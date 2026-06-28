Vijf snelle conclusies na de F1 Grand Prix van Oostenrijk

Mercedes doorstaat de storm terwijl Russell zijn vorm hervindt

De rivalen van Mercedes hebben de afgelopen weken hun spreekwoordelijke hele hebben en houden naar de Silver Arrows gegooid met salvo's aan upgrades. Maar hoewel het tempo van Lewis Hamilton tegen het einde van de race in Barcelona alarmerend kan zijn geweest, herstelde Mercedes in Spielberg snel zijn voorsprong om de hoop op een echte titelstrijd die verder reikt dan Kimi Antonelli en George Russell te temperen.

Dat is vooral goed nieuws voor Russell, die na een reeks pech in combinatie met Antonelli's sterkere vorm met de rug tegen de muur stond. Antonelli's eigen tegenslag in Spanje bracht het gat terug tot 50 punten en Russells foutloze overwinning van pole tot finish maakte opnieuw een deuk, terwijl hij probeert zijn titelcampagne weer op de rails te krijgen.

Aangezien hij moest liften voor een gele vlag, had Russells pole-ronde op zaterdag nog een stuk sneller kunnen zijn, waarschijnlijk meer dan vier tienden op de zeer korte Red Bull Ring. Dat is onheilspellend nieuws voor Ferrari, McLaren en Red Bull, die veel meer nodig zullen hebben om regelmatig mee te kunnen strijden.

- Filip Cleeren

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De upgrades van Red Bull leverden de gewenste stap op

Al een paar maanden was duidelijk dat Red Bull mikte op een grote stap vooruit met een aanzienlijke upgrade tijdens zijn thuisrace in Spielberg - niet alleen om het gat naar Mercedes en Ferrari te dichten, maar ook om zijn stercoureur te laten zien dat het nog steeds heeft wat nodig is om voor overwinningen te vechten.

Teambaas Laurent Mekies suggereerde nooit dat het pakket de achterstand op de rivalen in één keer zou wegwerken, maar hij verwachtte wel dat het Red Bull veel dichterbij zou brengen. Met meerdere aerodynamische herzieningen wordt ook aangenomen dat de upgrade het gewicht van de auto verder heeft verlaagd, tot het minimum dat door de reglementen is toegestaan.

Het is eerlijk om te zeggen dat het precies heeft opgeleverd wat Red Bull had gehoopt - zo niet meer. Max Verstappen deed mee om de pole voordat hij crashte in de kwalificatie. Hij startte slechts als vijfde, maar kon nog steeds de Mercedes- en Ferrari-coureurs bestrijden en reed, telkens wanneer hij vrije lucht had, tijdens de race consequent snellere rondes dan zij.

De overwinning lag voor het grijpen - en hoewel die er niet kwam, heeft Red Bull duidelijk het doel bereikt om het gat te beginnen dichten. Verstappen is misschien ook tevreden met de vooruitgang. Om hem echt gelukkig te maken, zal Red Bull echter nog één stap moeten zetten.

- Oleg Karpov

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Ferrari's upgrade van de power unit was niet genoeg

Barcelona was uiteindelijk niet het begin van een nieuwe trend. Ferrari is niet plotseling het te kloppen team geworden in 2026, en Oostenrijk - ondanks vergelijkbaar verzengende temperaturen - kwam als een soort koude douche voor de supporters van de Scuderia en misschien zelfs voor het team zelf, ondanks de inspanningen van Fred Vasseur om de verwachtingen te temperen na de overwinning van Lewis Hamilton in Spanje.

Achter beide Mercedes-coureurs, Max Verstappen en Oscar Piastri finishen was niet het resultaat waarop Ferrari in Spielberg had gehoopt - zeker niet na de introductie van een verbeterde power unit.

Een strategische misser met Hamilton hielp niet, maar Ferrari was op zondag simpelweg niet snel genoeg om zijn fans te laten blijven dromen van een titelstrijd.

- Oleg Karpov

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Piastri beperkt de schade, maar McLaren krijgt realitycheck in Oostenrijk

McLaren leek tijdens de lange runs op vrijdag het op één na beste team, maar de papajakleurige formatie stelde teleur toen het erop aankwam en was het vierde snelste team in de kwalificatie.

Zowel Oscar Piastri als Lando Norris zaten tijdens de eerste stint van de race ook ruim naast het tempo, waarbij veelzeggend was dat Norris zijn tempo in vrije lucht niet kon opvoeren nadat Piastri had gepit.

Toen Ferrari tegen oververhittingsproblemen aanliep en op de harde manier ontdekte dat de harde band de ideale compound was, kwam McLaren door de ineenstorting van Ferrari halverwege de race enigszins met de schrik vrij, terwijl Piastri, die een zeer sterke race reed, vierde werd.

Maar cruciaal is dat Red Bull McLaren op pure snelheid voorbij lijkt te zijn gegaan. Nu Ferrari in Spanje een enorm upgradepakket heeft gebracht en Red Bull de RB22 in Oostenrijk heeft getransformeerd, is het duidelijk dat McLaren ook een tandje bij zal moeten schakelen als het zijn rivalen wil bijhouden, laat staan terrein terugwinnen op het leidende Mercedes. Zoals teambaas Andrea Stella zei, zal het team de "intensiteit" van zijn ontwikkelingsplan terug in de fabriek moeten opvoeren.

- Filip Cleeren

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Aston Martins B-spec zal een echte gamechanger moeten zijn

Tot niemands verrassing kende Aston Martin een bijzonder moeilijk weekend op de Red Bull Ring.

Op een van de kortste rondes op de kalender zaten Fernando Alonso en Lance Stroll opnieuw ver van het tempo af, en kwalificeerden ze zich bijna een seconde achter de langzaamste van de twee Cadillacs, een team dat in Oostenrijk een substantieel upgradepakket introduceerde.

Ook de race bood weinig bemoediging. Alonso kon het tempo van een worstelende Alex Albon niet evenaren, zelfs niet na de overstap naar een verse set zachte banden, terwijl Stroll uitviel nadat hij de hele race achteraan had gereden.

Aston Martin heeft duidelijk gemaakt dat de focus niet ligt op het brengen van kleine, stapsgewijze updates. In plaats daarvan vestigt het team zijn hoop op een groot upgradepakket dat medio juli op Spa moet arriveren.

Afgaande op de huidige prestaties van Adrian Neweys AMR26, verder gehinderd door Honda's power unit, bestaat er echter weinig twijfel dat die upgrades een enorme stap vooruit zullen moeten opleveren als zijn coureurs iemand anders dan elkaar willen uitdagen.

- Federico Faturos