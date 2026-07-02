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F1-update: Verstappen schoot in lach tijdens simulatorrun Silverstone, Norris zou Max verwelkomen

De mediadag voor de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone uitgebreid besproken in een nieuwe aflevering van de F1-update.

Ronald Vording
Ronald Vording
Gepubliceerd:

Energiemanagement overschaduwt alle gesprekken in aanloop naar de Britse Grand Prix van 2026. Max Verstappen stelt dat hij tijdens zijn simulatorrun voor Silverstone zelfs in lachen uitbarstte omdat het zo slecht aanvoelde. Fernando Alonso voegde toe dat iconische bochten als Copse, Maggots en Becketts slechts een ‘oplaadpunt’ voor de 2026-auto’s zijn en dat de pure race-uitdaging daarmee wegvalt. Ronald Vording bespreekt het allemaal in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals een ander aspect dat het geheel complex maakt: uiteenlopende deployment-strategieën bij de verschillende teams. Tot slot aandacht voor Ferrari dat in Silverstone en Spa twee lastige weekenden verwacht en Lando Norris die reageert op de ‘informele’ gesprekken tussen McLaren en Verstappen.

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