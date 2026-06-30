De Grand Prix van Oostenrijk 2026 was zo'n race waarin zowel de als tweede of derde geëindigde coureur had kunnen winnen, maar de zegevierende coureur – Mercedes' George Russell – was degene die op het cruciale moment het best bestand was tegen de druk.

Hij blijft achter teamgenoot Kimi Antonelli, de leider in het kampioenschap, maar klom naar de tweede plaats in de stand en verkleinde de achterstand op een dag waarop Antonelli een rommelige eerste bocht liet uitgroeien tot een rommelige eerste stint, duidelijk nog steeds van slag door een fout in de kwalificatie die hem ertoe bracht een ronde af te breken die hem op de eerste startrij zou hebben gezet.

Russells vermogen om te presteren onder druk en alles te herkennen wat hem een voordeel op zijn rivalen kan geven, zijn vaardigheden waarmee hij die achterstand op zijn teamgenoot kan goedmaken, volgens zijn voormalige teambaas Claire Williams.

"Uit mijn ervaring met George denk ik dat hij perfect in staat is die psychologische strijd te winnen als het erop aankomt een wereldkampioenschap te proberen te winnen, daartegen te strijden tegen je teamgenoot, die steevast de zwaarste concurrent of rivaal zal zijn die je hebt, omdat je in hetzelfde materiaal zit," vertelde ze aan geselecteerde media, waaronder Motorsport.com.

"Waar hij goed in is – hij is behoorlijk zelfbewust, George – hij zal daar elke dag zitten denken: ‘Wat moet ik doen om mijn teamgenoot te overtreffen? Hoe kan ik die strijd winnen?'

"Steevast is het in die kampioenschappen, waarin teamgenoten tegen elkaar racen – vergelijkbaar met toen Lewis [Hamilton] en Nico [Rosberg] het tegen elkaar opnamen en Nico hem pakte – de psychologische strijd die de oorlog wint. En ik denk dat George, omdat hij in dit stadium misschien een laagje volwassenheid heeft ten opzichte van Kimi, puur door de cijfers, dat daar is waar hij het gevecht zal winnen."

Claire Williams nam de dagelijkse leiding van het Williams-team over toen haar vader Frank in 2013 een stap terug deed. Foto door: Getty Images

Russell was een junior van Mercedes toen hij werd ondergebracht bij het team Williams – toen nog eigendom van en geleid door de familie Williams – nadat hij in 2018 zijn rookieseizoen in de F2 had gewonnen. Hoewel de deal het krap bij kas zittende team in staat stelde om met korting toegang te krijgen tot Mercedes-motoren, bleef het geld schaars en was de auto van 2019 niet competitief.

De pandemie het jaar daarop dreef Williams richting faillissement en het team werd alleen gered door een verkoop aan nieuwe eigenaren Dorilton Capital. Ondertussen bleef Russell achteraan de grid terwijl Mercedes en Hamilton nog twee wereldkampioenschappen wonnen.

Hoewel Russell bleef azen op een zitje bij Mercedes, kwam dit pas eind 2021 tot stand, toen het ervoor koos Valtteri Bottas als teamgenoot van Hamilton aan de kant te schuiven. Helaas voor Russell viel zijn overstap naar het fabrieksteam samen met een wijziging in het technische reglement waar Mercedes totaal geen grip op kreeg.

Russell in de Williams FW43 in Bahrein in 2020. Een week later zat hij in een Mercedes als vervanger van de zieke Lewis Hamilton. Foto door: Getty Images

"Telkens wanneer George bij Williams zat en onder zijn contract uit wilde, en hij gewoon kon zien dat Mercedes daar alles won, was mijn argument altijd duidelijk. Deze jaren zijn misschien zwaar en je bent nu misschien ongelukkig, maar ze zullen je goed van pas komen en een heel sterk platform en een mantel van veerkracht bieden waarop je in je latere jaren in F1 mogelijk een beroep moet doen.

"Hij neemt het gewoon heel serieus. En ik weet niet zeker, ik weet niet of je per se te veel kunt analyseren, want er is zoveel in F1 dat analyse nodig heeft. Ik denk dat George gewoon grondig is, en hij is een perfectionist.

"Dat kan alleen maar een voordeel zijn in de positie waarin hij zich dit jaar bevindt.

"Hij vertelde vroeger een verhaal over toen hij met zijn vader kartte toen hij heel jong was. Mensen gaven hem vroeger de bijnaam ‘Opa' omdat hij zich voor zijn leeftijd gewoon op een buitengewoon volwassen manier gedroeg.

"En ik denk dat dat niveau van volwassenheid hem dat niveau van perfectionisme heeft gegeven. Dat is George, toch? Hij moet alles naar beste kunnen doen."