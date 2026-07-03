F1 GP van Groot-Brittannië: Hamilton voor Antonelli in enige training op Silverstone, Verstappen zesde

Lewis Hamilton heeft een sterke start van zijn Britse Grand Prix-weekend achter de rug. De zevenvoudig F1-wereldkampioen was het snelst in de enige training van dit weekendd. De Ferrari-coureur zette op softs een 1m29.260s neer, 0.213s sneller dan zijn Mercedes-opvolger en kampioenschapsleider Kimi Antonelli - die een groot deel van de sessie had aangevoerd.

Er was vanaf het begin meteen volop actie, aangezien dit het enige trainingsuurtje van het sprintweekend was. Dat leidde ertoe dat het vooraan continu stuivertje wisselen was, terwijl coureurs voortdurend het aantal ronden opdreven, de hoeveelheid brandstof afnam en de 49 graden Celsius hete Silverstone-baan evolueerde. Halverwege was Antonelli de toonaangevende factor met 1m30.777s, slechts 0.192s sneller dan Red Bull’s Isack Hadjar en 0.209s sneller dan teamgenoot en titelrivaal George Russell.

Als de omstreden ADUO-resultaten een indicatie zouden zijn, dan viel wellicht te verwachten dat Red Bull en Mercedes de eerste plekken zouden bezetten, aangezien het circuit in Northamptonshire zeer vermogensgevoelig is. Dat was donderdag overigens ook een groot gespreksonderwerp, vooral qua energiemanagement. Omdat die tijden vier seconden langzamer waren dan Hamiltons VT1-referentie uit 2025, liet het zien hoeveel snelheid er daadwerkelijk is opgeofferd om superclipping te verminderen.

Maar het was nog vroeg en Ferrari-coureur Lewis Hamilton mengde zich gaandeweg toch in de debatten. Op de harde band kwam hij tot 1m30.521s, 0.256s sneller dan Antonelli, precies op het moment dat Oscar Piastri tussen Becketts en Chapel spinde.

Oscar Piastri spun his McLaren in the session Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

De echte actie kwam toen teams in de laatste tien minuten hun runs op de zachte band afwerkten, waarbij het Mercedes-duo als eerste de 1m30s-grens doorbrak. Antonelli voerde die versnelling aan met 1m29.473s, maar liefst 0.465s sneller dan Russell, die Charles Leclerc slechts een tiende achter zich had.

Zijn Ferrari-teamgenoot Hamilton ging met nog zes minuten te gaan echter pardoes naar de snelste tijd. De zevenvoudig wereldkampioen zette voor zijn thuispubliek een 1m29.260s neer en die rondetijd werd vervolgens niet meer verbeterd, mede doordat Antonelli de resterende minuten in zijn pitbox doorbracht.

Leclerc deed het tegenovergestelde, waardoor de Monegask laat de derde plek nog overnam met een 1m29.859s, net iets minder dan een tiende voor de als vierde geklasseerde Russell. Piastri completeerde de top vijf met een 1m30.147s, een tiende sneller dan de als zesde geëindigde Max Verstappen voor Red Bull. De teamgenoot van de Australische McLaren-coureur, Lando Norris, pakte de zevende plaats.

De regerend wereldkampioen zette een 1m30.288s neer, 0.050s sneller dan de als achtste geklasseerde Hadjar, terwijl 'best of the rest'-eer ditmaal naar Audi-coureur Nico Hulkenberg ging, die nog altijd op zoek is naar zijn eerste punt van 2026. Hulkenberg zette een 1m30.743s neer, met zijn snelste tijd op de mediums, waarmee hij voor Racing Bulls-man Liam Lawson eindigde, die de top 10 op mediums completeerde met een 1m30.850s.