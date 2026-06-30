Bottas roept op tot betrouwbaarheidsoplossingen bij Cadillac: 'We kunnen niet leren als we niet finishen'

Valtteri Bottas zegt dat Cadillac zijn slechte betrouwbaarheidsrecord in de Formule 1 moet verbeteren nadat zowel hij als Sergio Perez vroeg uitvielen in de Grand Prix van Oostenrijk door rembranden.

De race in Spielberg zette een trend voort, want Cadillac kreeg te maken met een reeks betrouwbaarheidsproblemen en operationele fouten, waarbij Perez op vrijdag werd gedwarsboomd door elektrische kuren, terwijl de voorste bodemplaat van Bottas vlam vatte door een bouwfout.

Het werd zondag nog erger toen beide auto's binnen een handvol ronden uitvielen nadat hun remmen vlam hadden gevat op de snikhete Red Bull Ring. Volgens Bottas dook het probleem uit het niets op en hij suggereerde dat Cadillac werd verrast door een combinatie van hogere omgevingstemperaturen en minder koelingsmogelijkheden achter in het veld.

"Geen waarschuwing," meldde hij na de race. "Alles was onder controle in de training. We hebben meer dan 10 ronden achter elkaar gereden. Dat is normaal gesproken meer dan genoeg om de piektemperatuur aan het begin van de race te bereiken.

"Maar ik denk dat vandaag, met deze lichte temperatuurstijging, en dan met het effect van het verkeer, dingen al in ronde twee in brand vlogen, dus het is een groot probleem. Uiteraard moeten we er een oplossing voor vinden."

Cadillac also hit trouble during Friday practice. Photo by: Pauline Ballet / Formula 1 via Getty Images

Die problemen maakten het voor Cadillac moeilijker om een indrukwekkende reeks upgrades op zijn MAC-26 af te stellen, die opnieuw een stap in prestaties lijkt te hebben opgeleverd. Maar nu Bottas voor de derde keer op rij uitviel, verliest het team kostbare kilometers om het maximale uit zijn pakket te halen en verdere oplossingen te vinden voor andere problemen die het nieuwe team hebben geplaagd.

"Als we de races niet uitrijden, kunnen we ook niet echt veel leren van de auto en het pakket," voegde de Finse veteraan toe. "De prioriteit is nu vrij duidelijk in Silverstone. We moeten de race uitrijden. Dan kunnen we leren.

"We hadden nieuwe onderdelen op het gebied van remkoeling voor dit weekend, maar duidelijk niet genoeg, dus we moeten er gewoon aan blijven werken.

"We hadden nieuwe onderdelen. We ontdekten dat we wat meer snelheid hadden, maar als we de race niet uitrijden, dan is dat nu eenmaal zo. Dat was waarschijnlijk de meest teleurstellende race van dit seizoen, beide auto's eruit na slechts een paar ronden.

"Het enige wat we kunnen doen is hard werken als team. Dat zal de enige oplossing en manier zijn om vooruit te komen."