SF-26 toevoegt.

Nu F1 onder een budgetplafond werkt, is ontwikkeling een van de vele uitgavenposten die aan strikte controles zijn onderworpen. De tijd dat topteams minstens twee windtunnels 24/7 lieten draaien en daarnaast aparte testteams onbeperkte ronden lieten rijden op privé gehuurde circuits, is allang voorbij.

Het is dan ook logisch dat wanneer men vindt dat één team zijn auto royaal van upgrades voorziet, anderen openlijk beginnen te morren.

"We zijn een beetje verrast dat Ferrari op deze manier zulke enorme updates op de auto kan gooien," zei Mercedes-baas Toto Wolff na de Grand Prix van Oostenrijk, waar Ferrari een nieuwe motorspecificatie introduceerde en ook herziene voorvleugelelementen meebracht, plus een handvol testonderdelen.

"Naar mijn mening moeten ze binnenkort zonder geld komen te zitten, budgetplafondgeld, want wij kunnen dat niet. We missen simpelweg de buffer binnen het budgetplafond om zoveel onderdelen te kunnen brengen op de manier waarop zij dat doen.

"Dus hopelijk gaat dat tegen het einde van het seizoen veranderen, wanneer ze geen onderdelen meer kunnen meebrengen. Tenminste, laten we zeggen dat de logica dat zou zeggen, en wij zullen met meer komen."

Lewis Hamilton claimed his first grand prix victory for Ferrari after the Barcelona upgrade

Lewis Hamilton claimed his first grand prix victory for Ferrari after the Barcelona upgrade

Photo by: Peter Fox / Getty Images

Hoewel Red Bull ook aanzienlijke wijzigingen aan zijn RB21 heeft aangebracht, is Ferrari’s SF-26 gedurende het seizoen ingrijpend verbouwd. Naast grote aerodynamische wijzigingen in Miami en Barcelona zijn er veel kleinere herzieningen geweest aan onderdelen zoals vleugel-endplates en vloer-randgeometrieën.

Het introduceerde ook de innovatieve 'Macarena-vleugel', waarbij het bovenste vlak van de achtervleugel 180 graden kantelt wanneer Straight Line Mode wordt geactiveerd.

Ook minder zichtbare gebieden zijn onder de loep genomen. De FIA rondde na Monaco haar eerste ranglijst voor Additional Development and Upgrade Opportunities af, waarbij fabrikanten van wie de verbrandingsmotoren onder de benchmark bleken te presteren, budgettaire vrijstellingen, extra dynotijd en toestemming krijgen om bepaalde onderdelen te wijzigen die anders tot 2027 qua specificatie 'bevroren’ zouden zijn.

In plaats van te wachten tot deze middelen en mogelijkheden vrijkwamen, hadden Audi en Ferrari bijna onmiddellijk motorontwikkelingen klaar.

Wolff beweert dat er op korte termijn geen Mercedes-motorontwikkelingen in de pijplijn zitten, al bracht het in Oostenrijk wel een op betrouwbaarheid gerichte verbetering aan het accupakket, die buiten de reikwijdte van ADUO valt. Aan de chassiskant introduceerde Mercedes zeer weinig nieuwe componenten, totdat het in Montreal een groot updatepakket toepaste.

Andere teams hebben relatief weinig gedaan. Williams heeft duidelijk gemaakt dat de beperkingen van het budgetplafond het dwingen bepaalde componenten te gebruiken tot het einde van hun voorziene operationele 'levensduur’, en ze dan te vervangen door ontwikkelingsonderdelen, in plaats van nieuwe ideeën in gebruik te nemen zodra ze beschikbaar komen. Een grote update staat gepland voor de Grand Prix van Azerbeidzjan.

Aston Martin heeft vermeden de zichtbare contouren van zijn auto volledig te veranderen en mikt naar verluidt op één enkele, zeer grote update rond de zomerpauze. McLaren heeft ondertussen relatief kleine updates geïntroduceerd zodra die beschikbaar kwamen, al werkt het de laatste races hard aan het perfectioneren van een nieuwe voorvleugel en staat het op het punt zijn eigen versie van de Macarena-vleugel te introduceren.

"De enigen die niet vertragen zijn Ferrari," zei Wolff. "Je kunt zien dat wij één grote [upgradepakket] hadden die we in Montreal hebben geïntroduceerd. We hebben kleine onderdelen die tussendoor komen.

"Ik denk hetzelfde voor Red Bull en McLaren. Het is alleen dat Ferrari op die manier grenzeloos lijkt te zijn – en daarbovenop verwachtten ze een ADUO en komen ze met een nieuwe motor.

"Dus ze moeten zes maanden geleden met de ontwikkeling zijn begonnen…"

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