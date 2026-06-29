Hamilton reageert op Verstappens boordradio: "Een wereldkampioen haal je niet buitenom in"

Lewis Hamilton heeft met de woorden “je kunt niet verwachten dat je een wereldkampioen buitenom inhaalt” gereageerd op Max Verstappens boordradio om hem te bestraffen voor het onderlinge gevecht tijdens de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk.

De rivalen om de F1-wereldtitel van 2021 pakten hun strijd weer op in twee duels op de Red Bull Ring, wat Hamilton “erg vermakelijk” noemde. In ronde 11 hield hij Verstappen nog succesvol achter zich, alvorens hij de positie in ronde 22 alsnog aan de Red Bull-coureur verloor.

Tijdens het gevecht in ronde 11 dook Verstappen er bij bocht 3 voorbij, waarna Hamilton terugkruiste richting bocht 4, waarna de viervoudig wereldkampioen probeerde buitenom in bocht 6 in te halen. De Ferrari-coureur drukte zijn rivaal over de kerbstones nadat hij bij de apex voor lag, waardoor Verstappen met twee wielen het grind in moest.

Dat moment leidde ertoe dat Verstappen via de teamradio vroeg om Hamilton te bestraffen, maar de stewards ondernamen geen actie. Toen Hamilton na de race door in het vierkantje met media werd verteld dat Verstappen had gevraagd om Hamilton te bestraffen voor zijn verdedigende manoeuvre, antwoordde de Brit: “Hij ging buitenom. Je kunt niet verwachten dat je buitenom kunt gaan bij een wereldkampioen. Ik zou andersom ook niet verwachten dat ik hem daar buitenom had kunnen inhalen. Dus hij lag achter bij de apex en daarom had hij die bocht moeten opgeven, maar dat deed hij niet. Ik liet net genoeg ruimte.”

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Verstappen, die na de race niet specifiek naar het incident werd gevraagd, was niet bovenmatig bezig met het gevecht, omdat hij zich meer zorgen maakte over tijdverlies tijdens de poging leider George Russell te achterhalen: “Ik kon het gat zelfs na de gevechten met Lewis dichten. Het was cool, maar het kostte ons behoorlijk wat tijd.”

Toen hun gevecht na de eerste reeks pitstops werd hervat, trok Verstappen wellicht lering van het eerste duel, want hij koos er ditmaal voor om aan de binnenkant te blijven richting bocht 6, waardoor hij Hamilton naar buiten kon dwingen en de plek kon pakken.

Uiteindelijk was Hamilton van mening dat Ferrari sowieso niet echt meedeed in de strijd vooraan vanwege balansproblemen met zijn auto, wat het racetempo belemmerde op weg naar P5, 26 seconden achter Russell.

Hoewel Hamilton zijn opmerkingen herhaalde dat Mercedes het beste pakket op de grid heeft, vond hij ook dat de upgrades van Red Bull in Oostenrijk een groot verschil maakten.

“Zij [Red Bull] hebben dit weekend een enorme stap gezet. Ik denk dat ze een upgrade van drie tot vier tienden moeten hebben meegenomen,” zei Hamilton. “Drie tienden kwamen alleen al van het gewicht dat ze van de auto hebben gehaald, wat enorm is.

“Aangezien ze in sommige races, zoals Monaco, zo dichtbij zaten en negen kilo te zwaar waren, laat dat zien dat ze een goede auto hebben en dat ze dat gewicht zijn kwijtgeraakt. En daarna hebben ze veel upgrades meegenomen, dus ze zullen in de komende races een kracht zijn om rekening mee te houden.”

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Reality check" voor Ferrari

Nadat hij van de overwinning in Barcelona naar de vijfde plaats in Oostenrijk was gegaan, noemde Hamilton het resultaat “een reality check”, waarbij Ferrari wil begrijpen waarom het op de Red Bull Ring moeite had ten opzichte van Mercedes en Red Bull.

“Ik denk dat we niet weten waarom we zondag in Barcelona zo competitief waren. Ik denk dat dat een heel sterk circuit voor mij is. Ik koos een strategie waarvan ik dacht, uit ervaring, dat ik wist dat die zou werken. Met de degradatie die we hadden, was het net 2021,” legde Hamilton uit.

“Maar vandaag werden we volgens mij meer met de realiteit geconfronteerd, namelijk dat we nog steeds een goede auto hebben, maar qua tempo achterlopen op Mercedes. Zij zijn gewoon sneller en wij moeten ons blijven ontwikkelen. Dat betekent niet dat we dat gat niet kunnen dichten. Maar die ene overwinning in Barcelona betekent ook niet dat we hen de hele tijd gaan verslaan. Ik denk dat het tegenovergestelde waar is. We hebben veel werk te doen. We moeten performance aan de auto blijven toevoegen, vooral vermogen.”