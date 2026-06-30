Wolff: Antonelli’s fouten in GP van Oostenrijk zullen nooit meer gebeuren

Mercedes Formula 1-teambaas Toto Wolff zegt dat Kimi Antonelli nooit meer dezelfde fouten zal maken, die hem een betere kans op de overwinning in de Grand Prix van Oostenrijk kostten.

De Italiaan zag zijn voorsprong in het wereldkampioenschap teruglopen tot 40 punten na de zege van George Russell op de Red Bull Ring, terwijl hij de race vanaf poleposition controleerde en een late aanval van Max Verstappen afsloeg, terwijl Antonelli op hen beiden inliep op de derde plaats.

Maar Antonelli miste zijn kans om poleposition te pakken toen hij zijn laatste kwalificatieronde afbrak, omdat hij een dubbel gezwaaide gele vlag verwarde met wat slechts een enkel gezwaaide gele vlag was voor Verstappens crash, wat Russell correct interpreteerde om met zijn laatste ronde pole te verzekeren.

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Met Antonelli die als vierde startte achter Russell en beide Ferrari-coureurs, was de 19-jarige in de openingsronden te agressief in zijn poging Charles Leclerc voorbij te gaan, wat hem een positie aan Verstappen kostte toen hij terugviel naar de vijfde plaats.

“De eerste paar bochten, daar werd de race verloren,” vatte Wolff samen. “Volle aanval, rempunt missen in bocht 1, rempunt missen in bocht 3, rempunt missen in bocht 4.

“Maar, zoals ik al zei, dit is precies wat ik van hem verwacht. Net als gisteren [in de kwalificatie], het geel, dat gaat hem nooit meer in zijn leven overkomen. Niet zien of het dubbel geel of enkel geel is.

“Op dezelfde manier vandaag [in de race], wilde hij gewoon meteen bij George zitten. Hij wilde vlak achter hem zitten en dat kostte hem een positie of twee.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Antonelli stak direct na de race de hand in eigen boezem voor de fouten en accepteerde dat zijn agressieve rijstijl hem een beter resultaat kostte.

“Ik was een beetje te enthousiast in de eerste paar ronden en reed absoluut niet goed,” zei Antonelli. “Ik maakte te veel fouten. En zelfs in de eerste stint op de medium [banden] verloor ik drie, vier seconden door fouten.

“Ik had moeite met de remmen, maar daarna denk ik dat ik, nadat ik van band wisselde, mezelf reset heb, en het tempo was weer erg sterk. En het was jammer dat ik me iets te laat bij het feest voegde.”

Antonelli schreef de fouten toe aan te veel ontspannen nadat hij beide vrijdagtrainingen op de Red Bull Ring had aangevoerd en vervolgens te gespannen was in de kwalificatie.

“Het was een weekend waarin ik heel sterk begon, en ik denk dat ik daardoor de intensiteit een beetje te veel liet zakken,” legde hij uit. “En toen we naar de kwalificatie gingen, voelde ik me gewoon een beetje gespannen, qua rijden. We zaten er nog steeds bij, maar ik had het gevoel dat ik niet zo goed reed en niet zo vrij.

“Natuurlijk, de laatste ronde liep zo, maar ik zat een tiende achter George, dus het zou waarschijnlijk P2 zijn geweest, heel dichtbij, maar P2.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Startend vanaf P4 was de eerste ronde echt slecht voor mij. En daarna had ik echt moeite met de remmen, en ik verloor gewoon veel tijd omdat ik fouten begon te maken. Maar daarna was de tweede stint iets beter, en de derde stint was echt, echt sterk. Het tempo was er gewoon, maar kwam natuurlijk net tekort.”

Later voegde hij eraan toe: “De fouten zijn gemaakt en zonder die fouten had ik waarschijnlijk de kans gehad om voor P2 of zelfs P1 te vechten. Maar natuurlijk is dat nu makkelijk gezegd, en we moeten ervoor zorgen dat ze niet opnieuw gebeuren.”