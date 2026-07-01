Williams plant “bijna volledig nieuwe auto” voor GP van Azerbeidzjan

Williams-teambaas James Vowles zegt dat er tegen de Grand Prix van Azerbeidzjan in de Formule 1 eind september een “bijna volledig nieuwe auto” zal komen.

Het in Grove gevestigde team heeft een tegenvallende start van het nieuwe F1-tijdperk achter de rug, vooral omdat het vorig jaar zoveel inspanningen heeft gericht op de voorbereiding op 2026, waardoor de FW48 laat en te zwaar werd voltooid.

Het gewichtsprobleem en het gebrek aan snelle updates zijn de vooruitgang van het team blijven schaden, aangezien het achtste staat in het constructeurskampioenschap van de F1 met slechts 11 punten – en alleen vóór Audi, Aston Martin en Cadillac.

Williams heeft in de laatste twee races geen punten gescoord, waarbij de warme omstandigheden en bochtenprofielen op beide circuits de zwakke punten van de auto blootlegden.

Nu zowel Alex Albon als Carlos Sainz gefrustreerd zijn door het gebrek aan vooruitgang - waarbij Albon als bescheiden 17e finishte, op twee ronden achterstand, terwijl Sainz in Oostenrijk uitviel met een motorprobleem – vestigt het hele team zijn hoop op upgrades die zowel een sprong in prestaties opleveren als een oplossing voor het aanhoudende gewichtsprobleem.

Williams bracht geen upgrades mee naar Oostenrijk, wat volgens Vowles, in combinatie met updates van rivalen, leidde tot een verdere terugval in prestaties ten opzichte van de concurrentie. De kansen werden ook geschaad door de warme omstandigheden, waarmee Williams momenteel moeite heeft.

“Ik denk dat dat een van de grote redenen is waarom je ons een beetje hebt zien terugvallen,” zei Vowles over het ontbreken van upgrades in Oostenrijk, in gesprek met Sky Germany. “Onze upgradeplannen: we hebben wat ik middelgroot noem voor Silverstone, dus over slechts één week.

Alexander Albon, Williams Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“En daarna komen er kleine onderdelen, Spa. Budapest, ook kleine onderdelen.

“En daarna iets grotere elementen, inclusief gewichtsreductie voor Zandvoort. En dan is het voor ons echt bijna een volledig nieuwe auto voor Baku. Dus dat is echt de periode waarop we wachten.”

Hoewel Williams er natuurlijk op zal hopen dat de upgrades tussen de Britse GP dit weekend en de rest van het Europese deel van het seizoen een betekenisvolle impact op de prestaties hebben, moet het nog zes ronden wachten tot het grote upgradepakket klaar is voor het weekend in Baku.

Aston Martin heeft een vergelijkbaar plan, omdat het kleine ontwikkelingen wil uitstellen totdat het later in juli een groot upgradepakket voor de Hongaarse GP kan introduceren.

Albon heeft de updates voor de Britse GP gebagatelliseerd als potentiële gamechanger voor Williams, maar denkt dat ze Williams zullen helpen het gat te dichten naar de middenmootgroep van Alpine, Racing Bulls en Haas.

“Het gaat ons niet naar de middenmoot brengen, maar het brengt ons misschien dichter bij de Haas,” zei Albon na de Oostenrijkse GP.

“Ik denk dat dat misschien een verstandige eerste stap is dit jaar om wat dichter bij de middenmootauto’s te komen. Ik denk dat we vandaag door de Racing Bulls op een ronde zijn gezet, dus... we zitten er behoorlijk ver vanaf.”

Aanvullende verslaggeving door Stuart Codling