Winnaars en verliezers van F1's zinderende Grand Prix van Oostenrijk

Zelfs de bubbel waarin Formula 1 doorgaans opereert, kon niet ontsnappen aan de nieuwste Europese hittegolf die het continent de afgelopen week in zijn greep heeft gehad. De uitdagende omstandigheden op Red Bulls thuiscircuit zorgden voor een intrigerende uitputtingsslag, met een ander competitief beeld dan in Barcelona, waardoor sommige koplopers met meer vragen dan antwoorden achterblijven.

George Russell needed his Austria win as much as he needed a cold shower Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Formula 1 is nog steeds geen kampioenschap waarin het als een goed idee wordt gezien om te veel tekenen van zwakte te tonen, maar na zijn dramatische uitvalbeurt in de Grand Prix van Canada was het voor iedereen duidelijk dat George Russell erdoorheen begon te zitten.

Na een reeks pechgevallen buiten zijn eigen controle begon hij ook verslagen te worden door zijn veel minder ervaren teamgenoot Kimi Antonelli, waarbij de manier waarop beide coureurs de smallere banden van 2026 laten werken als één verklaring voor het vormverschil werd aangedragen.

Is Russell nu "terug" na zijn pole in Barcelona en een zege van start tot finish in Oostenrijk? Misschien is het goed om daar even de rem op te zetten, want Antonelli leek over beide races nog steeds de snellere van de twee.

Maar het belang van Russells tweede seizoenszege kan nauwelijks worden overschat, niet alleen voor het kampioenschap maar ook psychologisch.

"Meer dan alleen het resultaat: psychologisch zijn het een paar zware races voor me geweest en ik heb enorm veel steun gehad, wat me echt heeft geholpen veerkrachtig te blijven en in mezelf te blijven geloven," vertelde Russell zondagavond aan Sky. "Dat is misschien waar ik het meest trots op ben uit deze laatste twee races."

McLaren and Ferrari fell off the outright pace in Austria Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Puur op basis van de kwalificatie zou McLaren een makkelijke keuze zijn geweest, omdat het de verwachtingen niet waarmaakte door in Oostenrijk slechts het op drie na snelste team te zijn over één ronde, het gevolg van het feit dat rivalen Ferrari en Red Bull in de afgelopen twee weekenden baanbrekende upgrades meebrachten.

Maar toen kwam de zondag, en Ferrari's veelbelovende tempo verwelkte in de Oostenrijkse hitte, terwijl zowel Lewis Hamilton als Charles Leclerc op geen enkele bandencompound ergens te bekennen waren, doordat ze leden onder buitensporige slijtage van de achterbanden die de balans van hun auto volledig verstoorde.

De Grand Prix van Oostenrijk zal zeker niet de enige veeleisende race zijn in wat een helse Europese zomer lijkt te worden, dus Ferrari zal snel moeten uitzoeken waarom het in Barcelona zo goed presteerde, en waarom het die vorm op de Red Bull Ring niet kon herhalen.

Winnaar: Max Verstappen, Red Bull

Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Red Bulls indrukwekkende reeks aerodynamische upgrades tijdens zijn spirituele thuisrace is om een aantal redenen baanbrekend. Op de baan gaf het Max Verstappen eindelijk de kans om zijn klasse te tonen; de Nederlander was terug in de strijd terwijl hij zich langs Hamilton knokte, met flashbacks naar 2021, voordat hij oprukte richting Russell.

Of het uitstellen van zijn laatste pitstop nu een goed idee was of niet, Verstappen leek te worden getroffen door handlingproblemen aan zijn achteras, waardoor hij geen echte aanval kon inzetten en genoegen nam met de tweede plaats, zijn beste resultaat van de campagne.

Misschien belangrijker is dat Red Bull aan Verstappen begint te laten zien dat het in staat is om in 2026 een serieuze poging te doen een competitieve kracht te worden. Je weet wel, het soort kracht dat coureurs als Verstappen ook in de toekomst zouden willen blijven vertegenwoordigen. Nu het gesprek over zijn verschillende exitclausules volgende maand onvermijdelijk zal aanzwellen, moest Red Bull met zijn vernieuwde RB22 raak schieten om het kamp-Verstappen gerust te stellen. Het is er nog niet, maar de Oostenrijkse sprong in prestaties komt precies op het juiste moment.

Foto door: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

"Geen betrouwbaarheid, geen tempo, geen punten." Het is een nogal vernietigende conclusie, uitgesproken door een verdoofde Carlos Sainz na Williams' moeilijkste weekend tot nu toe in 2026, waarbij Sainz tot stilstand kwam door elektrische problemen.

Teamgenoot Alex Albon hield de media na een brute middag eveneens kortaf af: "Dit is waar we staan. Heel langzaam. Heel, heel, heel langzaam. Enorme slijtage. En gewoon niet snel genoeg."

Sainz en Albon werden in Q1 uitgeschakeld in het gezelschap van Cadillac en Aston Martin, en bevonden zich een seconde achter op het tempo van de middenmootrivalen die ze vorig jaar nog gemakkelijk versloegen.

Beide coureurs zijn duidelijk gedesillusioneerd over Williams' vorm - wie zou dat niet zijn? - aangezien het team uit Grove niet in staat is zijn hoge beloften voor 2026 waar te maken na alle tijd die het aan deze reglementen heeft besteed. Misschien is dat de reden waarom teambaas James Vowles geduld predikt en verklaart dat Williams tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan in september een vrijwel gloednieuwe auto zal inzetten. Die aanzienlijke vooruitgang zal nodig zijn om beide coureurs aan zijn kant te houden.

Foto door: Manuel Eletto

Aan de andere kant van het spectrum heeft Racing Bulls in Spielberg de strijd in de middenmoot gewonnen, met Liam Lawson en Arvid Lindblad op de negende en tiende plaats, de posities waarop ze zich hadden gekwalificeerd.

Beide coureurs overwonnen buitensporige remtemperaturen om de Audi's comfortabel buiten de punten te houden, profiterend van een moeilijker weekend voor Alpine, na wat teambaas Alan Permane een "vrijwel perfect weekend" noemde voor de Anglo-Italiaanse formatie.

Racing Bulls draait dit jaar stilletjes goed mee en trekt niet zoveel aandacht als een heroplevend Alpine, maar ligt momenteel op koers om de zesde plaats van vorig jaar in het constructeurskampioenschap te evenaren, terwijl het Red Bull-junior Lindblad een stabiel platform biedt om zich te ontwikkelen.

Voor één keer een stabiele rijdersbezetting behouden, wat verbazingwekkend genoeg de eerste keer zou zijn sinds 2022, zou veel helpen om dat momentum vast te houden.

Verliezer: Aston Martin, Cadillac

Foto door: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Net als bij Ferrari en McLaren is dit nog een gezamenlijke prijs die om heel verschillende redenen wordt uitgereikt.

Cadillac verdient enorme lof omdat het indrukwekkende upgrades blijft uitrollen en betekenisvolle vooruitgang boekt tegen de klok. Maar F1's nieuwste speler blijft een prijs betalen voor zijn rookiestatus met een aantal fouten, of het nu gaat om afstelling, operaties aan de baan of bouwkwaliteit, waardoor het niet kan profiteren van al dat harde werk.

Start-upteam of niet, teambaas Graeme Lowdon zal de eerste zijn om je te vertellen dat beide auto's na een handvol ronden verliezen door brandende remmen niet goed genoeg is in F1.

Aan de andere kant heeft Cadillac het worstelende Aston Martin op pure snelheid volledig overklast, door zich op een van de kortste circuits op de kalender een volle seconde voor het team uit Silverstone te kwalificeren.

Lance Stroll werd vroeg uit zijn lijden verlost en parkeerde na halverwege met een Honda-hybrideprobleem. Dat geluk had Fernando Alonso niet, die een volledige raceafstand moest doorstaan, zij het met een finish op drie ronden achterstand.

Tot enorme eer van de tweevoudig F1-wereldkampioen probeerde hij naar positieve punten te zoeken: "We hebben geprobeerd data te verzamelen voor het team. Dat is waarschijnlijk het enige wat we op dit moment kunnen doen met het pakket dat we hebben en het tempo dat we hebben. Om die informatie voor de toekomst te gebruiken en hopelijk beter voorbereid te zijn wanneer de nieuwe auto komt."

Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images