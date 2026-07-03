Verstappen over pole van Russell tijdens Oostenrijkse GP: "Zou hetzelfde hebben gedaan"

Max Verstappen verdedigde George Russell voor de manier waarop hij afgelopen weekend de poleposition voor de Grand Prix van Oostenrijk pakte - maar voegde eraan toe dat hij de ronde niet had mogen afmaken.

De viervoudig wereldkampioen crashte afgelopen zaterdag in Q3 zwaar in de voorlaatste bocht van de Red Bull Ring, wat leidde tot gele vlaggen in een rommelig einde van de kwalificatie.

Dat komt doordat er verwarring was over de vraag of het om een enkel of dubbel gezwaaide gele vlag ging, wat een belangrijk verschil met zich meebrengt tussen wel of niet een rondetijd mogen verbeteren.

Aangezien het slechts enkel gezwaaid was, waren de stewards tevreden over hoeveel Russell, die vlak achter Verstappen zat, in de laatste sector van het gas ging om alsnog pole te pakken en daarna de race te winnen.

Dat in tegenstelling tot zijn teamgenoot Kimi Antonelli, die op voorlopige pole stond maar daarna zijn laatste ronde afbrak omdat hij dacht dat het dubbel gezwaaid was, waardoor hij als vierde kwalificeerde, ook achter beide Ferrari's.

Russells pole was dus zeker controversieel, en het debat is dit weekend tijdens de Britse Grand Prix doorgegaan over de vraag of het een dubbel gezwaaide gele vlag had moeten zijn, of zelfs een rode vlag.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

“Het is een onderwerp waar we het al lange tijd over hebben,” zei Verstappen op Silverstone. “In andere series verlies je volgens mij je ronde wanneer je bijvoorbeeld een dubbele gele vlag of een rode vlag veroorzaakt.

“Dus ja, het zijn zeker dingen om naar te kijken, maar dat lost nog steeds niet op wat er daadwerkelijk is gebeurd. Daarnaast maken mensen natuurlijk nog steeds een ronde af of breken ze die uiteraard af.

“Nu kun je de regels heel goed lezen en maak je je ronde af en mag je die behouden. Maar ik denk, allereerst, dat het geen enkele gele vlag had moeten zijn. Dat is op zijn minst dubbel geel of rood.

“Dat de coureur er dan natuurlijk omheen optimaliseert, vind ik fair play. Ik had waarschijnlijk hetzelfde geprobeerd - zo gaat dat nu eenmaal. Maar het zou niet eens toegestaan of mogelijk moeten zijn om je ronde zo af te maken. Ik denk dat dat voor mij de belangrijkste zorg in dit alles is.”

Het incident leidde er ook toe dat Williams-coureur Carlos Sainz met een interessante suggestie kwam: elke coureur die in de kwalificatie een rode vlag veroorzaakt, zou bestraft moeten worden, of het nu opzettelijk was of niet.

“De manier waarop George ermee omging was volgens mij perfect voor wat het reglement je toestaat te doen en hij verdiende die poleposition omdat hij de regels tot in de perfectie uitspeelde,” zei Sainz. “Maar het had nooit toegestaan mogen zijn om die ronde af te maken of een ronde af te sluiten in zo’n gevaarlijke situatie.

Carlos Sainz, Williams Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Je zou kunnen zeggen: nou, als Max in de eerste run op pole had gestaan en daarna die crash had veroorzaakt, en er vervolgens een rode vlag komt en niemand zijn ronde verbetert, dan zou dat oneerlijk zijn voor George, Kimi en iedereen – omdat de man op pole ons niet toestaat de rondetijd te verbeteren.

“Zoals typisch in Monaco – en ik had het vorig jaar in Baku kunnen doen toen ik op [voorlopige] pole stond en ik de eerste auto uit de pits was, en ik zei: ‘als ik nu crash, sta ik op pole’. We hebben allemaal dit soort gedachten en we weten allemaal hoe het reglement werkt.

“En daarom vind ik dat iedereen die in de kwalificatie een gele vlag of een rode vlag veroorzaakt drie plaatsen gridstraf zou moeten krijgen. Dan word je tenminste bestraft en wordt het minder aantrekkelijk gemaakt om een vlag te veroorzaken.”

Er zijn natuurlijk talloze incidenten waarbij dit is gebeurd, met name in Monaco, zoals Michael Schumacher bij Rascasse in 2006 of Nico Rosberg die in 2014 de uitloopstrook bij Mirabeau inschoot.

Sainz’ opmerking werd vervolgens aan Verstappen voorgelegd, die antwoordde: “Ik denk dat wanneer iemand het opzettelijk doet, het zelfs een grotere straf zou moeten zijn dan dat. Maar van mijn kant was het natuurlijk buiten mijn controle wat daar gebeurde.”