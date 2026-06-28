Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

F1-update: Max Verstappen zet grote stap met Red Bull-upgrades, Wolff plaatst vraagtekens bij Ferrari

Formule 1
GP van Oostenrijk
F1-update: Max Verstappen zet grote stap met Red Bull-upgrades, Wolff plaatst vraagtekens bij Ferrari

Winnaars en verliezers van F1's zinderende Grand Prix van Oostenrijk

Formule 1
GP van Oostenrijk
Winnaars en verliezers van F1's zinderende Grand Prix van Oostenrijk

Analyse: Had Max Verstappen GP Oostenrijk kunnen winnen met andere Red Bull-strategie?

Formule 1
GP van Oostenrijk
Analyse: Had Max Verstappen GP Oostenrijk kunnen winnen met andere Red Bull-strategie?

Wolff wijst op Verstappen-factor achter het tempo van Red Bull in Oostenrijk

Formule 1
GP van Oostenrijk
Wolff wijst op Verstappen-factor achter het tempo van Red Bull in Oostenrijk

Antonelli gefrustreerd door horrormoment bij start van F1 Grand Prix van Oostenrijk

Formule 1
GP van Oostenrijk
Antonelli gefrustreerd door horrormoment bij start van F1 Grand Prix van Oostenrijk

Verstappen prijst de vooruitgang van Red Bull in Oostenrijk, betreurt problemen met de auto halverwege de race

Formule 1
GP van Oostenrijk
Verstappen prijst de vooruitgang van Red Bull in Oostenrijk, betreurt problemen met de auto halverwege de race

24 uur van Spa: Lionspeed Porsche wint na start vanuit de pitlane

GTWCE Endurance
CrowdStrike 24 Hours of Spa
24 uur van Spa: Lionspeed Porsche wint na start vanuit de pitlane

Piastri naar stewards na F1 Grand Prix van Oostenrijk, maar straf blijft uit

Formule 1
GP van Oostenrijk
Piastri naar stewards na F1 Grand Prix van Oostenrijk, maar straf blijft uit
Formule 1 GP van Oostenrijk

F1-update: Max Verstappen zet grote stap met Red Bull-upgrades, Wolff plaatst vraagtekens bij Ferrari

De Grand Prix van Oostenrijk uitgebreid geanalyseerd in een nieuwe aflevering van de F1-update

Ronald Vording
Ronald Vording
Gepubliceerd:

George Russell heeft de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk gewonnen, net voor Max Verstappen. De Nederlander gaf na zijn tweede plek in Spielberg aan dat hij voor het eerst dit jaar kon pushen en serieus voor de overwinning mee kon doen, al was het gevoel in de tweede helft van de race iets minder dan in de openingsfase. Ondanks deze zeer welkome opsteker met de upgrades bleef de vraag overeind of er voor Red Bull nog meer in het vat had gezeten. Verstappen was zowel tijdens als na de race niet volledig overtuigd door de gekozen strategie, en Red Bull leek ook daadwerkelijk twee andere opties voor handen te hebben. Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals de foutjes van Kimi Antonelli en het verrassende gebrek aan snelheid bij Ferrari. Tot slot aandacht voor Toto Wolff die zich zeer verrast toonde over de grote hoeveelheid upgrades die Ferrari dit jaar al heeft geïntroduceerd.

Lees ook:

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

F1-update: Max Verstappen zet grote stap met Red Bull-upgrades, Wolff plaatst vraagtekens bij Ferrari

Formule 1
GP van Oostenrijk
F1-update: Max Verstappen zet grote stap met Red Bull-upgrades, Wolff plaatst vraagtekens bij Ferrari

Winnaars en verliezers van F1's zinderende Grand Prix van Oostenrijk

Formule 1
GP van Oostenrijk
Winnaars en verliezers van F1's zinderende Grand Prix van Oostenrijk

Analyse: Had Max Verstappen GP Oostenrijk kunnen winnen met andere Red Bull-strategie?

Formule 1
GP van Oostenrijk
Analyse: Had Max Verstappen GP Oostenrijk kunnen winnen met andere Red Bull-strategie?

Wolff wijst op Verstappen-factor achter het tempo van Red Bull in Oostenrijk

Formule 1
GP van Oostenrijk
Wolff wijst op Verstappen-factor achter het tempo van Red Bull in Oostenrijk
Vorig artikel Winnaars en verliezers van F1's zinderende Grand Prix van Oostenrijk

Beste reacties
Meer van
Ronald Vording

"Ze weten het" – Max Verstappen stelt dat Red Bull weet wat er nodig is om hem te behouden

Formule 1
Formule 1
GP van Oostenrijk
"Ze weten het" – Max Verstappen stelt dat Red Bull weet wat er nodig is om hem te behouden

Hoe Ferrari en Red Bull de FIA hebben aangezet tot ingreep tegen Mercedes-diffuser

Formule 1
Formule 1
GP van Oostenrijk
Hoe Ferrari en Red Bull de FIA hebben aangezet tot ingreep tegen Mercedes-diffuser

Red Bull slachtoffer van FIA’s meetmethode? Wat de ADUO-cijfers echt betekenen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Red Bull slachtoffer van FIA’s meetmethode? Wat de ADUO-cijfers echt betekenen
Meer van
Lewis Hamilton

Hoe Hamilton denkt dat Ferrari Mercedes kan verslaan in de F1 Grand Prix van Oostenrijk

Formule 1
Formule 1
GP van Oostenrijk
Hoe Hamilton denkt dat Ferrari Mercedes kan verslaan in de F1 Grand Prix van Oostenrijk

Leclerc verbaasd over "zeer vreemde" stap van Ferrari tijdens zwaar Oostenrijkse GP-weekend

Formule 1
Formule 1
GP van Oostenrijk
Leclerc verbaasd over "zeer vreemde" stap van Ferrari tijdens zwaar Oostenrijkse GP-weekend

Verstappen en Sainz doen beroep op FIA, maar F1-fabrikanten moeten in spiegel kijken

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Canada
Verstappen en Sainz doen beroep op FIA, maar F1-fabrikanten moeten in spiegel kijken
Meer van
Ferrari

Hoe groot waren Antonelli’s kansen om vanaf eerste rij te starten zonder fout met gele vlag?

Formule 1
Formule 1
GP van Oostenrijk
Hoe groot waren Antonelli’s kansen om vanaf eerste rij te starten zonder fout met gele vlag?

Vasseur waarschuwt dat beslissing over gele vlag in kwalificatie verkeerd signaal afgeeft: "Iedereen zal pushen"

Formule 1
Formule 1
GP van Oostenrijk
Vasseur waarschuwt dat beslissing over gele vlag in kwalificatie verkeerd signaal afgeeft: "Iedereen zal pushen"

Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Jules de Graaf
Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Barcelona

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Door Erwin Jaeggi
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Barcelona

Red Bull slachtoffer van FIA’s meetmethode? Wat de ADUO-cijfers echt betekenen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Door Ronald Vording
Red Bull slachtoffer van FIA’s meetmethode? Wat de ADUO-cijfers echt betekenen

Waarom de F1-sprint een nieuwe impuls hard nodig heeft

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Filip Cleeren
Waarom de F1-sprint een nieuwe impuls hard nodig heeft
Bekijk meer