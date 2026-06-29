Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Max Verstappen barste tijdens F1-simulatorrun voor Silverstone in lachen uit

Formule 1
GP van Oostenrijk
Max Verstappen barste tijdens F1-simulatorrun voor Silverstone in lachen uit

Hamilton reageert op Verstappens boordradio: "Een wereldkampioen haal je niet buitenom in"

Formule 1
GP van Oostenrijk
Hamilton reageert op Verstappens boordradio: "Een wereldkampioen haal je niet buitenom in"

Marquez bevestigt: “Informele gesprekken” met Honda voordat hij zich aan Ducati verbond

MotoGP
Marquez bevestigt: “Informele gesprekken” met Honda voordat hij zich aan Ducati verbond

Trackhouse over verslaan van fabrieks-Aprilia's in TT Assen: “Onze rijders waren beter”

MotoGP
TT Assen
Trackhouse over verslaan van fabrieks-Aprilia's in TT Assen: “Onze rijders waren beter”

Russell viel terug op "abnormale" rijstijl om F1 Grand Prix van Oostenrijk te winnen

Formule 1
GP van Oostenrijk
Russell viel terug op "abnormale" rijstijl om F1 Grand Prix van Oostenrijk te winnen

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Oostenrijk

Formule 1
GP van Oostenrijk
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Oostenrijk

Column: Wie het best geslapen heeft na de Grand Prix van Oostenrijk

Formule 1
GP van Oostenrijk
Column: Wie het best geslapen heeft na de Grand Prix van Oostenrijk

Winnaars en verliezers van de MotoGP TT van Assen

MotoGP
Winnaars en verliezers van de MotoGP TT van Assen
Formule 1 GP van Oostenrijk

Hamilton reageert op Verstappens boordradio: "Een wereldkampioen haal je niet buitenom in"

Hamilton heeft Verstappens oproep dat hij bestraft had moeten worden tijdens hun gevecht in de Grand Prix van Oostenrijk van de hand gewezen

Haydn Cobb Stuart Codling
Bewerkt:
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Lewis Hamilton heeft met de woorden “je kunt niet verwachten dat je een wereldkampioen buitenom inhaalt” gereageerd op Max Verstappens boordradio om hem te bestraffen voor het onderlinge gevecht tijdens de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk.

De rivalen om de F1-wereldtitel van 2021 pakten hun strijd weer op in twee duels op de Red Bull Ring, wat Hamilton “erg vermakelijk” noemde. In ronde 11 hield hij Verstappen nog succesvol achter zich, alvorens hij de positie in ronde 22 alsnog aan de Red Bull-coureur verloor.

Tijdens het gevecht in ronde 11 dook Verstappen er bij bocht 3 voorbij, waarna Hamilton terugkruiste richting bocht 4, waarna de viervoudig wereldkampioen probeerde buitenom in bocht 6 in te halen. De Ferrari-coureur drukte zijn rivaal over de kerbstones nadat hij bij de apex voor lag, waardoor Verstappen met twee wielen het grind in moest.

Dat moment leidde ertoe dat Verstappen via de teamradio vroeg om Hamilton te bestraffen, maar de stewards ondernamen geen actie. Toen Hamilton na de race door in het vierkantje met media werd verteld dat Verstappen had gevraagd om Hamilton te bestraffen voor zijn verdedigende manoeuvre, antwoordde de Brit: “Hij ging buitenom. Je kunt niet verwachten dat je buitenom kunt gaan bij een wereldkampioen. Ik zou andersom ook niet verwachten dat ik hem daar buitenom had kunnen inhalen. Dus hij lag achter bij de apex en daarom had hij die bocht moeten opgeven, maar dat deed hij niet. Ik liet net genoeg ruimte.”

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Verstappen, die na de race niet specifiek naar het incident werd gevraagd, was niet bovenmatig bezig met het gevecht, omdat hij zich meer zorgen maakte over tijdverlies tijdens de poging leider George Russell te achterhalen: “Ik kon het gat zelfs na de gevechten met Lewis dichten. Het was cool, maar het kostte ons behoorlijk wat tijd.”

Toen hun gevecht na de eerste reeks pitstops werd hervat, trok Verstappen wellicht lering van het eerste duel, want hij koos er ditmaal voor om aan de binnenkant te blijven richting bocht 6, waardoor hij Hamilton naar buiten kon dwingen en de plek kon pakken.

Uiteindelijk was Hamilton van mening dat Ferrari sowieso niet echt meedeed in de strijd vooraan vanwege balansproblemen met zijn auto, wat het racetempo belemmerde op weg naar P5, 26 seconden achter Russell.

Hoewel Hamilton zijn opmerkingen herhaalde dat Mercedes het beste pakket op de grid heeft, vond hij ook dat de upgrades van Red Bull in Oostenrijk een groot verschil maakten.

“Zij [Red Bull] hebben dit weekend een enorme stap gezet. Ik denk dat ze een upgrade van drie tot vier tienden moeten hebben meegenomen,” zei Hamilton. “Drie tienden kwamen alleen al van het gewicht dat ze van de auto hebben gehaald, wat enorm is.

“Aangezien ze in sommige races, zoals Monaco, zo dichtbij zaten en negen kilo te zwaar waren, laat dat zien dat ze een goede auto hebben en dat ze dat gewicht zijn kwijtgeraakt. En daarna hebben ze veel upgrades meegenomen, dus ze zullen in de komende races een kracht zijn om rekening mee te houden.”

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Reality check" voor Ferrari

Nadat hij van de overwinning in Barcelona naar de vijfde plaats in Oostenrijk was gegaan, noemde Hamilton het resultaat “een reality check”, waarbij Ferrari wil begrijpen waarom het op de Red Bull Ring moeite had ten opzichte van Mercedes en Red Bull.

“Ik denk dat we niet weten waarom we zondag in Barcelona zo competitief waren. Ik denk dat dat een heel sterk circuit voor mij is. Ik koos een strategie waarvan ik dacht, uit ervaring, dat ik wist dat die zou werken. Met de degradatie die we hadden, was het net 2021,” legde Hamilton uit.

“Maar vandaag werden we volgens mij meer met de realiteit geconfronteerd, namelijk dat we nog steeds een goede auto hebben, maar qua tempo achterlopen op Mercedes. Zij zijn gewoon sneller en wij moeten ons blijven ontwikkelen. Dat betekent niet dat we dat gat niet kunnen dichten. Maar die ene overwinning in Barcelona betekent ook niet dat we hen de hele tijd gaan verslaan. Ik denk dat het tegenovergestelde waar is. We hebben veel werk te doen. We moeten performance aan de auto blijven toevoegen, vooral vermogen.”

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Max Verstappen barste tijdens F1-simulatorrun voor Silverstone in lachen uit

Formule 1
GP van Oostenrijk
Max Verstappen barste tijdens F1-simulatorrun voor Silverstone in lachen uit

Hamilton reageert op Verstappens boordradio: "Een wereldkampioen haal je niet buitenom in"

Formule 1
GP van Oostenrijk
Hamilton reageert op Verstappens boordradio: "Een wereldkampioen haal je niet buitenom in"

Marquez bevestigt: “Informele gesprekken” met Honda voordat hij zich aan Ducati verbond

MotoGP
Marquez bevestigt: “Informele gesprekken” met Honda voordat hij zich aan Ducati verbond

Trackhouse over verslaan van fabrieks-Aprilia's in TT Assen: “Onze rijders waren beter”

MotoGP
TT Assen
Trackhouse over verslaan van fabrieks-Aprilia's in TT Assen: “Onze rijders waren beter”
Vorig artikel Russell viel terug op "abnormale" rijstijl om F1 Grand Prix van Oostenrijk te winnen

Beste reacties
Meer van
Haydn Cobb

MotoGP introduceert onmiddellijk verbod op holeshot-apparaten, verdere wijzigingen voor Duitse GP

MotoGP
MotoGP
TT Assen
MotoGP introduceert onmiddellijk verbod op holeshot-apparaten, verdere wijzigingen voor Duitse GP

Mercedes wijst speculatie over voorkeursbehandeling tussen Russell en Antonelli van de hand

Formule 1
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Mercedes wijst speculatie over voorkeursbehandeling tussen Russell en Antonelli van de hand

Waarom echte rangorde in F1 pas vanaf Barcelona duidelijk wordt

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Canada
Waarom echte rangorde in F1 pas vanaf Barcelona duidelijk wordt
Meer van
Lewis Hamilton

Hamilton en Leclerc vol vraagtekens na tegenvallende race pace Ferrari in Oostenrijk

Formule 1
Formule 1
GP van Oostenrijk
Hamilton en Leclerc vol vraagtekens na tegenvallende race pace Ferrari in Oostenrijk

F1-update: Max Verstappen zet grote stap met Red Bull-upgrades, Wolff plaatst vraagtekens bij Ferrari

Formule 1
Formule 1
GP van Oostenrijk
F1-update: Max Verstappen zet grote stap met Red Bull-upgrades, Wolff plaatst vraagtekens bij Ferrari

Verstappen en Sainz doen beroep op FIA, maar F1-fabrikanten moeten in spiegel kijken

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Canada
Verstappen en Sainz doen beroep op FIA, maar F1-fabrikanten moeten in spiegel kijken
Meer van
Ferrari

Mercedes-baas vraagt zich af hoe Ferrari zich "onbeperkte" F1-upgrades kan veroorloven

Formule 1
Formule 1
GP van Oostenrijk
Mercedes-baas vraagt zich af hoe Ferrari zich "onbeperkte" F1-upgrades kan veroorloven

Hoe Hamilton denkt dat Ferrari Mercedes kan verslaan in de F1 Grand Prix van Oostenrijk

Formule 1
Formule 1
GP van Oostenrijk
Hoe Hamilton denkt dat Ferrari Mercedes kan verslaan in de F1 Grand Prix van Oostenrijk

Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Jules de Graaf
Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Barcelona

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Door Erwin Jaeggi
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Barcelona

Red Bull slachtoffer van FIA’s meetmethode? Wat de ADUO-cijfers echt betekenen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Door Ronald Vording
Red Bull slachtoffer van FIA’s meetmethode? Wat de ADUO-cijfers echt betekenen

Waarom de F1-sprint een nieuwe impuls hard nodig heeft

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Filip Cleeren
Waarom de F1-sprint een nieuwe impuls hard nodig heeft
Bekijk meer