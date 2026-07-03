“Geloof dat ik iedereen kan verslaan” – Lando Norris zou Max Verstappen graag verwelkomen bij McLaren

Tijdens de Grand Prix van Oostenrijk kwamen ‘informele’ gesprekken tussen McLaren en het kamp Verstappen aan de oppervlakte. Het team in papaja heeft dat nadien ook niet ontkend, ingewijden van het team benadrukten slechts dat het logisch is en dat ‘iedereen in de paddock met iedereen praat’.

Dat laatste is logischerwijs waar en betekent ook meteen dat er niet te veel achter de berichtgeving moet worden gezocht. Een waarschijnlijke optie is namelijk dat het op twee manieren helpt om de druk op Red Bull te houden: zowel sportief als ook voor mogelijk nog betere voorwaarden. Daarnaast is het verkennen van de opties een volledig normaal gegeven, zowel voor een coureur als ook team.

Desondanks houdt Verstappens toekomst de gemoederen in de paddock wel bezig, waardoor ook Norris er tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Britse Grand Prix niet aan kon ontkomen.

“Om eerlijk te zijn willen veel coureurs naar McLaren komen. Ik weet niet waarom je alleen Max eruit pikt. Er zijn er nog heel wat anderen van wie ik weet dat ze ook graag naar McLaren willen komen”, glimlachte Norris. “Ik bedoel, het is iets positiefs. Het is een goed teken dat een viervoudig wereldkampioen aan boord wil komen en zich mogelijk bij het team wil voegen. Ik weet niet hoeveel er echt van waar is, maar het is wel iets moois.”

Lando Norris says it's "a cool thing" that a four-time world champion is showing interest in joining McLaren Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Norris zou er naar eigen zeggen niet per definitie onwelwillend tegenover staan. “Als ik de kans krijg om met andere coureurs samen te rijden, dan is dat iets waar ik altijd naar heb uitgekeken. Maar dat speelt nu niet, het is op dit moment niet echt serieus. En ik kijk ook gewoon uit naar mijn toekomst bij McLaren. Ik blijf hier nog vele, vele jaren, dus ik kijk ernaar uit wie mijn teamgenoot ook wordt. Voorlopig werken Oscar en ik heel goed samen en kijken we er ook naar uit om dat nog jaren te doen. Dat is nu onze focus.”

Kan Norris de strijd aangaan in hetzelfde materiaal?

Gevraagd of Norris denkt dat hij Verstappen in hetzelfde materiaal denkt te kunnen verslaan, reageert de regerend wereldkampioen met een lach: “Ik geloof dat ik dat kan… maar ik denk dit we het wel heel zorgvuldig moeten verwoorden. Maar ja, ik geloof dat ik iedere coureur kan verslaan.”

Het geloof in eigen kunnen is logischerwijs ook de mindset die iedere F1-coureur moet hebben, al voegt Norris wel meteen toe dat Verstappen in zijn optiek van de absolute buitencategorie in de F1-geschiedenis is. “Wat Max zo ongelooflijk goed maakt, is hoe hij constant hij gedurende het hele seizoen is. Ieder raceweekend opnieuw op dat niveau presteren, dat is indrukwekkend.”

“Ik denk dat veel coureurs op de grid een pole kunnen pakken en ongelooflijke rondjes kunnen rijden, maar wat sommigen echt uitzonderlijk maakt, is dat niveau halen in iedere vrije training, iedere kwalificatie en iedere race. En ik denk dat Max dat waarschijnlijk beter kan dan bijna iedereen.”

Max Verstappen congratulating Lando Norris in Abu Dhabi 2025, after the McLaren driver won his first world title. Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Desondanks zou Norris het wel als een interessante uitdaging zien om te tonen wat hij in hetzelfde materiaal waard is tegen een meervoudig wereldkampioen. “Ja, of het nu Max is of dat ik de kans krijg om het op te nemen tegen Lewis of Fernando, tegen welke coureur dan ook die als een van de besten wordt beschouwd: ik denk dat het een mooie kans voor mij zou zijn. Tegelijkertijd kijk ik uit naar alles wat de toekomst voor mij in petto heeft.”

Verstappen wil zich niet mengen in McLaren-geruchten

Verstappen wilde zich donderdag niet uitlaten over de McLaren-berichtgeving en stelde dat alle aandacht is gevestigd om het verder verbeteren van de performance met Red Bull na de Oostenrijk-upgrades.

“Ik ga me daar niet mee bezighouden. Ik heb eerder al gezegd wat ik erover wilde zeggen. Als ik iets nieuws ga doen of als er iets verandert, dan horen jullie dat van mij en niet van iemand anders die iets schrijft. Ik richt me gewoon op het werk dat ik met mijn team moet doen. We zitten in de lift, dus dat is mooi om te zien. Ik heb een heel positief weekend gehad in Oostenrijk en we proberen vanaf daar verder te bouwen. Ik weet dat het behoorlijk lastig kan worden, er is veel concurrentie, maar wij zijn hier uiteindelijk om samen sneller te worden.”