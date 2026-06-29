Russell viel terug op "abnormale" rijstijl om F1 Grand Prix van Oostenrijk te winnen

George Russell zegt dat hij nog steeds probeert één te worden met zijn 2026 Mercedes Formula 1-auto en een "abnormale" rijstijl probeerde om de overwinning in de Austrian Grand Prix veilig te stellen.

Russell pakte zaterdag pole en zette die zondag om in zijn tweede overwinning van het seizoen, terwijl hij probeert kampioenschapsleider Kimi Antonelli in te halen. Nu de Italiaan als derde finishte, gaat Russell naar zijn thuisrace op Silverstone met 40 punten achterstand op zijn teamgenoot.

Maar Russells overwinning was allesbehalve eenvoudig: hij kwam onder druk te staan van Red Bulls Max Verstappen, terwijl Antonelli qua tempo ook een licht voordeel leek te hebben.

Na een aantal pijnlijke nederlagen tegen Antonelli, en een defecte powerunit terwijl hij in Canada aan de leiding lag, vond Russell dat zijn pole in Barcelona en zijn optreden in Oostenrijk belangrijk waren om zichzelf aan zijn eigen kunnen te herinneren.

"De moeilijke races stellen je psychologisch zeker op de proef, en deze laatste twee weekenden zijn voor mij van vitaal belang geweest om mezelf eraan te herinneren dat ik het kan," zei hij. "Het zijn een paar zware maanden geweest met een aantal echt lastige races, met races waarin het voelde alsof alles tegen me werkte, en daarna een paar races met moeilijke prestaties.

"Ik heb een echt ongelooflijke teamgenoot naast me, die week in, week uit behoorlijk spectaculaire prestaties levert. Dus voor mij, richting Canada, richting Barcelona vanaf een behoorlijk dieptepunt, had ik veel veerkracht nodig om terug te kunnen komen en sterke prestaties neer te zetten.

"Dus om de laatste twee poles te pakken, om hier dit weekend de overwinning te pakken, vooral op een circuit waarvan ik niet denk dat het zo goed bij mij past, ben ik echt trots."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Photo by: Pauline Ballet - Formula 1

Dat betekent niet dat Russell zijn 2026-auto nu volledig onder de knie heeft, want hij past zijn rijstijl nog steeds aan om het maximale te halen uit Mercedes' winnende pakket na een radicale wijziging van de reglementen.

"Ik heb veel vertrouwen in mezelf, wetende dat ik het kan. Ik heb minder vertrouwen in het vermogen om alles op één lijn te krijgen met de auto, de afstelling en de banden, omdat het voor mij gewoon zo wisselvallig is geweest," gaf hij toe.

Daarom paste hij tijdens de verzengende race op de Red Bull Ring een andere rijstijl toe om zijn banden te managen, in de wetenschap dat zijn eerdere aanpak waarschijnlijk niet zou hebben gewerkt.

"Het team heeft echt ongelooflijk werk geleverd door echte antwoorden te geven op waarom de prestaties niet goed waren," legde hij uit. "Het was duidelijk wat het probleem was, en het was duidelijk hoe we dat misschien konden oplossen. En toen we misschien wat historische data doornamen, waren er enkele trends hiervan, en dat is allemaal alleen maar verergerd met deze nieuwe auto.

"Als ik dit raceweekend in was gegaan, had mijn eerdere aanpak me op een circuit als dit misschien echt benadeeld. En ik reed de race heel anders en eerlijk gezegd behoorlijk abnormaal, om de banden te managen, en dat werkte behoorlijk goed.

"Vorig jaar wist ik echt hoe ik met de banden moest omgaan op warme circuits, koude circuits, gladde oppervlakken, ruwe oppervlakken. En dit jaar weet ik dat eerlijk gezegd niet. Dus ik bouw dat opnieuw op."