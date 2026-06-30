Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

McLaren onthult Google Gemini-livery voor F1 Grand Prix van Groot-Brittannië

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
McLaren onthult Google Gemini-livery voor F1 Grand Prix van Groot-Brittannië

Bottas roept op tot betrouwbaarheidsoplossingen bij Cadillac: 'We kunnen niet leren als we niet finishen'

Formule 1
GP van Oostenrijk
Bottas roept op tot betrouwbaarheidsoplossingen bij Cadillac: 'We kunnen niet leren als we niet finishen'

Wolff: Antonelli’s fouten in GP van Oostenrijk zullen nooit meer gebeuren

Formule 1
GP van Oostenrijk
Wolff: Antonelli’s fouten in GP van Oostenrijk zullen nooit meer gebeuren

Max Verstappens F1-toekomst: Zijn de gesprekken met McLaren serieus of extra druk op Red Bull?

Formule 1
GP van Oostenrijk
Max Verstappens F1-toekomst: Zijn de gesprekken met McLaren serieus of extra druk op Red Bull?

Martin wuift vragen over puntenvoorsprong weg: "Voel me fysiek niet 100% op de motor"

MotoGP
TT Assen
Martin wuift vragen over puntenvoorsprong weg: "Voel me fysiek niet 100% op de motor"

Wat maakt het populairste team van de MotoGP-grid anders?

MotoGP
TT Assen
Wat maakt het populairste team van de MotoGP-grid anders?

"Perfectionist" Russell heeft psychologisch voordeel ten opzichte van Antonelli, zegt voormalig teambaas

Formule 1
GP van Oostenrijk
"Perfectionist" Russell heeft psychologisch voordeel ten opzichte van Antonelli, zegt voormalig teambaas

"Niet geschikt voor het doel" – Newey bespreekt structurele problemen achter F1-worsteling Aston Martin

Formule 1
GP van Oostenrijk
"Niet geschikt voor het doel" – Newey bespreekt structurele problemen achter F1-worsteling Aston Martin
Formule 1 GP van Oostenrijk

Wolff: Antonelli’s fouten in GP van Oostenrijk zullen nooit meer gebeuren

De Mercedes-baas is ervan overtuigd dat Antonelli van fouten zal leren, die hem een betere kans op de overwinning in de GP van Oostenrijk hebben gekost

Haydn Cobb Oleg Karpov
Bewerkt:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Mercedes Formula 1-teambaas Toto Wolff zegt dat Kimi Antonelli nooit meer dezelfde fouten zal maken, die hem een betere kans op de overwinning in de Grand Prix van Oostenrijk kostten.

De Italiaan zag zijn voorsprong in het wereldkampioenschap teruglopen tot 40 punten na de zege van George Russell op de Red Bull Ring, terwijl hij de race vanaf poleposition controleerde en een late aanval van Max Verstappen afsloeg, terwijl Antonelli op hen beiden inliep op de derde plaats.

Maar Antonelli miste zijn kans om poleposition te pakken toen hij zijn laatste kwalificatieronde afbrak, omdat hij een dubbel gezwaaide gele vlag verwarde met wat slechts een enkel gezwaaide gele vlag was voor Verstappens crash, wat Russell correct interpreteerde om met zijn laatste ronde pole te verzekeren.

Lees ook:

Met Antonelli die als vierde startte achter Russell en beide Ferrari-coureurs, was de 19-jarige in de openingsronden te agressief in zijn poging Charles Leclerc voorbij te gaan, wat hem een positie aan Verstappen kostte toen hij terugviel naar de vijfde plaats.

“De eerste paar bochten, daar werd de race verloren,” vatte Wolff samen. “Volle aanval, rempunt missen in bocht 1, rempunt missen in bocht 3, rempunt missen in bocht 4.

“Maar, zoals ik al zei, dit is precies wat ik van hem verwacht. Net als gisteren [in de kwalificatie], het geel, dat gaat hem nooit meer in zijn leven overkomen. Niet zien of het dubbel geel of enkel geel is.

“Op dezelfde manier vandaag [in de race], wilde hij gewoon meteen bij George zitten. Hij wilde vlak achter hem zitten en dat kostte hem een positie of twee.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Antonelli stak direct na de race de hand in eigen boezem voor de fouten en accepteerde dat zijn agressieve rijstijl hem een beter resultaat kostte.

“Ik was een beetje te enthousiast in de eerste paar ronden en reed absoluut niet goed,” zei Antonelli. “Ik maakte te veel fouten. En zelfs in de eerste stint op de medium [banden] verloor ik drie, vier seconden door fouten.

“Ik had moeite met de remmen, maar daarna denk ik dat ik, nadat ik van band wisselde, mezelf reset heb, en het tempo was weer erg sterk. En het was jammer dat ik me iets te laat bij het feest voegde.”

Antonelli schreef de fouten toe aan te veel ontspannen nadat hij beide vrijdagtrainingen op de Red Bull Ring had aangevoerd en vervolgens te gespannen was in de kwalificatie.

“Het was een weekend waarin ik heel sterk begon, en ik denk dat ik daardoor de intensiteit een beetje te veel liet zakken,” legde hij uit. “En toen we naar de kwalificatie gingen, voelde ik me gewoon een beetje gespannen, qua rijden. We zaten er nog steeds bij, maar ik had het gevoel dat ik niet zo goed reed en niet zo vrij.

“Natuurlijk, de laatste ronde liep zo, maar ik zat een tiende achter George, dus het zou waarschijnlijk P2 zijn geweest, heel dichtbij, maar P2.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Startend vanaf P4 was de eerste ronde echt slecht voor mij. En daarna had ik echt moeite met de remmen, en ik verloor gewoon veel tijd omdat ik fouten begon te maken. Maar daarna was de tweede stint iets beter, en de derde stint was echt, echt sterk. Het tempo was er gewoon, maar kwam natuurlijk net tekort.”

Later voegde hij eraan toe: “De fouten zijn gemaakt en zonder die fouten had ik waarschijnlijk de kans gehad om voor P2 of zelfs P1 te vechten. Maar natuurlijk is dat nu makkelijk gezegd, en we moeten ervoor zorgen dat ze niet opnieuw gebeuren.”

Lees ook:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

McLaren onthult Google Gemini-livery voor F1 Grand Prix van Groot-Brittannië

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
McLaren onthult Google Gemini-livery voor F1 Grand Prix van Groot-Brittannië

Bottas roept op tot betrouwbaarheidsoplossingen bij Cadillac: 'We kunnen niet leren als we niet finishen'

Formule 1
GP van Oostenrijk
Bottas roept op tot betrouwbaarheidsoplossingen bij Cadillac: 'We kunnen niet leren als we niet finishen'

Wolff: Antonelli’s fouten in GP van Oostenrijk zullen nooit meer gebeuren

Formule 1
GP van Oostenrijk
Wolff: Antonelli’s fouten in GP van Oostenrijk zullen nooit meer gebeuren

Max Verstappens F1-toekomst: Zijn de gesprekken met McLaren serieus of extra druk op Red Bull?

Formule 1
GP van Oostenrijk
Max Verstappens F1-toekomst: Zijn de gesprekken met McLaren serieus of extra druk op Red Bull?
Vorig artikel Max Verstappens F1-toekomst: Zijn de gesprekken met McLaren serieus of extra druk op Red Bull?
Volgend artikel Bottas roept op tot betrouwbaarheidsoplossingen bij Cadillac: 'We kunnen niet leren als we niet finishen'

Beste reacties
Meer van
Haydn Cobb

Hamilton reageert op Verstappens boordradio: "Een wereldkampioen haal je niet buitenom in"

Formule 1
Formule 1
GP van Oostenrijk
Hamilton reageert op Verstappens boordradio: "Een wereldkampioen haal je niet buitenom in"

MotoGP introduceert onmiddellijk verbod op holeshot-apparaten, verdere wijzigingen voor Duitse GP

MotoGP
MotoGP
TT Assen
MotoGP introduceert onmiddellijk verbod op holeshot-apparaten, verdere wijzigingen voor Duitse GP

Waarom echte rangorde in F1 pas vanaf Barcelona duidelijk wordt

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Canada
Waarom echte rangorde in F1 pas vanaf Barcelona duidelijk wordt
Meer van
Andrea Kimi Antonelli

"Perfectionist" Russell heeft psychologisch voordeel ten opzichte van Antonelli, zegt voormalig teambaas

Formule 1
Formule 1
GP van Oostenrijk
"Perfectionist" Russell heeft psychologisch voordeel ten opzichte van Antonelli, zegt voormalig teambaas

F1-update: Max Verstappen zet grote stap met Red Bull-upgrades, Wolff plaatst vraagtekens bij Ferrari

Formule 1
Formule 1
GP van Oostenrijk
F1-update: Max Verstappen zet grote stap met Red Bull-upgrades, Wolff plaatst vraagtekens bij Ferrari

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Canada

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Canada
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Canada
Meer van
Mercedes

Russell viel terug op "abnormale" rijstijl om F1 Grand Prix van Oostenrijk te winnen

Formule 1
Formule 1
GP van Oostenrijk
Russell viel terug op "abnormale" rijstijl om F1 Grand Prix van Oostenrijk te winnen

Column: Wie het best geslapen heeft na de Grand Prix van Oostenrijk

Formule 1
Formule 1
GP van Oostenrijk
Column: Wie het best geslapen heeft na de Grand Prix van Oostenrijk

Max Verstappen, Mercedes en Oscar Piastri: De cruciale factoren op de F1-rijdersmarkt

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Max Verstappen, Mercedes en Oscar Piastri: De cruciale factoren op de F1-rijdersmarkt

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Jules de Graaf
Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Barcelona

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Door Erwin Jaeggi
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Barcelona

Red Bull slachtoffer van FIA’s meetmethode? Wat de ADUO-cijfers echt betekenen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Door Ronald Vording
Red Bull slachtoffer van FIA’s meetmethode? Wat de ADUO-cijfers echt betekenen

Waarom de F1-sprint een nieuwe impuls hard nodig heeft

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Filip Cleeren
Waarom de F1-sprint een nieuwe impuls hard nodig heeft
Bekijk meer