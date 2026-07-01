McLaren zoekt naar antwoorden achter verliezen ten opzichte van Mercedes op de rechte stukken, ondanks dezelfde F1-motorunit

McLaren-teambaas in de Formule 1 Andrea Stella zegt dat het team zal onderzoeken waarom het op de rechte stukken ongeveer "anderhalve tiende" verliest op Mercedes, ondanks het gebruik van dezelfde powerunit.

Terwijl hij uitlegt waar de MCL40 momenteel staat ten opzichte van de huidige kampioenschapsleider W17, schat Stella dat het verschil tussen de twee auto's ongeveer drie tot vier tienden per ronde bedraagt, met "70% in de bochten en 30% op de rechte stukken".

Hoewel het tekort in de bochten iets gemakkelijker te verklaren is, aangezien de McLaren momenteel downforce tekortkomt ten opzichte van de Mercedes, is het voor het team minder duidelijk waar het tekort in prestaties op de rechte stukken precies zit.

De voor de hand liggende aanname zou zijn dat de McLaren ook meer luchtweerstand heeft en daardoor niet hetzelfde acceleratieniveau kan bereiken, maar het team denkt ook dat het een verschil kan zijn in de manier waarop de twee teams de Mercedes-aandrijflijn gebruiken.

Dit was een punt dat Stella eerder dit jaar al noemde, aangezien Mercedes een direct voordeel had bij het optimaliseren van zijn eigen aandrijflijn, hoewel hij graag benadrukte dat hij tevreden was over de dialoog tussen McLaren en de High Performance Powertrains (HPP)-divisie van Mercedes.

"Als het gaat om ons gat naar Mercedes, is dat altijd tussen drie en vier tienden geweest; het ontstaat vooral in de bochten, waarschijnlijk 70% in de bochten en 30% op de rechte stukken," legde Stella uit in Oostenrijk.

"In de bochten is het heel duidelijk waarom dat zo is: hun auto genereert meer downforce dan onze auto, en dat is iets waar we aan werken, en we hebben goede projecten die op het circuit zullen worden geïntroduceerd.

"Die 30% op de rechte stukken kan te maken hebben met wat extra aerodynamische weerstand die we op onze auto hebben, maar we kijken ook naar de manier waarop we de powerunit benutten, want het snelheidstekort is behoorlijk significant.

"Ik weet niet of jullie toegang hebben tot de GPS-overlays, maar ik denk dat dat tegenwoordig een echt interessante informatiebron is om de karakteristieken van de verschillende auto's te zien. Je zult kunnen zien dat er bijvoorbeeld waarschijnlijk anderhalve tiende, minstens één tiende, is die we op de rechte stukken verliezen, en we moeten zeker gaan onderzoeken waarom dat zo is."

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Stella voegde eraan toe dat het "reverse-engineeren" van het probleem moeilijk was, vooral wanneer geprobeerd wordt onderscheid te maken tussen de twee mogelijke oorzaken van de verminderde effectiviteit van de auto op de rechte stukken.

Terwijl HPP McLaren helpt om het team verdere winst te laten behalen op het gebied van energiedeployement, gaf Stella een eenvoudige verklaring om het probleem te helpen begrijpen: verminder de luchtweerstand van de MCL40 en kijk of er nog steeds een tekort is.

"Het resultaat is dat er een verschil van enkele km/u is, maar er kunnen meerdere oorzaken zijn en dit is een typisch probleem wanneer je concurrenten reverse-engineert; je kunt niet effectief onderscheiden wat de luchtweerstand is en wat van de powerunit komt," zei hij.

"Ik denk dat toen we aan het begin van het seizoen over benutting spraken, het meer ging over de gevoeligheden rond deployement. Weet je, deployement is heel gevoelig voor rijstijl, heel gevoelig voor hoe je het deployement over de ronde verdeelt.

"Vanuit dat oogpunt is er goede vooruitgang geboekt en is er goede samenwerking met HPP. We hebben nu betere tools dankzij het feit dat HPP heeft geholpen bij de ontwikkeling van onze tools en we hebben een effectievere samenwerking.

"Ik denk dat we beter zijn geworden in het benutten van de powerunit vanuit het oogpunt van elektrische energiedeployement. Maar er is ook het vermogen van de verbrandingsmotor waar we rekening mee moeten houden, en zoals ik al zei kan ik niet praten over verschillen vanuit het oogpunt van de powerunit, want als we er gewoon van uitgaan dat de powerunit hetzelfde is - kunnen er verschillen zijn vanuit het oogpunt van luchtweerstand.

"Ik denk dat het eerlijk is om toe te geven dat Mercedes minder luchtweerstand zal hebben dan wij, we hebben andere overbrengingsverhoudingen, dit kan effect hebben. Er kunnen nog andere oorzaken zijn; het enige wat ik weet en het enige wat onder onze controle valt, is dat we alle bronnen van luchtweerstand op de MCL40 moeten minimaliseren - en daar concentreren we ons op, terwijl we een zeer nauwe samenwerking met HPP behouden."

Aanvullende verslaggeving door Ronald Vording.