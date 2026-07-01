Bearman waarschuwt dat Haas het risico loopt in F1 2026 te worden voorbijontwikkeld

Oliver Bearman waarschuwde dat zijn Haas Formula 1-team het zou kunnen afleggen tegen zijn rivalen als het zijn ontwikkelingstempo niet opvoert, nadat hij in Oostenrijk als 14e en buiten de punten finishte.

Bearman kende een sterke start van zijn tweede jaar in Formula 1, waarbij hij het maximale uit zijn Haas VF-26 haalde om punten te pakken in de eerste twee ronden van het jaar in Australië en China. In de zes ronden sindsdien wist de Brit echter slechts één punt aan zijn totaal toe te voegen met een 10e plaats in Canada.

Als gevolg daarvan staat hij 11e in het coureurskampioenschap, terwijl zijn team wegkwijnt op de zevende plaats en 23 punten achter Racing Bulls staat.

Nu heeft de Haas-coureur gewaarschuwd dat zijn team zijn competitieve voordeel ten opzichte van andere middenveldteams zoals Racing Bulls en Alpine is kwijtgeraakt, doordat zijn rivalen hun auto's sneller updaten en verbeteren dan het Amerikaanse team.

In Oostenrijk was de terugval van het team duidelijk zichtbaar, aangezien Bearman en teamgenoot Esteban Ocon finishten achter beide Alpines, beide Racing Bulls en zelfs het Audi-duo Nico Hulkenberg en Gabriel Bortoleto.

“Dat is waar we staan,” vertelde Bearman na de race van zondag aan verslaggevers, onder wie Motorsport.com. “Ik denk dat de verschillen veranderen afhankelijk van het circuit, afhankelijk van de lengte van het rechte stuk. Hier waren we misschien iets verder weg, maar in Barcelona was het hetzelfde. In de race daarvoor in Monaco was het vergelijkbaar.

“Dat is ons tempo. Helaas hebben we wat werk te doen.”

Foto door: Eric Le Galliot

Wat betreft de terugval in prestaties ten opzichte van de rivalen, zei Bearman dat de oorzaak overduidelijk was en wees hij direct naar de upgrades die andere teams hadden meegenomen.

“Ze hebben meer upgrades meegenomen, en ze hebben ook effectievere upgrades meegenomen,” zei hij. “Dus zij hebben een grote stap vooruit gezet en wij niet. Dat is het.”

Volgens de Brit kreeg het team in Oostenrijk te maken met een paar belangrijke problemen die de vooruitgang belemmerden en voorkwamen dat het om de punten kon vechten. Ten eerste had zijn VF-26 bij de start moeite met tractie, wat hij een “nachtmerrie” noemde, en ten tweede ontbreekt het de auto aan downforce – wat volgens hem “het belangrijkste probleem is waarmee we worstelen”.

“Het gaat om downforce in het algemeen, natuurlijk, maar vooral aan de achterkant,” voegde Bearman toe. “We hebben het echt moeilijk in de instuurfase van de bocht, dus we moeten met een vrij lage aerobalans rijden om te overleven, laten we zeggen.

“Bij het uitkomen [hebben we] ook veel moeite met de achterkant, dus tractie aan het begin van de race was een nachtmerrie. Hoge snelheid was een nachtmerrie, het uitkomen van bochten was een nachtmerrie, dus het was gewoon echt zwaar om de banden te sparen en vol te houden.”

Er kan echter licht aan het einde van de tunnel zijn voor het team, aangezien het nog niet heeft gereden met de geüpgradede Ferrari-powerunit waarmee de Scuderia in Oostenrijk racete. Bovendien zijn upgrades van het team in de maak.

“We moeten de basislijn verhogen,” erkende teambaas Ayao Komatsu in een verklaring die na de Oostenrijkse ronde werd gedeeld. “Dat betekent een snellere auto, en we werken eraan, dus hopelijk kunnen we die prestaties zo snel mogelijk op de auto krijgen.”