Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Oostenrijk

Ik herinner me november 2012 alsof het gisteren was. Net van de universiteit kwam ik terecht in een sollicitatiegesprek bij wat nu deel uitmaakt van Motorsport Network.

Daar zat ik dan, op een bank bij Sendlinger Tor in München, tegenover de Duitse hoofdredacteur Christian Nimmervoll, die de taak had mijn vaardigheden op de proef te stellen. Een van mijn opdrachten: schrijf een column over een onderwerp naar keuze.

Ik had er in een mum van tijd een gevonden. Toevallig had ik slechts een paar dagen eerder precies daarover een stuk geschreven voor een particuliere nieuwssite genaamd Magdeburger Nachrichten. Destijds was mijn routine om uit elke grand prix één specifiek gespreksonderwerp te pikken dat mijn aandacht had getrokken.

Vlak voor mijn interview had de Grand Prix van Abu Dhabi plaatsgevonden, en de kop van mijn stuk luidde: "Gevaarlijke rammelbakken".

Iedereen die zich die race nog kan voorstellen, weet precies waar dit heen gaat: achterblijvers HRT, waarvan de auto's geregeld onder hun coureurs uit elkaar vielen en de ene gevaarlijke situatie na de andere veroorzaakten. In Abu Dhabi kreeg Narain Karthikeyan plotseling te maken met een hydraulisch defect, waardoor zijn stuurwiel blokkeerde.

Nico Rosberg, pal onder zijn versnellingsbak, had absoluut geen kans om hem te ontwijken. Hij knalde achter op de auto van de Indiër, vloog door de lucht en sloeg tegen de vangrails.

En dat was niet eens het enige huiveringwekkende moment. Karthikeyan en zijn teamgenoot Pedro de la Rosa zullen destijds zeker niet met veel gemoedsrust in die cockpit zijn gestapt.

Voor mijn test probeerde ik mijn gedachten van een paar dagen eerder 1-op-1 over te nemen. Ik gaf de column de titel: "Loopt hij nog, of is hij rijp voor de schroothoop?"

En op de een of andere manier bezorgt Cadillac me daar nu enorme flashbacks naar.

De parallellen zijn onmogelijk te negeren. Ik kan me simpelweg niet voorstellen dat Sergio Perez en Valtteri Bottas op dit moment ook maar een greintje vertrouwen hebben in hun MAC-26. Want elke keer dat ze zich vastgespen, moeten ze vrezen dat er weer iets anders kapotgaat.

Of het nu gaat om spiegels die eraf vallen, sidepods die wegvliegen, of een ophanging die in tweeën breekt zoals in Canada: het voelt alsof elk afzonderlijk onderdeel van die Cadillac op een bepaald moment op hol is geslagen – en dat kan voor een coureur geen geweldig gevoel zijn.

Maar het absolute nachtmerriescenario voor elke coureur is wanneer de remmen het begeven. En dat is precies wat Bottas overkwam tijdens VT3 in Barcelona. "Ik ben mijn rempedaal kwijt. Het pedaal is volledig weg," meldde de Fin destijds over de radio aan zijn team.

Bottas dacht snel en vond een andere manier om te stoppen: hij schakelde op het rechte stuk voor bocht 10 terug door de versnellingen, puur vertrouwend op de motorrem. Hij schoot de bocht nog steeds voorbij, maar kwam gelukkig tot stilstand in de enorme grindbak. Als dit in Monaco was gebeurd, was het een compleet ander verhaal geweest.

Dit weekend in Spielberg ging de nachtmerrie van betrouwbaarheidsproblemen voor de nieuwkomer onverminderd door: Perez kwam vrijdag twee keer tot stilstand, terwijl de auto van Bottas in brand vloog. Op zondag deden zijn remmen precies hetzelfde – na amper twee ronden. Perez kwam slechts twee ronden verder voordat zijn diagnose luidde: rook in de cockpit.

“Het gebeurde echt plotseling,” legde Bottas uit. “Ik kreeg pas rook voor bocht 4 en vervolgens zag ik uit bocht 4 de brand. Dus het was rook vóór het vuur en echt heel snel. En zelfs toen ik de remmen niet gebruikte in bocht 6, 7, 8, werd het niet minder. Dus het was duidelijk dat alles gewoon gaar was.”

Voor Bottas was het zijn derde uitvalbeurt op rij: hij had al een remdefect gehad in Monaco, gevolgd door oververhitting van zijn auto in Barcelona. De frequentie van deze defecten is uiterst zorgwekkend.

"Als we de races niet uitrijden, kunnen we ook niet echt veel leren over de auto en het pakket,” mompelde hij zondagavond, zichtbaar gefrustreerd.

Burning brakes ended Valtteri Bottas' Austrian GP Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Bottas had zich ongetwijfeld een heel andere realiteit voorgesteld toen hij bij Cadillac tekende. Misschien een sprookjesachtig debuut zoals Haas dat beleefde toen het in 2016 de Formule 1-grid bestormde.

Romain Grosjean kwam destijds als zesde over de streep in de allereerste race van het team, wat tot uitbundige vieringen leidde. Het gejuich was net zo luid toen hij het een race later nog beter deed en als vijfde eindigde. Tel daar een achtste plaats in Sochi bij op, en Haas had in drie van zijn eerste vier races punten gescoord.

Cadillac is daar lichtjaren van verwijderd.

Daarover gesproken: ik zou Perez in Monaco een slapeloze nacht hebben bezorgd, maar destijds werd in plaats daarvan Charles Leclerc genomineerd. Toch had Perez een gouden kans om zijn eerste punten te pakken weggegooid met een ronduit domme actie.

De Mexicaan stond bij de herstart te ver naar voren in zijn startvak (niet voor het eerst) en kreeg daar een straf voor. De tiende plaats en dat historische eerste punt gingen in rook op en belandden, nota bene, in de schoot van Fernando Alonso en Aston Martin, dat zelf hopeloos inferieur is aan Cadillac.

Die blunder deed veel pijn en heeft de strijd om de tiende plaats in het constructeurskampioenschap misschien al beslist. En toch is het de afgelopen jaren zelden makkelijker geweest om een ander team in F1 te verslaan.

Sergio Perez narrowly missed out on points in Monaco Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Ik moet toegeven dat ik, met Haas in gedachten, behoorlijk wat meer van Cadillac had verwacht. Mijn gewaagde voorspelling was dat Cadillac minstens twee teams achter zich zou laten.

Ik geloof niet langer dat dat gaat gebeuren.

Maar laat me één ding duidelijk maken: ik zeg niet dat Cadillac niet thuishoort in de Formule 1. Ik ben een enorme fan van achterhoedeteams; ik heb zelfs mijn bachelorscriptie over hen geschreven. Ik hou van rommelige operaties met ducttape zoals Andrea Moda, en ik vind het hyperprofessionalisme van de moderne Formule 1 niet bijzonder opwindend.

Bovendien: hoe meer auto's op de grid, hoe beter.

Dus ik ben blij dat Cadillac er is en ons verhaallijnen bezorgt. En toch kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat ik me afvraag of dit werkelijk de vervulling is waarop Bottas hoopte bij zijn comeback in de Formule 1.

Moet Bottas, op 36-jarige leeftijd, echt het veld opvullen helemaal achteraan de grid? In een auto die geen enkele kans heeft om punten te scoren en altijd het risico met zich meedraagt dat iets vitaals de geest geeft?

Ik denk het niet.

Hij moet zich afvragen of het echt de moeite waard is om keer op keer zijn leven te riskeren. Zelfs als zijn antwoord ja is, zal hij nu nog steeds slecht slapen. Want op de baan is de Fin volledig de weg kwijt tegenover Perez.

Hij staat 2-6 achter in hun interne kwalificatieduel, nadat hij alle laatste vier shootouts heeft verloren. En in de races krijgt hij momenteel niet eens de kans om zijn waarde te bewijzen.

Zijn redding zou zomaar kunnen zijn dat Cadillacs voorkeurscoureur, Colton Herta, op dit moment ook niet bepaald de sterren van de hemel rijdt in Formula 2, met slechts punten in vier van de 12 races.

Dat kan zijn stoeltje voorlopig misschien redden. Als hij het überhaupt nog wil, tenminste.