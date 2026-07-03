Russell: Energiemanagement Silverstone zal juist tot betere races leiden – zoals Australië en China

George Russell wuifde klachten over het verwachte energietekort tijdens de Britse Grand Prix weg en stelde dat, hoewel de Formule 1-coureurs het extra energiemanagement vervelend kunnen vinden, het voor "betere races" zal zorgen.

De openingsronde van het seizoen 2026 in Melbourne kreeg gemengde reacties; terwijl sommigen genoten van het chaotische 'jojo'-type racen dat met de nieuwe auto's te zien was, kraakten anderen het af als 'kunstmatig' gezien de verschillen in energie tussen de coureurs.

In recente races is het effect van energiemanagement niet zo uitgesproken geweest, met name na de wijzigingen in de toegewezen deployment en het beschikbare elektrische vermogen voor coureurs. Verwacht wordt dat Silverstone de zwaarste test zal vormen voor de herziene reglementen.

Het gebrek aan remzones op het circuit van Silverstone zal energierecuperatie extra belangrijk maken en leiden tot een grotere concentratie van superclipping gedurende een ronde; dit zou het karakter van enkele van de talloze snelle bochten op het circuit kunnen veranderen.

Een handvol coureurs die de 2026-auto's in de simulator op Silverstone hebben ervaren, heeft weinig vleiende meningen geuit, terwijl anderen hun oordeel hebben opgeschort. Russell zegt dat het uitdagend zal zijn, maar denkt dat de aanwezige fans hoe dan ook van het spektakel zullen genieten - zelfs als de kwalificatie enigszins wordt gehinderd door de verwachting van superclipping.

"Ik denk dat Silverstone geweldig zal zijn," dacht Russell. "Met deze regels wisten we dat er een aantal circuits zouden zijn die voor 22 coureurs moeilijker zijn om te ervaren dan andere.

"[Er zijn] 600.000 fans hier die waarschijnlijk niet zo veel geven om energiemanagement. Aan de andere kant hebben de circuits die het meest uitdagend zijn voor de energie, zoals Melbourne, China, tot nu toe betere races opgeleverd dan we in het verleden op die circuits hebben gezien.

"Er is geen twijfel dat op de circuits waar een energietekort is, de races beter zullen zijn. Het zal waarschijnlijk wat chaotischer zijn.

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Dus je zou dat als het positieve kunnen zien. Maar zeker, een kwalificatie over één ronde zal niet zo snel zijn als we in de voorbije jaren hebben gezien."

Gevraagd of hij dacht dat het rijgedrag van de huidige auto's "vreselijk" zou aanvoelen, voerde Russell aan dat coureurs ruimdenkend moesten zijn.

Zo legde de Brit uit dat de meningen van de coureurs allemaal relatief waren; in zijn ervaring maakte het niet noodzakelijk uit hoe snel de auto was. Hij merkte op dat de snelste auto die hij ooit in F1 had gereden - Williams' FW43 uit 2020 - een onaangename ervaring was, vooral omdat die totaal niet competitief was.

"Ik denk dat vreselijk een sterk woord is, weet je, het hangt er eerlijk gezegd vanaf wat je zoekt. Natuurlijk haal ik plezier uit het rijden met de snelste auto's en de snelste motoren ter wereld," zei Russell.

"Gedurende mijn F1-carrière was de snelste raceauto die ik in de loop van een seizoen reed waarschijnlijk de 2020 Williams-auto en we scoorden het hele seizoen geen enkel punt.

"Heb ik daarvan genoten? Helemaal niet, en de rondetijd die ik in de kwalificatie in 2020 op Silverstone neerzette, zal waarschijnlijk veel sneller zijn dan wat ik deze zaterdag neerzet. Maar ik hoop dat ik deze zaterdag meer plezier heb, omdat we allemaal competitiedieren zijn, we willen allemaal racen, we willen het gevecht aangaan met onze concurrenten.

"En ik vond het geweldig om dat in Formula 2 te doen. Die rondetijden zijn 10 seconden langzamer dan wat we nu in F1 neerzetten en zoals ik zei hebben we dit weekend 600.000 fans hier die ook niet zullen zeggen: 'dit is vreselijk'.

"Ik denk dat we gewoon een enigszins open blik moeten houden. Ik denk nog steeds dat de beste raceauto's in de geschiedenis de auto's van begin jaren 2000 waren, maar tel het aantal inhaalacties in een seizoen, wat waarschijnlijk hetzelfde is als het aantal inhaalacties dat we tegenwoordig in één race krijgen. Dus we kunnen niet alles hebben."