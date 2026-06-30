Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

McLaren onthult Google Gemini-livery voor F1 Grand Prix van Groot-Brittannië

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
McLaren onthult Google Gemini-livery voor F1 Grand Prix van Groot-Brittannië

Bottas roept op tot betrouwbaarheidsoplossingen bij Cadillac: 'We kunnen niet leren als we niet finishen'

Formule 1
GP van Oostenrijk
Bottas roept op tot betrouwbaarheidsoplossingen bij Cadillac: 'We kunnen niet leren als we niet finishen'

Wolff: Antonelli’s fouten in GP van Oostenrijk zullen nooit meer gebeuren

Formule 1
GP van Oostenrijk
Wolff: Antonelli’s fouten in GP van Oostenrijk zullen nooit meer gebeuren

Max Verstappens F1-toekomst: Zijn de gesprekken met McLaren serieus of extra druk op Red Bull?

Formule 1
GP van Oostenrijk
Max Verstappens F1-toekomst: Zijn de gesprekken met McLaren serieus of extra druk op Red Bull?

Martin wuift vragen over puntenvoorsprong weg: "Voel me fysiek niet 100% op de motor"

MotoGP
TT Assen
Martin wuift vragen over puntenvoorsprong weg: "Voel me fysiek niet 100% op de motor"

Wat maakt het populairste team van de MotoGP-grid anders?

MotoGP
TT Assen
Wat maakt het populairste team van de MotoGP-grid anders?

"Perfectionist" Russell heeft psychologisch voordeel ten opzichte van Antonelli, zegt voormalig teambaas

Formule 1
GP van Oostenrijk
"Perfectionist" Russell heeft psychologisch voordeel ten opzichte van Antonelli, zegt voormalig teambaas

"Niet geschikt voor het doel" – Newey bespreekt structurele problemen achter F1-worsteling Aston Martin

Formule 1
GP van Oostenrijk
"Niet geschikt voor het doel" – Newey bespreekt structurele problemen achter F1-worsteling Aston Martin
Formule 1 GP van Oostenrijk

Bottas roept op tot betrouwbaarheidsoplossingen bij Cadillac: 'We kunnen niet leren als we niet finishen'

Bottas viel voor de derde keer op rij uit tijdens de Grand Prix van Oostenrijk in de Formula 1, terwijl de betrouwbaarheidsproblemen van Cadillac aanhouden

Filip Cleeren Ronald Vording
Gepubliceerd:
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Valtteri Bottas zegt dat Cadillac zijn slechte betrouwbaarheidsrecord in de Formule 1 moet verbeteren nadat zowel hij als Sergio Perez vroeg uitvielen in de Grand Prix van Oostenrijk door rembranden.

De race in Spielberg zette een trend voort, want Cadillac kreeg te maken met een reeks betrouwbaarheidsproblemen en operationele fouten, waarbij Perez op vrijdag werd gedwarsboomd door elektrische kuren, terwijl de voorste bodemplaat van Bottas vlam vatte door een bouwfout.

Het werd zondag nog erger toen beide auto's binnen een handvol ronden uitvielen nadat hun remmen vlam hadden gevat op de snikhete Red Bull Ring. Volgens Bottas dook het probleem uit het niets op en hij suggereerde dat Cadillac werd verrast door een combinatie van hogere omgevingstemperaturen en minder koelingsmogelijkheden achter in het veld.

"Geen waarschuwing," meldde hij na de race. "Alles was onder controle in de training. We hebben meer dan 10 ronden achter elkaar gereden. Dat is normaal gesproken meer dan genoeg om de piektemperatuur aan het begin van de race te bereiken.

"Maar ik denk dat vandaag, met deze lichte temperatuurstijging, en dan met het effect van het verkeer, dingen al in ronde twee in brand vlogen, dus het is een groot probleem. Uiteraard moeten we er een oplossing voor vinden."

Cadillac also hit trouble during Friday practice.

Cadillac also hit trouble during Friday practice.

Photo by: Pauline Ballet / Formula 1 via Getty Images

Die problemen maakten het voor Cadillac moeilijker om een indrukwekkende reeks upgrades op zijn MAC-26 af te stellen, die opnieuw een stap in prestaties lijkt te hebben opgeleverd. Maar nu Bottas voor de derde keer op rij uitviel, verliest het team kostbare kilometers om het maximale uit zijn pakket te halen en verdere oplossingen te vinden voor andere problemen die het nieuwe team hebben geplaagd.

"Als we de races niet uitrijden, kunnen we ook niet echt veel leren van de auto en het pakket," voegde de Finse veteraan toe. "De prioriteit is nu vrij duidelijk in Silverstone. We moeten de race uitrijden. Dan kunnen we leren.

"We hadden nieuwe onderdelen op het gebied van remkoeling voor dit weekend, maar duidelijk niet genoeg, dus we moeten er gewoon aan blijven werken.

"We hadden nieuwe onderdelen. We ontdekten dat we wat meer snelheid hadden, maar als we de race niet uitrijden, dan is dat nu eenmaal zo. Dat was waarschijnlijk de meest teleurstellende race van dit seizoen, beide auto's eruit na slechts een paar ronden.

"Het enige wat we kunnen doen is hard werken als team. Dat zal de enige oplossing en manier zijn om vooruit te komen."

Lees ook:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

McLaren onthult Google Gemini-livery voor F1 Grand Prix van Groot-Brittannië

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
McLaren onthult Google Gemini-livery voor F1 Grand Prix van Groot-Brittannië

Bottas roept op tot betrouwbaarheidsoplossingen bij Cadillac: 'We kunnen niet leren als we niet finishen'

Formule 1
GP van Oostenrijk
Bottas roept op tot betrouwbaarheidsoplossingen bij Cadillac: 'We kunnen niet leren als we niet finishen'

Wolff: Antonelli’s fouten in GP van Oostenrijk zullen nooit meer gebeuren

Formule 1
GP van Oostenrijk
Wolff: Antonelli’s fouten in GP van Oostenrijk zullen nooit meer gebeuren

Max Verstappens F1-toekomst: Zijn de gesprekken met McLaren serieus of extra druk op Red Bull?

Formule 1
GP van Oostenrijk
Max Verstappens F1-toekomst: Zijn de gesprekken met McLaren serieus of extra druk op Red Bull?
Vorig artikel Wolff: Antonelli’s fouten in GP van Oostenrijk zullen nooit meer gebeuren
Volgend artikel McLaren onthult Google Gemini-livery voor F1 Grand Prix van Groot-Brittannië

Beste reacties
Meer van
Filip Cleeren

"Niet geschikt voor het doel" – Newey bespreekt structurele problemen achter F1-worsteling Aston Martin

Formule 1
Formule 1
GP van Oostenrijk
"Niet geschikt voor het doel" – Newey bespreekt structurele problemen achter F1-worsteling Aston Martin

Newey hoopt dat Aston Martin-upgrade Alonso "nog een seizoen in de cockpit" houdt

Formule 1
Formule 1
GP van Oostenrijk
Newey hoopt dat Aston Martin-upgrade Alonso "nog een seizoen in de cockpit" houdt

Waarom de F1-sprint een nieuwe impuls hard nodig heeft

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Waarom de F1-sprint een nieuwe impuls hard nodig heeft
Meer van
Sergio Pérez

Cadillac F1-updates tonen potentie, maar hete GP van Oostenrijk wordt lakmoesproef

Formule 1
Formule 1
GP van Oostenrijk
Cadillac F1-updates tonen potentie, maar hete GP van Oostenrijk wordt lakmoesproef

De grootste F1-upgrade van Cadillac tot nu toe werd getroffen door de chaos van vrijdag

Formule 1
Formule 1
GP van Oostenrijk
De grootste F1-upgrade van Cadillac tot nu toe werd getroffen door de chaos van vrijdag

Herta debuteert voor Cadillac in VT1 Barcelona: "Ben er klaar voor"

Formule 1
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Herta debuteert voor Cadillac in VT1 Barcelona: "Ben er klaar voor"
Meer van
Cadillac-Ferrari

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Oostenrijk

Formule 1
Formule 1
GP van Oostenrijk
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Oostenrijk

Monaghan op weg naar Cadillac, ontslag bij Red Bull nog niet formeel ingediend

Formule 1
Formule 1
GP van Oostenrijk
Monaghan op weg naar Cadillac, ontslag bij Red Bull nog niet formeel ingediend

Cadillac onthult "omvangrijk upgrade-pakket" voor F1 GP van Oostenrijk

Formule 1
Formule 1
GP van Oostenrijk
Cadillac onthult "omvangrijk upgrade-pakket" voor F1 GP van Oostenrijk

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Jules de Graaf
Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Barcelona

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Door Erwin Jaeggi
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Barcelona

Red Bull slachtoffer van FIA’s meetmethode? Wat de ADUO-cijfers echt betekenen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Door Ronald Vording
Red Bull slachtoffer van FIA’s meetmethode? Wat de ADUO-cijfers echt betekenen

Waarom de F1-sprint een nieuwe impuls hard nodig heeft

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Filip Cleeren
Waarom de F1-sprint een nieuwe impuls hard nodig heeft
Bekijk meer