F1-update: Verstappen schoot in lach tijdens simulatorrun Silverstone, Norris zou Max verwelkomen
De mediadag voor de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone uitgebreid besproken in een nieuwe aflevering van de F1-update.
Energiemanagement overschaduwt alle gesprekken in aanloop naar de Britse Grand Prix van 2026. Max Verstappen stelt dat hij tijdens zijn simulatorrun voor Silverstone zelfs in lachen uitbarstte omdat het zo slecht aanvoelde. Fernando Alonso voegde toe dat iconische bochten als Copse, Maggots en Becketts slechts een ‘oplaadpunt’ voor de 2026-auto’s zijn en dat de pure race-uitdaging daarmee wegvalt. Ronald Vording bespreekt het allemaal in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals een ander aspect dat het geheel complex maakt: uiteenlopende deployment-strategieën bij de verschillende teams. Tot slot aandacht voor Ferrari dat in Silverstone en Spa twee lastige weekenden verwacht en Lando Norris die reageert op de ‘informele’ gesprekken tussen McLaren en Verstappen.
Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
F1-update: Verstappen schoot in lach tijdens simulatorrun Silverstone, Norris zou Max verwelkomen
"Achterstand kan twee keer zo groot zijn" – Waarom Ferrari zware F1-weekenden verwacht op Silverstone en Spa
Waarom Antonelli positiever is over zijn F1-titelkans ondanks een "slecht weekend" in Oostenrijk
Alonso ontkent bewering dat de upgrade van Aston Martin voor de F1 Grand Prix van Hongarije zijn toekomst zal bepalen
Ecclestone: "Max Verstappen in de auto hebben is goedkoper dan de auto verbeteren"
Kan Verstappen zich zelfs nog in een titelstrijd mengen? "We hebben nog steeds te veel problemen"
Max Verstappen, Mercedes en Oscar Piastri: De cruciale factoren op de F1-rijdersmarkt
Hamilton reageert op Verstappens boordradio: "Een wereldkampioen haal je niet buitenom in"
Mercedes-baas vraagt zich af hoe Ferrari zich "onbeperkte" F1-upgrades kan veroorloven
Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was
Tsolov of Lawson? Red Bull en Racing Bulls staan voor lastige keuze over F1 line-up 2027
Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Barcelona
Red Bull slachtoffer van FIA’s meetmethode? Wat de ADUO-cijfers echt betekenen
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties