Waarom McLaren in Britse Grand Prix nog met een oudere Mercedes-motor moet rijden
Zak Brown legt uit dat het samenhangt met de afgelegde kilometers van de verschillende power units, al heeft hij er vertrouwen in dat McLaren voor de Grand Prix van België alsnog kan rekenen op de betrouwbaarheidsupgrade van Mercedes.
Waar Audi en Ferrari in respectievelijk Barcelona en Spielberg al hun eerste ADUO-upgrades van het jaar hebben geïntroduceerd, kwam Mercedes in Oostenrijk ook met een nieuwe specificatie van de krachtbron voor de dag. In het geval van Mercedes ging het echter niet om ADUO, maar om een betrouwbaarheidsupgrade na de vele uitvalbeurten begin dit jaar – waar Kimi Antonelli’s DNF in Barcelona vanuit het fabrieksteam gezien het meest recente voorbeeld van is geweest.
Dit weekend rijden verschillende klantenteams ook met de nieuwe power unit. Zo zijn Alpine-coureurs Pierre Gasly en Franco Colapinto voorafgaand aan de enige training op Silverstone allebei overgestapt op nieuwe componenten, waaronder de interne verbrandingsmotor en de turbo. Carlos Sainz is na zijn problemen in Oostenrijk eveneens naar een volledig nieuwe power unit gewisseld, al gebruikt zijn teamgenoot Alexander Albon nog wel het exemplaar uit Oostenrijk.
McLaren is het enige Mercedes-klantenteam dat tijdens de Britse Grand Prix met geen één coureur de nieuwe power unit gebruikt, zo bevestigde Brown tijdens de persconferentie voor teambazen . “Wij moeten de huidige Mercedes-motor nog krijgen. Wij zijn de enigen die de nieuwe motor nog niet hebben, maar die komt er voor ons binnenkort aan”, aldus de McLaren-CEO.
“Natuurlijk zouden we hem graag nu al hebben. Iedere keer als je weet dat er performance aankomt, maar je die nog niet op je auto hebt, wil je die zo snel mogelijk krijgen. Maar ik wil niet zeggen dat het frustrerend is. Het is nu eenmaal zoals het is. We blijven gewoon ons hoofd erbij houden en hard pushen. Binnenkort zit de nieuwe motor wel achterin onze auto's.”
Lando Norris with McLaren's special livery at Silverstone
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
De gedachten gaan daarbij terug naar het begin van dit seizoen, toen McLaren uitlegde voor het eerst hinder te ondervinden van het zijn van een klantenteam. Dat zal vooral in de informatieoverdracht vanuit Mercedes HPP en een achterstand ten opzichte van het fabrieksteam. Dit geval is echter compleet anders. Brown verduidelijkt dat het puur samenhangt met de afgelegde kilometers van de motoren en dat McLaren in dat opzicht nog niet toe was aan een motorwissel.
“Je moet je motoren volgens een bepaalde cyclus gebruiken en er zit nog genoeg leven in onze huidige motoren. We moeten wachten tot het moment waarop we een motorwissel doen. Williams kreeg de nieuwe specificatie omdat Carlos zijn probleem had in Oostenrijk en dus een nieuwe motor nodig had. Ik weet niet precies wat de situatie bij Alpine was, maar volgens mij hebben zij er ook twee gekregen. Het is puur een kwestie van timing.”
Wie naar de afgelegde kilometers in het F1-seizoen 2026 tot dusver kijkt, ziet dat Alpine van alle Mercedes-klantenteams inderdaad (met enige marge) bovenaan staat – mede door de vele uitvalbeurten die McLaren te verduren heeft gehad. Williams staat nog lager, wat verklaart waarom ook Albon nog niet aan een wissel naar de nieuwe specificatie toe is.
Mocht McLaren in Silverstone tot significante kilometers komen, dan verwacht Brown dat Lando Norris en Oscar Piastri tijdens het eerstvolgende raceweekend in België wel op de nieuwe specificatie kunnen rekenen.
McLaren expects to get Mercedes' reliability upgrade ahead of the next race weekend at Spa
Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
“Je wilt hem natuurlijk zo snel mogelijk hebben, maar je moet wel de juiste cyclus met de motoren doorlopen. Uiteraard kun je daar enigszins mee schuiven, maar we krijgen die upgrade alsnog wel snel, hopelijk al voor het eerstvolgende raceweekend.”
Spa-Francorchamps is één van de meest power sensitive circuits van de kalender, waardoor een motorwissel voorafgaand aan de Grand Prix van België logisch zou zijn. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft in Oostenrijk al uitgelegd dat het grijpen naar een nieuw exemplaar meestal een kleine bonus oplevert, enkele pk’s die bij een motor met veel kilometers wegvallen.
Los van de specificatie, heeft McLaren-teambaas Andrea Stella laten weten dat dertig procent van het tijdverlies ten opzichte van Mercedes op rechte stukken plaatsvindt. McLaren onderzoekt dat momenteel nader, al erkende Stella ruiterlijk dat een belangrijk deel ervan in de hoeveelheid drag zit.
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
De remschade die Norris trof in de sprintkwalificatie van de F1 Britse GP
Verstappen verwacht defensieve sprintrace tijdens Britse Grand Prix tegen Russell en Leclerc
Wat Antonelli teleurstelde nadat hij werd verslagen voor pole in sprintkwalificatie Britse GP
"Ze maakten me gisteren bang" – Hamilton dacht dat Ferrari zes tienden tekort zou komen
Verstappen over pole van Russell tijdens Oostenrijkse GP: "Zou hetzelfde hebben gedaan"
F1-update: Verstappen schoot in lach tijdens simulatorrun Silverstone, Norris zou Max verwelkomen
Max Verstappen, Mercedes en Oscar Piastri: De cruciale factoren op de F1-rijdersmarkt
Tsolov of Lawson? Red Bull en Racing Bulls staan voor lastige keuze over F1 line-up 2027
Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Barcelona
Red Bull slachtoffer van FIA’s meetmethode? Wat de ADUO-cijfers echt betekenen
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties