Piastri naar stewards na F1 Grand Prix van Oostenrijk, maar straf blijft uit
De McLaren-coureur reed naar verluidt onnodig langzaam tijdens zijn verkenningsronden
Oscar Piastri is opgeroepen bij de race-stewards van de Formula 1 Grand Prix van Oostenrijk nadat hij naar verluidt te langzaam reed tijdens zijn verkenningsronden.
De McLaren-coureur eindigde als vierde op de Red Bull Ring, maar hij en een teamvertegenwoordiger moesten zich om 17:10 lokale tijd bij de stewards melden in verband met het incident.
In een verklaring van de FIA stond: “Vermeende schending van artikel 12.2.1.i van de internationale sportcode en niet-naleving van de evenementennota van de wedstrijdleider - onnodig langzaam rijden tijdens verkenningsronden.”
Het geheel is nadien met een sisser afgelopen, aangezien er geen straf is uitgedeeld en de Australiër zodoende zijn vierde plek mag behouden.
De Australiër eindigde achter George Russell, Max Verstappen en Kimi Antonelli op het podium, maar had nooit de snelheid om de top drie uit te dagen - wat betekende dat de vierde plaats het hoogst haalbare was.
Piastri was de race als zevende begonnen, maar haalde in de openingsronde teamgenoot Lando Norris in, waarna hij zich gedurende de race opwerkte om het Ferrari-duo Charles Leclerc en Lewis Hamilton te passeren, die onder virtual safety car-omstandigheden een extra pitstop hadden gemaakt.
Dit resultaat brengt Piastri naar de vierde plaats in het kampioenschap met 80 punten, één punt voor zowel Norris als Leclerc, ondanks dat hij de eerste twee Grands Prix van de campagne van 2026 niet van start ging.
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Piastri naar stewards na F1 Grand Prix van Oostenrijk, maar straf blijft uit
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