Newey hoopt dat upgrades van Aston Martin Alonso "nog een seizoen in de cockpit" houden

Aston Martin-baas Adrian Newey denkt dat de vernieuwde auto van het team, gepland voor de Grand Prix van Hongarije, genoeg is om Fernando Alonso te overtuigen te blijven voor het Formule 1-seizoen van 2027.

De toekomst van Alonso is zeer onzeker, aangezien de 44-jarige langzaam door zijn tijd heen raakt om het kwakkelende Aston Martin-project te laten werken, waarbij het team inmiddels ruim achter nieuwkomer Cadillac is weggezakt als langzaamste team van de F1.

Aston is ver achteropgeraakt in de ontwikkelingscurve; de bolide voor 2026 is zowel te zwaar als onderontwikkeld, wat in combinatie met een niet-concurrerende krachtbron van Honda heeft geleid tot een verschrikkelijk seizoen.

Aston is de afgelopen weken verder achteropgeraakt omdat het geen significante upgrades heeft uitgerold, maar in plaats daarvan inzet op een groter pakket voor de Grand Prix van Hongarije van volgende maand, waarvan het team hoopt dat het een betekenisvol verschil zal maken in plaats van een tiende van een seconde hier of daar.

Newey, die zegt dat de upgrade gericht zal zijn op een aerodynamische vernieuwing en een aanzienlijke gewichtsbesparing, vestigt zijn hoop op de zomerupdate om Alonso ervan te overtuigen dat het de moeite waard is om bij de operatie uit Silverstone te blijven in plaats van een punt te zetten achter zijn roemrijke F1-carrière.

"Het is heel belangrijk," werd Newey geciteerd door de website van Aston Martin. "Fernando kijkt echt uit naar de upgrade en, als die presteert, hopen we dat hij nog een seizoen in de cockpit zit.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Gezien zijn ervaring, zijn gevoel voor de auto, zijn vermogen om de ontwikkeling te sturen, is hij een enorme aanwinst. Maar hij wil duidelijke, tastbare vooruitgang zien. Als we kunnen laten zien dat we vastberaden de juiste kant op gaan, is hij absoluut toegewijd om achter het stuur te zitten."

Newey gaf details over de upgrade van de auto en zei: "De belangrijkste structurele elementen blijven hetzelfde – het chassis en de versnellingsbakarchitectuur veranderen niet fundamenteel – maar we hebben uit beide gewicht gehaald, wat herhomologatie en crashtests van het voorste deel van het chassis vereiste.

"De voorwielophanging is ongewijzigd. De achterwielophanging is licht herzien. We hebben een nieuwe neus ontwikkeld en de aerodynamische oppervlakken aanzienlijk herzien. Dus hoewel de kernstructuur vergelijkbaar is, is het een groot aerodynamisch pakket in combinatie met een aanzienlijke gewichtsreductie. Het doel is om heel dicht bij de gewichtslimiet te komen.

"We voorspellen een grote stap, maar ik ben terughoudend om specifieke cijfers te noemen, omdat onze simulatietools nog niet zo geavanceerd of goed gecorreleerd zijn als ze moeten zijn."