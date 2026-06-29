Geen betrouwbaarheid en geen snelheid: Sainz baalt van huidige staat Williams

Carlos Sainz en Williams kennen een moeizame start van het Formule 1-seizoen 2026, en de moeilijke tijden gingen verder in Oostenrijk, waar de Spanjaard moest toegeven: "we hebben geen betrouwbaarheid, we hebben geen snelheid, we hebben geen auto die in staat is punten te scoren”.

Williams heeft geen geheim gemaakt van zijn problemen dit jaar, terwijl het worstelt met een auto die te zwaar en niet competitief is. Het heeft tot nu toe slechts 11 punten gescoord en staat achtste in het teamklassement, met Sainz 14e met zes punten in het rijderskampioenschap.

In Oostenrijk gingen de problemen door, want zowel Sainz als teamgenoot Alex Albon werden in Q1 uitgeschakeld in de kwalificatie voor de race op de Red Bull Ring. Het team identificeerde echter na de sessie verschillende problemen, en Sainz had een positieve kijk op de race.

“We hebben gisteravond en voor de kwalificatie een paar dingen ontdekt die niet helemaal goed werkten,” vertelde hij aan de Spaanse omroep DAZN.

“We zijn erin geslaagd ze te verhelpen en, eerlijk gezegd, vandaag reed ik in elk geval een goede race. Ik vocht met auto's waarvan ik niet had verwacht dat ik ermee zou vechten – de Audi's, de Alpines, de Haases – en ik kon ze achter me houden. Dus dat is het positieve dat ik meeneem: de snelheid.”

De enthousiasme van Sainz werd echter afgebroken door een elektrisch probleem dat zijn race beëindigde en de virtual safety car veroorzaakte nadat hij tot stilstand was gekomen op het rechte stuk bij de pits. Toen drong de omvang van de “positieve punten” van het weekend pas echt door.

Foto door: Eric Le Galliot

"Laten we onszelf niet voor de gek houden, positief alleen binnen de context van het prestatieniveau dat we op dit moment hebben, en dat is erg slecht,” vervolgde Sainz.

“Het is positief omdat ik me dit weekend niet comfortabel voelde met de auto, en daarna heb ik voor de kwalificatie een paar dingen veranderd en voor de race nog een paar, en dat bracht me terug naar waar ik was in Barcelona en in de vorige races, waar ik me comfortabel voelde – tenminste met de beperkte prestaties die we hebben.

“Dus dat stelt me in elk geval gerust. Maar hopelijk is dit het laatste van deze echt slechte weekenden waarin alles mis is gegaan. Want uiteindelijk hebben we geen betrouwbaarheid, we hebben geen snelheid, we hebben geen auto die in staat is punten te scoren, dus we zullen moeten afwachten of de dingen verbeteren op Silverstone.”

De hoop aan de horizon voor Sainz komt in de vorm van een reeks upgrades die Wiliams voorbereidt om te introduceren. Het team uit Grove is voorzichtig geweest met zijn programma voor nieuwe onderdelen, omdat het zijn gewichts- en prestatieproblemen in één keer wil aanpakken, in plaats van zijn budgetplafond op te branden met kleine wijzigingen.

De eerste nieuwe onderdelen arriveren bij de thuisrace van Williams op Silverstone volgend weekend, waar Sainz’ teamgenoot Albon denkt dat de FW48 een stap omhoog in de rangorde kan maken.

“Het gaat ons niet naar het middenveld brengen, maar het brengt ons misschien dichter bij Haas,” vertelde Albon aan verslaggevers, onder wie Motorsport.com. “Ik denk dat dat dit jaar misschien een verstandige eerste stap is om wat dichter bij de middenveldauto's te komen. We werden vandaag op een ronde gezet door de RB's, dus... We zitten er behoorlijk ver vanaf.”

Aanvullende verslaggeving door Stuart Codling