Waarom McLaren in Britse Grand Prix nog met een oudere Mercedes-motor moet rijden

Waar Audi en Ferrari in respectievelijk Barcelona en Spielberg al hun eerste ADUO-upgrades van het jaar hebben geïntroduceerd, kwam Mercedes in Oostenrijk ook met een nieuwe specificatie van de krachtbron voor de dag. In het geval van Mercedes ging het echter niet om ADUO, maar om een betrouwbaarheidsupgrade na de vele uitvalbeurten begin dit jaar – waar Kimi Antonelli’s DNF in Barcelona vanuit het fabrieksteam gezien het meest recente voorbeeld van is geweest.

Dit weekend rijden verschillende klantenteams ook met de nieuwe power unit. Zo zijn Alpine-coureurs Pierre Gasly en Franco Colapinto voorafgaand aan de enige training op Silverstone allebei overgestapt op nieuwe componenten, waaronder de interne verbrandingsmotor en de turbo. Carlos Sainz is na zijn problemen in Oostenrijk eveneens naar een volledig nieuwe power unit gewisseld, al gebruikt zijn teamgenoot Alexander Albon nog wel het exemplaar uit Oostenrijk.

McLaren is het enige Mercedes-klantenteam dat tijdens de Britse Grand Prix met geen één coureur de nieuwe power unit gebruikt, zo bevestigde Brown tijdens de persconferentie voor teambazen . “Wij moeten de huidige Mercedes-motor nog krijgen. Wij zijn de enigen die de nieuwe motor nog niet hebben, maar die komt er voor ons binnenkort aan”, aldus de McLaren-CEO.

“Natuurlijk zouden we hem graag nu al hebben. Iedere keer als je weet dat er performance aankomt, maar je die nog niet op je auto hebt, wil je die zo snel mogelijk krijgen. Maar ik wil niet zeggen dat het frustrerend is. Het is nu eenmaal zoals het is. We blijven gewoon ons hoofd erbij houden en hard pushen. Binnenkort zit de nieuwe motor wel achterin onze auto's.”

Lando Norris with McLaren's special livery at Silverstone Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

De gedachten gaan daarbij terug naar het begin van dit seizoen, toen McLaren uitlegde voor het eerst hinder te ondervinden van het zijn van een klantenteam. Dat zal vooral in de informatieoverdracht vanuit Mercedes HPP en een achterstand ten opzichte van het fabrieksteam. Dit geval is echter compleet anders. Brown verduidelijkt dat het puur samenhangt met de afgelegde kilometers van de motoren en dat McLaren in dat opzicht nog niet toe was aan een motorwissel.

“Je moet je motoren volgens een bepaalde cyclus gebruiken en er zit nog genoeg leven in onze huidige motoren. We moeten wachten tot het moment waarop we een motorwissel doen. Williams kreeg de nieuwe specificatie omdat Carlos zijn probleem had in Oostenrijk en dus een nieuwe motor nodig had. Ik weet niet precies wat de situatie bij Alpine was, maar volgens mij hebben zij er ook twee gekregen. Het is puur een kwestie van timing.”

Wie naar de afgelegde kilometers in het F1-seizoen 2026 tot dusver kijkt, ziet dat Alpine van alle Mercedes-klantenteams inderdaad (met enige marge) bovenaan staat – mede door de vele uitvalbeurten die McLaren te verduren heeft gehad. Williams staat nog lager, wat verklaart waarom ook Albon nog niet aan een wissel naar de nieuwe specificatie toe is.

Mocht McLaren in Silverstone tot significante kilometers komen, dan verwacht Brown dat Lando Norris en Oscar Piastri tijdens het eerstvolgende raceweekend in België wel op de nieuwe specificatie kunnen rekenen.

McLaren expects to get Mercedes' reliability upgrade ahead of the next race weekend at Spa Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Je wilt hem natuurlijk zo snel mogelijk hebben, maar je moet wel de juiste cyclus met de motoren doorlopen. Uiteraard kun je daar enigszins mee schuiven, maar we krijgen die upgrade alsnog wel snel, hopelijk al voor het eerstvolgende raceweekend.”

Spa-Francorchamps is één van de meest power sensitive circuits van de kalender, waardoor een motorwissel voorafgaand aan de Grand Prix van België logisch zou zijn. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft in Oostenrijk al uitgelegd dat het grijpen naar een nieuw exemplaar meestal een kleine bonus oplevert, enkele pk’s die bij een motor met veel kilometers wegvallen.

Los van de specificatie, heeft McLaren-teambaas Andrea Stella laten weten dat dertig procent van het tijdverlies ten opzichte van Mercedes op rechte stukken plaatsvindt. McLaren onderzoekt dat momenteel nader, al erkende Stella ruiterlijk dat een belangrijk deel ervan in de hoeveelheid drag zit.