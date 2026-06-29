Hamilton en Leclerc vol vraagtekens na tegenvallende race pace Ferrari in Oostenrijk

Lewis Hamilton en Charles Leclerc zoeken naar antwoorden op de verlammende degradatie van de achterbanden van hun Ferrari, waardoor beide coureurs achteruit gleden in een snikhete Formula 1 Austrian Grand Prix.

Gestart vanaf de derde plaats wilde Hamilton druk zetten op leider George Russell nadat hij zijn teamgenoot Leclerc was gepasseerd en vroeg in de race een vermakelijk duel uitvocht met Red Bull's Max Verstappen.

Maar in de hete omstandigheden zorgde overmatige bandendegradatie er al snel voor dat Hamilton overschakelde op een driestopstrategie, die hij nooit echt aan de praat kreeg.

Na slechts 13 ronden op harde banden in de tweede stint gebruikte de zevenvoudig wereldkampioen een virtual safety car om een set zachte banden te nemen, maar dat liet hem nog steeds achter met een lange laatste stint op harde banden, identiek aan McLaren's Oscar Piastri, die een tweestopstrategie gebruikte om als vierde voor hem te komen.

"Ik was in de aanval, uiteraard kwam ik Charles voorbij en ik dacht dat het er in de eerste paar ronden niet al te slecht uitzag," vertelde Hamilton aan Sky.

"Bij George kon ik min of meer een seconde aanhaken en daarna vielen de achterbanden er gewoon op elke set [banden] onderuit. Om de een of andere reden was de balans erg moeilijk. We konden vandaag gewoon niet bij iedereen blijven."

Lewis Hamilton and Max Verstappen fought out an entertaining battle early on until both Ferraris dropped back Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Leclerc verging het veel slechter: hij zakte van de tweede plaats naar een verre achtste plaats aan de finish, terwijl de weerbarstige rijeigenschappen van Ferrari hem in verwarring brachten over de set-uprichting van het team, terwijl hij 24 uur eerder in de kwalificatie nog een sterke ronde kon neerzetten.

"Het was gewoon een ongelooflijk moeilijke race," zuchtte Leclerc. "Over het geheel genomen heel, heel weinig grip. Ik had gewoon moeite om de auto en de banden in het juiste venster te krijgen, vooral de achterbanden - er ontbrak gewoon veel grip aan de achterkant. Gisteren was ik best tevreden met de auto. Maar vandaag ging het niet de goede kant op."

Oostenrijk zet een recente trend voort waarbij Leclerc veel meer moeite heeft dan Hamilton om de SF-26 goed afgesteld te krijgen, hetzij in de kwalificatie, hetzij over een raceafstand.

"Ik heb de afgelopen weken heel hard gewerkt, omdat er altijd wel de ene of de andere reden was waardoor ik op zondag of op zaterdag worstelde," voegde hij eraan toe. "Dat betekent waarschijnlijk dat ik niet echt een duidelijk beeld heb van wat ik van deze auto wil. Dat moet ik vinden.

"Dit weekend stonden we veel meer met de rug tegen de muur, vooral in de race. Het is moeilijk voor ons om te begrijpen. Op zaterdag, met weinig brandstof, was de auto best fijn. De voorkant was behoorlijk sterk en dat vind ik prettig.

"In de race vandaag bleef de voorkant sterk, maar de achterkant had geen [grip]. Het is dus een balans die je moet vinden en die op deze auto bijzonder moeilijk is."

Frederic Vasseur, Ferrari Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Teambaas Fred Vasseur suggereerde dat zijn coureurs de prijs betaalden voor het te veel vragen van hun banden in de openingsfase van de race bij hoge temperaturen, terwijl ze probeerden bij intrinsiek snellere auto's te blijven.

"In deze situatie zitten we allemaal op de limiet. En als je het tempo niet hebt, push je, neem je wat risico met de strategie. En als dat zich niet uitbetaalt, betaal je uiteindelijk de rekening," stelde Vasseur.

"Dat is wat er vandaag bij ons gebeurde. We hadden niet het tempo om met Mercedes en Max te vechten en we pushten te hard in de eerste paar ronden. We moesten de strategie veranderen, en alles ging de verkeerde kant op, maar het is een goede les."

Terwijl Ferrari vastzat in verkeer, kampte het ook met oververhitting van de power unit, waardoor Hamilton meer motorvermogen wilde.

"Hij raakte oververhit en afhankelijk van waar je op de baan bent, moet je min of meer rekening houden met de coureurs," legde Vasseur uit. "Het doel was om in vrije lucht te rijden. Dat pakte goed uit voor Lewis in Barcelona, omdat we 80% van de race in vrije lucht konden rijden. En dit weekend was dat helemaal niet het geval."