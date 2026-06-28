F1-update: Max Verstappen zet grote stap met Red Bull-upgrades, Wolff plaatst vraagtekens bij Ferrari

George Russell heeft de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk gewonnen, net voor Max Verstappen. De Nederlander gaf na zijn tweede plek in Spielberg aan dat hij voor het eerst dit jaar kon pushen en serieus voor de overwinning mee kon doen, al was het gevoel in de tweede helft van de race iets minder dan in de openingsfase. Ondanks deze zeer welkome opsteker met de upgrades bleef de vraag overeind of er voor Red Bull nog meer in het vat had gezeten. Verstappen was zowel tijdens als na de race niet volledig overtuigd door de gekozen strategie, en Red Bull leek ook daadwerkelijk twee andere opties voor handen te hebben. Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals de foutjes van Kimi Antonelli en het verrassende gebrek aan snelheid bij Ferrari. Tot slot aandacht voor Toto Wolff die zich zeer verrast toonde over de grote hoeveelheid upgrades die Ferrari dit jaar al heeft geïntroduceerd.

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