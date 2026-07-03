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Formule 1 GP van Groot-Brittannië

F1 GP van Groot-Brittannië: Hamilton voor Antonelli in enige training op Silverstone, Verstappen zesde

De zevenvoudig wereldkampioen heeft de snelste tijd op de klokken gezet tijdens de enige training van het F1-sprintweekend. Hij bleef Kimi Antonelli twee tienden voor, Max Verstappen gaf bijna een seconde toe op de zesde plek.

Ed Hardy
Ed Hardy
Bewerkt:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton heeft een sterke start van zijn Britse Grand Prix-weekend achter de rug. De zevenvoudig F1-wereldkampioen was het snelst in de enige training van dit weekendd. De Ferrari-coureur zette op softs een 1m29.260s neer, 0.213s sneller dan zijn Mercedes-opvolger en kampioenschapsleider Kimi Antonelli - die een groot deel van de sessie had aangevoerd.

Er was vanaf het begin meteen volop actie, aangezien dit het enige trainingsuurtje van het sprintweekend was. Dat leidde ertoe dat het vooraan continu stuivertje wisselen was, terwijl coureurs voortdurend het aantal ronden opdreven, de hoeveelheid brandstof afnam en de 49 graden Celsius hete Silverstone-baan evolueerde. Halverwege was Antonelli de toonaangevende factor met 1m30.777s, slechts 0.192s sneller dan Red Bull’s Isack Hadjar en 0.209s sneller dan teamgenoot en titelrivaal George Russell.

Als de omstreden ADUO-resultaten een indicatie zouden zijn, dan viel wellicht te verwachten dat Red Bull en Mercedes de eerste plekken zouden bezetten, aangezien het circuit in Northamptonshire zeer vermogensgevoelig is. Dat was donderdag overigens ook een groot gespreksonderwerp, vooral qua energiemanagement. Omdat die tijden vier seconden langzamer waren dan Hamiltons VT1-referentie uit 2025, liet het zien hoeveel snelheid er daadwerkelijk is opgeofferd om superclipping te verminderen.

Maar het was nog vroeg en Ferrari-coureur Lewis Hamilton mengde zich gaandeweg toch in de debatten. Op de harde band kwam hij tot 1m30.521s, 0.256s sneller dan Antonelli, precies op het moment dat Oscar Piastri tussen Becketts en Chapel spinde.

Oscar Piastri spun his McLaren in the session

Oscar Piastri spun his McLaren in the session

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

De echte actie kwam toen teams in de laatste tien minuten hun runs op de zachte band afwerkten, waarbij het Mercedes-duo als eerste de 1m30s-grens doorbrak. Antonelli voerde die versnelling aan met 1m29.473s, maar liefst 0.465s sneller dan Russell, die Charles Leclerc slechts een tiende achter zich had.

Zijn Ferrari-teamgenoot Hamilton ging met nog zes minuten te gaan echter pardoes naar de snelste tijd. De zevenvoudig wereldkampioen zette voor zijn thuispubliek een 1m29.260s neer en die rondetijd werd vervolgens niet meer verbeterd, mede doordat Antonelli de resterende minuten in zijn pitbox doorbracht.

Leclerc deed het tegenovergestelde, waardoor de Monegask laat de derde plek nog overnam met een 1m29.859s, net iets minder dan een tiende voor de als vierde geklasseerde Russell. Piastri completeerde de top vijf met een 1m30.147s, een tiende sneller dan de als zesde geëindigde Max Verstappen voor Red Bull. De teamgenoot van de Australische McLaren-coureur, Lando Norris, pakte de zevende plaats.

De regerend wereldkampioen zette een 1m30.288s neer, 0.050s sneller dan de als achtste geklasseerde Hadjar, terwijl 'best of the rest'-eer ditmaal naar Audi-coureur Nico Hulkenberg ging, die nog altijd op zoek is naar zijn eerste punt van 2026. Hulkenberg zette een 1m30.743s neer, met zijn snelste tijd op de mediums, waarmee hij voor Racing Bulls-man Liam Lawson eindigde, die de top 10 op mediums completeerde met een 1m30.850s.

VT1

Alle statistieken
 
Pos Coureur # Chassis Motor Ronden Tijd Interval Banden Km/u
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 32

1'29.260

   S 237.593
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 29

+0.213

1'29.473

 0.213 S 237.027
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 31

+0.599

1'29.859

 0.386 S 236.009
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 31

+0.678

1'29.938

 0.079 S 235.802
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 25

+0.887

1'30.147

 0.209 S 235.255
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 27

+0.980

1'30.240

 0.093 S 235.013
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 27

+1.028

1'30.288

 0.048 S 234.888
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 28

+1.078

1'30.338

 0.050 S 234.758
9 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 29

+1.483

1'30.743

 0.405 M 233.710
10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 28

+1.590

1'30.850

 0.107 M 233.435
11 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 28

+1.706

1'30.966

 0.116 M 233.137
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 28

+1.775

1'31.035

 0.069 M 232.960
13 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 32

+2.079

1'31.339

 0.304 M 232.185
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 27

+2.113

1'31.373

 0.034 S 232.099
15 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 33

+2.424

1'31.684

 0.311 S 231.311
16 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 27

+2.424

1'31.684

 0.000 S 231.311
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 30

+2.437

1'31.697

 0.013 S 231.279
18 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 22

+2.890

1'32.150

 0.453 M 230.142
19 Mexico S. Pérez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 23

+2.981

1'32.241

 0.091 M 229.915
20 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 25

+3.697

1'32.957

 0.716 M 228.144
21 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 25

+3.759

1'33.019

 0.062 M 227.992
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 26

+3.870

1'33.130

 0.111 M 227.720
Volledige uitslag
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