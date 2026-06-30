McLaren onthult Google Gemini-livery voor F1 Grand Prix van Groot-Brittannië
Het team uit Woking is het tweede team dat een speciale livery onthult voor de Britse Grand Prix van dit weekend op Silverstone
McLaren heeft een eenmalige Google Gemini Formula 1-livery onthuld die dit weekend tijdens zijn thuisrace bij de British Grand Prix wordt gebruikt.
Het team uit Woking zal op Silverstone racen in een overwegend chromen kleurenschema als onderdeel van zijn voortdurende partnerschap met Google sinds 2022.
Het haalt ook inspiratie uit de livery van de McLaren M2B, de debuutauto van het team tijdens de Monaco Grand Prix van 1966, waar het onlangs ook zijn 1000e grand prix vierde.
Om die gelegenheid te markeren, reed McLaren in het prinsdom met een speciale livery en liet het zijn wereldkampioen van 1998-99, Mika Hakkinen, de M2B over het historische stratencircuit rijden.
Louise McEwen, chief marketing officer, McLaren Racing, zei: “Onze Silverstone-livery is een viering van waar we begonnen zijn en alles wat we sindsdien hebben opgebouwd.
“De McLaren M2B staat voor het begin van een reis die wordt gekenmerkt door niet-aflatende innovatie en een geloof in mogelijkheden, en dit ontwerp brengt die geest tot leven.
Mika Hakkinen, McLaren M2B
Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
“Ons partnerschap met Google Gemini is gebaseerd op diezelfde principes. Samen onderzoeken we hoe technologie nieuwe manieren kan ontsluiten om te innoveren, te itereren en prestaties vooruit te stuwen, zowel op als naast de baan.
“Deze livery is een krachtige uitdrukking van die gedeelde mindset, waarbij we ons erfgoed eren en tegelijk vastberaden naar de toekomst kijken.”
Fans krijgen ook de kans om de livery van dichtbij te bekijken door donderdag de gezamenlijke activatie van McLaren en Gemini bij de Truman Brewery in Oost-Londen bij te wonen.
Marvin Chow, vicepresident consumenten- en AI-marketing, Google, zei: “Van het op gang brengen van creatieve ideeën met de Gemini-app tot het veilig omzetten van complexe datasets in realtime intelligentie langs de baan met Gemini Enterprise: McLaren laat zien wat het betekent om de kracht van AI te benutten.
“We zijn enthousiast om nieuwe manieren te blijven verkennen waarop Gemini hun creativiteit, bedrijfsvoering en strategie langs de baan kan voeden.”
McLaren, dat vorig jaar een emotionele overwinning behaalde tijdens de British Grand Prix via thuisfavoriet Lando Norris, is het tweede team dat voor dit weekend een eenmalige livery onthult, na Williams.
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